Depuis 2021, Israël a saisi environ 190 comptes de cryptomonnaies sur la bourse Binance, dont deux liés à l'État islamique et des dizaines d'autres appartenant à des entreprises palestiniennes liées au groupe islamiste Hamas, selon des documents publiés par les autorités antiterroristes du pays.

Le 12 janvier, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a confisqué deux comptes Binance et leur contenu, comme le montre l'un des documents publiés sur le site web du NBCTF. Cette saisie visait à "contrecarrer l'activité" de l'État islamique et à "compromettre sa capacité à poursuivre ses objectifs", a indiqué le NBCTF sur son site web.

Le document de la NBCTF, qui n'a pas été rapporté précédemment, ne donne pas de détails sur la valeur des crypto-monnaies saisies, ni sur la manière dont les comptes étaient liés à l'État islamique.

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volumes d'échanges, n'a pas répondu aux appels et aux courriels de Reuters pour obtenir des commentaires.

Le ministère israélien de la défense, qui est responsable de la NBCTF, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

En vertu de la législation israélienne, le ministre de la défense du pays peut ordonner la saisie et la confiscation d'actifs que le ministère juge liés au terrorisme.

Les régulateurs du monde entier appellent depuis longtemps à des contrôles plus stricts sur les bourses de crypto-monnaies afin de prévenir les activités illégales, du blanchiment d'argent au financement du terrorisme. Les saisies effectuées par la NBCTF israélienne mettent en évidence la manière dont les gouvernements ciblent les sociétés de crypto-monnaies dans le cadre de leurs efforts pour prévenir les activités illégales.

Binance, fondée en 2017 par le PDG Changpeng Zhao, déclare sur son site web qu'elle examine les demandes d'informations des gouvernements et des organismes d'application de la loi au cas par cas, divulguant les informations requises par la loi.

Binance a également déclaré qu'elle vérifiait que les utilisateurs n'avaient pas de liens avec le terrorisme et qu'elle avait "continué à investir d'énormes ressources pour améliorer son programme de conformité", a-t-elle déclaré aux sénateurs américains en mars, en réponse à leurs demandes d'informations sur la conformité réglementaire et les finances de Binance.

GROUPE MILITANT

L'État islamique est apparu en Syrie après la guerre civile en Irak. À son apogée en 2014, il contrôlait un tiers de l'Irak et de la Syrie, avant d'être repoussé. Désormais contraints à la clandestinité, les militants de l'État islamique continuent de mener des attaques insurrectionnelles.

Dans un rapport publié l'année dernière, le Trésor américain a indiqué que l'État islamique avait reçu des dons en cryptomonnaies qu'il avait ensuite convertis en espèces, en accédant aux fonds via des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Le Trésor n'a pas précisé de quelles plateformes il s'agissait et a refusé de faire des commentaires pour cet article.

Le propriétaire des deux comptes Binance liés à l'État islamique et saisis par Israël était un Palestinien de 28 ans appelé Osama Abuobayda, selon le document de la NBCTF. M. Abuoyada n'a pas répondu aux demandes de commentaires formulées par l'intermédiaire des adresses électroniques et du numéro de téléphone indiqués dans le document de la NBCTF.

Dans une série d'enquêtes menées l'année dernière, Reuters a rapporté que Binance avait intentionnellement maintenu des contrôles anti-blanchiment faibles. Depuis 2017, Binance a traité plus de 10 milliards de dollars de paiements pour des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines, a rapporté Reuters. Binance a contesté les articles, qualifiant les calculs de fonds illicites d'inexacts et les descriptions de ses contrôles de conformité de "dépassées."

Deux hommes soupçonnés par l'Allemagne d'avoir aidé un tireur islamiste qui a tué quatre personnes à Vienne en 2020 utilisaient Binance, selon une lettre de la police allemande adressée à la société. L'État islamique a ensuite revendiqué l'attaque.

Binance a partagé des informations avec la police sur les clients, ont déclaré ses représentants légaux l'année dernière. Reuters n'a pas pu l'établir de manière indépendante.

ÉCHANGEURS D'ARGENT

La quasi-totalité des 189 comptes Binance saisis par Israël depuis décembre 2021 appartenaient à trois sociétés palestiniennes d'échange de devises, selon les documents de la NBCTF.

Ces trois sociétés sont désignées par Israël comme des "organisations terroristes", selon une liste figurant sur le site web de la NBCTF, en raison de leur implication présumée dans le transfert de fonds par le Hamas, qui dirige le territoire palestinien de Gaza.

Le mois dernier, la NBCTF a déclaré dans un document qu'elle avait saisi des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 500 000 shekels (137 870 dollars) sur plus de 80 comptes Binance appartenant aux trois sociétés basées à Gaza, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange et Al Wefaq Co. For Exchange.

Les comptes appartenaient à des "organisations terroristes" ou étaient utilisés pour un "crime terroriste grave", indique le document, sans plus de précisions. Les médias locaux en Israël avaient déjà rapporté les saisies d'avril.

Une personne ayant une connaissance directe d'Al Mutahadun a déclaré que l'entreprise ne travaillait "pas du tout" avec la crypto-monnaie et ne coopérait pas avec le Hamas. "Nous sommes une société d'échange d'argent. Les allégations israéliennes ne sont que des mensonges et sont sans fondement", a déclaré cette personne.

Al Mutahadun a été désignée comme "organisation terroriste" en mai 2021 par Israël, selon la liste du CNBF.

Al Wefaq et Dubai Co. n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters par courriel et WhatsApp.

Binance n'a pas répondu aux questions de Reuters sur les comptes détenus par les trois sociétés de change.

Le Hamas n'a aucun lien avec les sociétés de change, a déclaré le porte-parole Hazem Qassem. Les allégations de liens avec ces sociétés sont une tentative d'Israël de "justifier sa guerre économique contre Gaza et sa population", a déclaré M. Qassem.

La branche armée du Hamas a déclaré la semaine dernière qu'elle cesserait de recevoir des fonds en bitcoins après une augmentation des activités "hostiles" contre les donateurs.

Binance, son PDG Zhao et son ancien responsable de la conformité Samuel Lim font l'objet de poursuites civiles de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis pour "évasion délibérée" des lois américaines sur les matières premières.

M. Zhao a qualifié ces accusations de "récapitulation incomplète des faits".

Dans sa plainte, la CFTC a déclaré que Lim avait reçu des informations en 2019 sur les transactions du Hamas sur Binance. Lim a dit à un collègue que les "terroristes" envoyaient généralement de petites sommes d'argent, car "les grandes sommes constituent un blanchiment d'argent", selon la plainte de la CFTC.

M. Lim n'a pas répondu publiquement aux accusations. Il n'a pas répondu aux messages envoyés via Telegram pour solliciter un commentaire dans le cadre de cet article.

(1 $ = 3,6266 shekels)