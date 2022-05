Exclusif - Hyundai envisage de construire une usine de véhicules électriques aux États-Unis, en pourparlers avec la Géorgie - sources

"Nous sommes enthousiastes à l'idée d'annoncer bientôt un nouveau projet d'usine de VE aux États-Unis, mais nous n'avons pas de détails à partager à ce stade", a déclaré Hyundai Motor dans une déclaration à Reuters lorsqu'elle a été interrogée sur ses plans d'investissement.

Hyundai est en pourparlers avancés avec des représentants de l'État pour construire une usine dédiée aux VE en Géorgie, ont déclaré à Reuters trois personnes ayant une connaissance directe des pourparlers. Les détails de l'investissement, y compris son coût prévu et le nombre d'emplois qu'il devrait créer, n'étaient pas immédiatement connus.

La nouvelle usine EV de Géorgie, si elle est finalisée, servirait à la fois Hyundai et Kia alors que les marques se préparent à lancer une paire de SUV entièrement électriques - la Ioniq 7 et l'EV9 - destinés au marché américain, ont déclaré à Reuters les trois personnes ayant connaissance des plans.

Les représentants des autorités de développement économique de Géorgie n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.

L'annonce d'un accord d'investissement par Hyundai interviendrait à un moment où l'administration du Président Joe Biden a fait pression pour plus d'investissements dans les VE et les fournisseurs connexes afin de créer des emplois et de promouvoir un programme d'énergie propre. Il s'agirait également d'une victoire majeure en matière de développement économique pour la Géorgie, qui a fait pression pour s'établir en tant que centre régional pour l'industrie émergente des VE.

Hyundai avait prévu d'annoncer son investissement américain dans la fabrication de VE à la fin du mois pour coïncider avec la visite prévue de M. Biden à Séoul, a déclaré une autre personne ayant connaissance des plans.

Le mois dernier, Hyundai a annoncé un investissement de 300 millions de dollars pour fabriquer la Genesis GV 70 entièrement électrique et une version hybride du Santa Fe dans son usine d'Alabama. Le modèle Genesis serait le premier VE de Hyundai fabriqué aux États-Unis.

Le commentaire de Hyundai à Reuters était la première confirmation de la société qu'elle était proche d'une annonce sur un site pour une nouvelle usine de VE.

Kia, filiale de Hyundai, a également déclaré le mois dernier qu'elle cherchait à transférer sa production aux États-Unis, mais qu'elle n'envisageait pas de construire une usine dédiée aux VE.

Kia a déclaré qu'il aurait 14 VE d'ici 2027. Hyundai a déclaré qu'il en déploierait 17 d'ici 2030, dont six pour sa marque de luxe Genesis.

Le fournisseur de batteries de Hyundai, l'unité de batteries de SK Innovation, SK On, vient de construire deux usines adjacentes en Géorgie. La première, qui fournit principalement Volkswagen AG, a démarré sa production au premier trimestre. La seconde, qui fournira des batteries à Ford Motor Co, devrait commencer à produire au début de l'année prochaine.

SK On fournira la batterie pour la Ioniq 7, a déclaré à Reuters une personne ayant connaissance de ce contrat. SK On a déclaré qu'elle ne pouvait pas commenter les contrats d'approvisionnement impliquant des clients spécifiques.

M. Biden doit se rendre en Corée du Sud le 20 mai pour rencontrer le nouveau président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, un partisan des mesures visant à renforcer les liens entre la Corée du Sud et les États-Unis.

L'administration Biden a déclaré qu'elle allouerait plus de 3 milliards de dollars de fonds d'infrastructure pour financer la fabrication de VE. M. Biden souhaite que la moitié des véhicules vendus aux États-Unis soient électriques d'ici 2030.

Parmi les autres entreprises asiatiques qui ont annoncé leur intention de construire des usines de batteries aux États-Unis, citons les coréens LG Energy Solution et Samsung SDI.

Reuters a rapporté au début du mois que CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, était en pourparlers pour ouvrir des usines de batteries qui serviraient BMW AG et Ford avec des sites potentiels en Caroline du Sud et dans le Kentucky.

Un rapport des médias sud-coréens a déclaré que Yoon, qui prend ses fonctions mardi, prévoyait également une visite de suivi à Washington après la visite de Biden à Séoul, où il serait accompagné des dirigeants des principaux conglomérats sud-coréens, dont Hyundai Motor et SK, pour discuter des investissements aux États-Unis.

Une porte-parole de Yoon a démenti lundi le plan tel que rapporté.