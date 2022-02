Exclusif - Jana Partners lance une course aux procurations chez Zendesk et nomme quatre personnes au conseil d'administration.

Jana Partners a lancé cette course aux procurations une semaine avant que les actionnaires de Zendesk ne votent sur le projet d'acquisition de Momentive Global par la société, le 25 février.

Elle intervient également quelques jours seulement après que Zendesk ait déclaré avoir rejeté une offre d'environ 17 milliards de dollars d'un consortium de sociétés de capital-investissement cherchant à acquérir la société de logiciels de service à la clientèle.

Même si l'opération de Momentive risque d'être rejetée par les actionnaires, Jana a déclaré dans sa lettre que des dommages durables avaient été causés.

"Nous pensons que le conseil d'administration doit soit être remplacé par des fiduciaires compétents, soit faire marche arrière et s'engager avec des acheteurs stratégiques et financiers intéressés à vendre la société", a écrit Barry Rosenstein, directeur général de Jana Partners, dans la lettre adressée au conseil d'administration mercredi.

L'activiste a nommé Quincy Allen, Felicia Alvaro et Jeffrey Fox, des cadres ayant une expertise dans les secteurs des logiciels et de la technologie, ainsi qu'une expérience en matière de fusions et acquisitions et de finance.

Il a également nommé Scott Ostfeld, un partenaire et un co-gestionnaire de portefeuille chez Jana Partners.

Un représentant de Zendesk n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les quatre candidats se présenteront contre les quatre administrateurs de Zendesk qui doivent être élus cette année, y compris deux des trois administrateurs de Zendesk qui ont fait partie du comité de transaction qui a mené la transaction avec Momentive.

UNE RÉDUCTION PERSISTANTE

Le conseil d'administration de la société, composé de 10 membres, compte huit administrateurs indépendants, mais seule une partie d'entre eux se représente aux élections chaque année.

"Nous pensons que le conseil a pratiquement assuré que Zendesk subira une décote persistante par rapport à sa valeur intrinsèque", indique la lettre.

En octobre, Zendesk a accepté d'acheter Momentive dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars. Le cours de l'action de Zendesk a chuté après l'annonce de l'acquisition et est resté inférieur de plus de 20 % à son prix d'avant l'opération jusqu'au 30 novembre, date à laquelle Jana a écrit une lettre s'opposant publiquement aux plans et exhortant la société à abandonner l'acquisition.

D'autres investisseurs de Zendesk, dont Janus Henderson, Neuberger Berman et le système de retraite de Floride Florida State Board of Administration, ont également déclaré qu'ils voteraient contre l'acquisition, en invoquant des préoccupations d'ordre procédural, stratégique et financier.

Les sociétés de conseil en procuration Institutional Shareholder Services et Glass Lewis ont conseillé la semaine dernière aux investisseurs de Zendesk de voter contre l'opération.

Il est inhabituel pour Jana de lancer une course aux procurations, car la société a passé plus de deux décennies à se forger une réputation de collaboration et de travail en coulisse avec les entreprises cibles.

La perspective d'une éventuelle course aux procurations a déjà trouvé un écho chez certains investisseurs.

Un gestionnaire de portefeuille d'une importante société de fonds communs de placement, qui n'est pas autorisé à parler publiquement de cette affaire, a déclaré à Reuters qu'il serait favorable au remplacement des membres du conseil d'administration et qu'il souhaiterait également que la direction soit remplacée.