Israël cherche à modifier le plan de trêve à Gaza et à obtenir la libération d'otages par le Hamas, ce qui complique l'accord final visant à mettre fin à neuf mois de combats qui ont dévasté l'enclave, selon un responsable occidental, une source palestinienne et deux sources égyptiennes.

Israël affirme que les Palestiniens déplacés doivent être contrôlés lorsqu'ils retournent dans le nord de l'enclave au début du cessez-le-feu, revenant ainsi sur un accord qui permettait aux civils ayant fui le sud de rentrer librement chez eux, ont déclaré les quatre sources à l'agence Reuters.

Les négociateurs israéliens "veulent un mécanisme de contrôle pour les populations civiles qui retournent dans le nord de Gaza, où ils craignent que ces populations ne soutiennent" les combattants du Hamas qui y sont toujours retranchés, a déclaré le responsable occidental.

Le groupe militant palestinien a rejeté la nouvelle demande israélienne, selon les sources palestiniennes et égyptiennes.

Un autre point d'achoppement, selon les sources égyptiennes, concerne la demande d'Israël de conserver le contrôle de la frontière de Gaza avec l'Égypte, que Le Caire a rejetée comme étant en dehors du cadre d'un accord final accepté par les adversaires.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la Maison Blanche et le ministère égyptien des affaires étrangères n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les exigences d'Israël.

"M. Netanyahu continue de gagner du temps. Sa position n'a pas changé jusqu'à présent", a déclaré Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, qui n'a pas commenté directement les exigences d'Israël.

L'annonce de ces nouveaux points d'achoppement est intervenue alors que le président américain Joe Biden a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu lors des discussions qui se sont tenues jeudi à Washington avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en vue de parvenir à un accord final.

"Nous sommes plus proches aujourd'hui que nous ne l'avons jamais été auparavant", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche chargé de la sécurité nationale, John Kirby, tout en ajoutant que des lacunes subsistaient.

Dans un discours prononcé mercredi devant le Congrès américain, M. Netanyahu a déclaré qu'Israël déployait "des efforts intenses" pour obtenir la libération des otages détenus à Gaza.

Les sources qui ont parlé à Reuters ont requis l'anonymat pour discuter des demandes israéliennes en raison du caractère délicat des pourparlers en cours visant à finaliser une trêve et la libération des otages saisis lors de l'assaut du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre de Gaza.

Les assaillants ont tué 1 200 personnes et fait plus de 250 prisonniers, selon les chiffres israéliens. Quelque 120 otages sont toujours détenus, mais Israël pense qu'un tiers d'entre eux sont morts.

Les autorités sanitaires de Gaza affirment que plus de 39 000 Palestiniens ont été tués et que la plupart des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés par les combats qui ont détruit une grande partie de l'enclave et provoqué une catastrophe humanitaire.

Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont servi de médiateurs pour des pourparlers indirects entre Israël et le Hamas, centrés sur un cadre basé sur une offre israélienne et promu par le président américain Joe Biden, qui a pressé les parties de résoudre leurs derniers différends.

Ce cadre prévoit trois phases, la première étant un cessez-le-feu de six semaines et la libération des femmes, des personnes âgées et des otages blessés en échange de centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Les pourparlers sur la deuxième phase, que M. Biden qualifie de "fin permanente des hostilités", se poursuivraient au cours de la première phase. La troisième phase verrait le début d'une reconstruction majeure.

POINTS D'ACHOPPEMENT

Depuis des semaines, les responsables américains affirment qu'un accord est proche, mais que des obstacles subsistent.

Selon les sources occidentales et égyptiennes, lors de la dernière session de négociations au Caire, au début du mois, les responsables israéliens ont demandé la mise en place d'un mécanisme de contrôle des civils revenant dans le nord de la bande de Gaza. Cette demande "n'était pas attendue", a déclaré le responsable occidental.

Israël s'inquiète non seulement des combattants du Hamas qui reviennent dans le nord, mais aussi des "agents" qui, parmi les civils, soutiennent secrètement le groupe qui gouverne la bande de Gaza, a déclaré le responsable.

Les Israéliens, selon le fonctionnaire et les trois autres sources, ont également hésité à retirer leurs forces d'une bande de terre de 14 km le long de la frontière avec l'Égypte, qu'Israël appelle le corridor de Philadelphie.

Les forces de défense israéliennes se sont emparées de cette bande de terre en mai, affirmant que cette zone stratégique abritait des tunnels de contrebande par lesquels le Hamas recevait des armes et d'autres fournitures. L'Égypte affirme avoir détruit les réseaux de tunnels menant à Gaza il y a plusieurs années et avoir créé une zone tampon et des fortifications frontalières qui empêchent la contrebande.

Ces derniers jours, des efforts ont été déployés pour "contourner" cette question, soit par le biais d'un retrait israélien, "soit par le biais d'un accord sur la manière de gérer cette question", a déclaré le responsable occidental, qui n'a pas donné plus de détails.

Un haut responsable de l'administration Biden, qui s'est adressé aux journalistes mercredi avant la rencontre de M. Netanyahu avec le président américain, a déclaré qu'un accord était sur le point d'être conclu.

"Nous avons besoin de certaines choses de la part du Hamas et de certaines choses de la part d'Israël. Et je pense que vous verrez cela se concrétiser au cours de la semaine à venir", a déclaré le responsable.

Parmi les choses demandées au Hamas, il y a "les otages qui vont sortir", a ajouté le responsable sans donner plus de détails.

M. Zuhri a rejeté cette affirmation en déclarant : "L'administration américaine tente de couvrir la remise en cause de l'accord par M. Netanyahou en affirmant que des choses sont exigées des deux parties, ce qui n'est pas vrai". Ce n'est pas vrai.

