Guy Philippe, qui a participé à un coup d'État en Haïti en 2004 et qui est revenu sur l'île des Caraïbes l'année dernière après avoir purgé une peine de prison aux États-Unis, a exigé vendredi la démission du premier ministre du pays et a déclaré qu'il souhaitait devenir président.

Des mois de violence ont poussé le gouvernement haïtien au bord de l'effondrement, des gangs de plus en plus puissants exigeant la démission du premier ministre Ariel Henry, qui reste à l'extérieur du pays, apparemment incapable ou peu désireux de revenir.

"Il devrait démissionner", a déclaré Philippe, un ancien chef de police de 56 ans, lors d'un entretien avec Reuters sur Zoom depuis Haïti. "Je pense qu'il devrait rester là où il est maintenant (...) et laisser les Haïtiens décider de leur sort.

Le porte-parole de M. Henry n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Henry a quitté Haïti la semaine dernière pour s'assurer du leadership du Kenya dans le cadre d'une mission de sécurité soutenue par l'ONU, longtemps retardée, qu'il avait demandée pour la première fois en 2022 afin d'aider à lutter contre les gangs. On pense qu'il se trouve toujours à Porto Rico, où il est arrivé mardi.

Le gouvernement a prolongé jeudi l'état d'urgence autour de la capitale Port-au-Prince, les violences ayant contraint des milliers de personnes à fuir leur domicile et l'aéroport principal à fermer.

Les autorités ont annoncé l'état d'urgence pour la première fois dimanche, après que des gangs armés ont fait sortir des milliers de détenus de prison.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exhorté jeudi M. Henry à soutenir une transition politique dans le pays, où le système de santé est au bord de l'effondrement, où les enfants ne peuvent pas aller à l'école et où des milliers de personnes ont été tuées, enlevées ou chassées de chez elles. Des milliers de personnes ont été tuées, enlevées ou chassées de leur foyer. De nombreux rapports font état de viols et de tortures perpétrés par les gangs.

En 2004, Philippe a été l'un des principaux responsables du renversement du président Jean-Bertrand Aristide. Il a échoué dans sa candidature à la présidence en 2006, avant de remporter un siège de sénateur en 2016, bien qu'il ait été arrêté et extradé vers les États-Unis avant de pouvoir prêter serment.

M. Philippe a été expulsé des États-Unis vers Haïti en novembre, après avoir purgé six ans d'une peine de prison pour blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue.

Il a déclaré que sa condamnation n'entraverait pas son avenir politique, citant les expériences de l'ancien dirigeant sud-africain Nelson Mandela, de l'ancien dirigeant vénézuélien Hugo Chavez et du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait devenir président, M. Philippe a répondu : "Oui ! "Oui, je vais faire de la politique. J'ai été sénateur, j'ai été élu par mon peuple, je me présenterai à nouveau aux élections.

"Mandela était en prison, Hugo Chavez était en prison, Lula était en prison... et donc si mon peuple me croit et me fait confiance, je serai leur leader", a-t-il déclaré.

Depuis son retour en Haïti, M. Philippe a parcouru le pays pour rallier des soutiens et appeler à la démission du gouvernement.

Dans un rapport publié en février, l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, basée à Genève, a désigné M. Philippe comme une figure importante parmi les "hommes forts d'Haïti qui se situent à cheval entre les chefs d'autodéfense et les dirigeants politiques, et qui accumulent un pouvoir considérable".

M. Philippe a déclaré que son retour récent dans le pays signifiait qu'il n'avait pas de liens profonds avec les gangs et qu'il n'était pas à l'origine des violences commises par ces derniers.

Mais il a ajouté que certains membres de gangs le soutenaient parce qu'ils aimaient ce qu'il avait à dire.

"Ils aiment mon discours et certains veulent me suivre", a-t-il déclaré.

Il n'a pas dénoncé les gangs et a déclaré qu'il chercherait à mettre en œuvre une amnistie pour leurs chefs s'il prenait le pouvoir.

"Qui est le pire ? Celui qui est dans la rue avec les armes ou ceux qui sont dans les bureaux et qui se font appeler premier ministre, président, ministres... et qui volent tout ce que ce pays a", a-t-il déclaré.

Ces derniers mois, M. Philippe a été vu lors d'événements publics, défendu par des membres de la BSAP, une unité de police environnementale qui, selon les analystes de la sécurité, est devenue un groupe paramilitaire.

M. Philippe a déclaré que la protection provenait d'agents individuels qui croyaient en son message et voulaient le protéger.

Il a souligné qu'il chercherait à mettre les relations de son pays avec des puissances telles que les États-Unis, la France et le Canada sur un pied d'égalité et a critiqué le soutien international qui, selon lui, a permis à M. Henry de rester au pouvoir.

"Si Haïti en est là aujourd'hui, c'est en partie à cause d'eux", a-t-il déclaré. "Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne détestons ni les États-Unis, ni la France, ni le Canada [...]. Nous savons que nous avons besoin de leur aide, nous savons qu'Haïti est un pays pauvre, mais nous aimerions au moins recevoir cette aide avec dignité".

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il y aurait une guerre civile en Haïti, comme l'a prévenu un chef de gang cette semaine, M. Philippe a répondu : "Non... Je sais qu'il y a une guerre civile en Haïti : "Non... Je sais que les Américains qui décident de tout ici seront assez sages pour comprendre que les Haïtiens veulent une certaine forme de changement.