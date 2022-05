Exclusif-Japan Inc se retourne contre le stimulus monétaire de la banque centrale, selon une enquête Reuters.

Il y a moins d'un an, Japan Inc avait soutenu avec enthousiasme la politique de la Banque du Japon, mais cette année, la chute rapide du yen, qui a atteint son plus bas niveau depuis deux décennies, a fait grimper les prix des importations de carburant et de matières premières, ce qui a non seulement augmenté les coûts des entreprises, mais a également affecté les dépenses des ménages.

Ce mois-ci, le yen a atteint un nouveau plancher de 131,34 pour un dollar, soit une baisse de 14 % depuis le début de l'année.

"Tout affaiblissement du yen au-delà de 125 pour un dollar est excessif et les décideurs politiques devraient prendre des mesures d'une manière ou d'une autre, y compris - mais pas seulement - en relevant les taux", a écrit un responsable d'un fabricant de produits chimiques dans l'enquête mensuelle Reuters Corporate Survey.

Vingt-quatre pour cent des personnes interrogées ont déclaré que la banque centrale devrait abandonner les mesures de stimulation monétaire à grande échelle dès maintenant, tandis que 23 % ont déclaré qu'elle devrait le faire d'ici la fin du premier semestre en septembre.

Dans l'ensemble, 64 % souhaitent que les mesures de relance à grande échelle soient supprimées d'ici mars, date de la fin de l'année fiscale, et ce chiffre passe à 84 % pour avril, date à laquelle le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, achève son mandat.

Bien que Kuroda ait déclaré que les mouvements du yen ont été rapides, il soutient qu'un yen faible dans l'ensemble profite à l'économie. En contraste frappant avec les mouvements de hausse des taux d'intérêt dans d'autres parties du monde, Kuroda a également déclaré que la banque centrale poursuivrait son puissant assouplissement monétaire compte tenu de l'impact de la pandémie et de la tiédeur de l'inflation.

Parmi les personnes interrogées désireuses de voir un changement dans la politique de la BOJ, 58 % souhaitent l'abandon des taux négatifs, 35 % souhaitent une hausse des taux d'intérêt et 25 % sont impatients de voir la banque abandonner ou modifier son objectif d'inflation de 2 %. Les réponses multiples étaient autorisées pour cette question.

Les résultats du sondage réalisé du 26 avril au 13 mai auprès de 500 grandes et moyennes entreprises non financières, auquel 230 entreprises ont répondu, représentent un revirement majeur par rapport à juillet, date à laquelle le sondage a posé pour la dernière fois des questions comparables sur la politique monétaire.

À l'époque, 72 % des entreprises japonaises voyaient un impact positif de la politique de la BOJ, la majorité d'entre elles estimant que les taux ultra-bas devraient se poursuivre pendant encore 3 ou 4 ans.

La brutalité de la baisse de la monnaie a contrebalancé les avantages normalement associés à un yen plus faible, à savoir le gonflement des bénéfices réalisés à l'étranger lorsqu'ils sont rapatriés et, à plus long terme, la possibilité d'exporter à moindre coût. Les exportateurs japonais ont également continué à déplacer leur production à l'étranger.

"Comme le transfert de la production se poursuit, l'impact sur l'économie de la hausse des coûts des matières premières et des autres importations résultant de la faiblesse du yen est plus important que l'augmentation apparente des bénéfices pour les exportateurs", a déclaré un responsable d'un détaillant.

Les personnes interrogées répondent à l'enquête sous couvert d'anonymat.

LA BOJ EST CRITIQUÉE

Certains managers ont critiqué avec virulence la politique de la BOJ, s'inquiétant que la faiblesse du yen puisse finalement éroder la puissance économique du Japon.

"La politique d'assouplissement s'est avérée n'être rien d'autre qu'un plan stupide qui affaiblit la puissance nationale", a écrit un responsable d'une société de services.

L'enquête a également révélé que les entreprises hésitent à augmenter leurs dépenses d'investissement en raison de l'impact de la faiblesse du yen et de la hausse des coûts des intrants. Près de la moitié d'entre elles prévoient de maintenir les investissements des entreprises au même niveau pour cette année fiscale, tandis que 14 % s'attendent à ce qu'ils diminuent.

L'enquête a également montré que les mesures anti-COVID de la Chine - y compris un verrouillage à Shanghai - ont nui à près de deux tiers des entreprises japonaises. Dix pour cent ont déclaré qu'elles subissaient un "impact important" sur les affaires.

"Les importations de pièces automobiles produites en Chine ont cessé, ce qui exerce une pression à la baisse sur la production automobile", a écrit le directeur d'un fabricant de produits chimiques.

(1 $ = 129,02 yens)