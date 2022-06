Exclusif - Harris rencontre les procureurs généraux démocrates alors que la Maison Blanche se prépare à une décision sur l'avortement.

La Cour suprême des États-Unis, à majorité conservatrice, devrait rendre dans les prochains jours une décision annulant l'arrêt Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l'avortement - ouvrant potentiellement la voie à environ la moitié des 50 États américains interdisant ou restreignant fortement la procédure.

La réunion à la Maison Blanche propose un aperçu des préparatifs en cours avant la publication de la décision et avant les batailles sur l'avortement au niveau des États qui sont largement attendues. Les procureurs généraux du Wisconsin, du Nevada, de l'Illinois, de la Californie, du Delaware, de New York et de l'État de Washington participeront à la réunion, a déclaré à Reuters le responsable, qui n'a pas souhaité être identifié.

Les procureurs généraux des États ont une influence considérable sur les règles de leur État et les procureurs généraux démocrates se sont engagés à tenir la ligne si Roe tombe. Ils devraient avoir une influence sans précédent sur l'avenir de l'accès à l'avortement et constitueront la première ligne de défense de l'administration Biden qui se bat pour préserver le droit à l'avortement au niveau des États.

"Elle (Harris) amplifiera les actions qu'ils prennent comme modèles pour les autres États", a déclaré le fonctionnaire.

Par exemple, dans l'État de Washington, le procureur général Bob Ferguson a demandé aux autorités chargées de l'octroi des licences médicales de l'État de déclarer publiquement qu'elles ne disqualifieront pas les prestataires de soins de santé pour pratiquer dans l'État uniquement parce qu'ils ont pratiqué des avortements dans des États où cela est devenu illégal.

Dans le Delaware, la procureure générale Kathleen Jennings a intenté un procès pour empêcher une ville d'exiger d'une clinique d'avortement qu'elle organise l'enterrement des restes de fœtus aux frais du patient.

La Democratic Attorneys General Association (DAGA) se prépare à dépenser des millions pour élire des candidats qui soutiennent le droit à l'avortement, y compris dans les États dirigés par les Républicains qui sont susceptibles d'interdire presque tous les avortements si Roe est annulé.

En mai, un projet d'avis indiquant que la cour

est prête à annuler la décision historique Roe v. Wade de 1973 a fait l'objet d'une fuite. https://reut. rs/39NTwlQ

Alors que la cour se rapproche d'une décision finale sur l'affaire, attendue fin juin, Harris s'est penchée sur le sujet de manière agressive. Elle a été l'une des voix les plus franches de l'administration Biden en matière de droit à l'avortement - un sujet qui reste compliqué pour le président Biden.

Biden, un catholique de longue date, était opposé à Roe au début de sa carrière et n'en est venu que plus tard à embrasser le droit à l'avortement. Il a fait des commentaires énergiques après la révélation du projet d'avis mais, jusque-là, il n'avait jamais prononcé le mot "avortement" à haute voix en tant que président.

Mercredi, M. Harris a convoqué une réunion avec un groupe diversifié de parties prenantes sur la question du droit à l'avortement, comprenant des patients et des prestataires de soins de santé, des défenseurs des droits reproductifs, des chefs religieux, des experts constitutionnels et des experts en matière de vie privée.

"Nous devons être prêts à former un front uni lorsque cette décision sera rendue", a déclaré M. Harris. "Une partie de ce que nous ferons en tant que coalition sera de clarifier ... comment Roe aura un impact sur les droits à la vie privée dans tous les domaines."