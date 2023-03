Alors qu'une série de créanciers américains ont été assaillis par des clients qui ont retiré leur argent ce mois-ci, les géants bancaires JPMorgan Chase & Co et Citigroup Inc ont mis en garde leurs employés : n'aggravez pas la situation.

JPMorgan, la plus grande banque du pays, a déclaré à tous ses employés qu'ils ne devaient jamais donner l'impression d'exploiter une situation de stress ou d'incertitude, dans une note de service datée du 13 mars, dont Reuters a pu consulter des extraits. "Nous ne faisons pas de commentaires désobligeants sur nos concurrents.

Le même jour, les dirigeants de l'unité de services bancaires aux particuliers et aux entreprises ont déclaré aux employés des succursales : "Nous devons nous abstenir de solliciter les clients : "Nous devrions nous abstenir de solliciter des clients d'une institution en situation de stress", selon des extraits vus par Reuters.

Citigroup a également donné des instructions similaires à ses chefs d'entreprise, a déclaré une source au fait de l'affaire. Ces directives comprennent l'interdiction de spéculer sur d'autres banques ou sur des rumeurs de marché. Les faillites de Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank, les deuxième et troisième plus grands créanciers à faire faillite dans l'histoire des États-Unis, ont incité les clients à transférer environ un demi-billion de dollars de dépôts des banques américaines "les plus vulnérables" vers des institutions plus importantes ce mois-ci, ont écrit les analystes de JPMorgan dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou dans une note datée de mercredi.

Alors que SVB vacillait, des milliards de dollars de dépôts ont afflué vers les géants bancaires du pays, qui sont tenus par les régulateurs de détenir plus de capital pour résister aux chocs. Alors que les créanciers se disputent régulièrement les clients, la perte de confiance qui a ébranlé le système bancaire au cours des deux dernières semaines a suscité des inquiétudes quant à une contagion qui pourrait conduire à une panique plus large.

Ces turbulences ont incité les autorités de régulation à prendre des mesures sans précédent pour garantir les dépôts de la SVB et de Signature. Le président Joe Biden, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et la directrice générale de Citigroup Inc. Jane Fraser, ont tous fait des déclarations ces derniers jours pour rassurer le public sur la sécurité du système bancaire américain.

"Nous avons tous intérêt à ce que le système financier américain reste solide et prospère", a déclaré un porte-parole de JPMorgan. "Il fait l'envie du monde entier, avec des milliers d'institutions de toutes tailles desservant tous les coins du pays.