Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a passé des appels pour encourager les donateurs à assister à une collecte de fonds de Trump à New York, ont déclaré deux sources à Reuters, dans l'une des premières indications que Kushner travaille pour aider à la réélection de son beau-père.

Ancien conseiller de l'ex-président à la Maison Blanche, M. Kushner s'est éloigné de la politique après la fin du mandat de M. Trump en 2021 et a fondé la société de capital-investissement Affinity Partners, basée à Miami.

Sa femme Ivanka, la fille de Trump, a déclaré au début de la troisième candidature de Trump à la présidence en novembre 2022 qu'elle ne prévoyait pas de s'impliquer dans sa campagne et qu'elle souhaitait donner la priorité à ses enfants.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si la campagne de collecte de fonds de M. Kushner, qui n'a jamais été signalée, est un événement unique ou un signe qu'il s'implique davantage dans la campagne de M. Trump, qui est une opération plus légère et plus disciplinée qu'en 2016 et en 2020, lorsque les membres de la famille de M. Trump ont joué des rôles clés.

Deux sources ont déclaré à Reuters que M. Kushner avait appelé des donateurs avant une collecte de fonds organisée le 14 mai à Manhattan pour M. Trump, qui affronte le démocrate Joe Biden lors de l'élection présidentielle de novembre. Les parents de M. Kushner, Seryl et Charles Kushner, font partie de la douzaine de coorganisateurs de l'événement, selon une invitation.

"Il a appelé quelques personnes", a déclaré une source au sujet de M. Kushner, qui a demandé à rester anonyme car les conversations étaient privées. Une deuxième source a déclaré que M. Kushner les avait appelées, les invitant à participer à la collecte de fonds et leur demandant des noms d'autres donateurs potentiels.

L'entreprise de M. Kushner a reçu d'importants investissements du Moyen-Orient, dont un montant de 2 milliards de dollars de la part du gouvernement saoudien.

"Jared soutient son beau-père et est heureux de mettre en relation les nombreuses personnes qui entrent en contact avec lui et qui cherchent à aider la campagne", a déclaré un porte-parole de Kushner.

La campagne Trump n'a pas immédiatement répondu à une demande d'informations.

Lara Trump, la belle-fille de Trump, est coprésidente du Comité national républicain, et quatre des cinq enfants de Trump seront délégués pour représenter la Floride à la Convention nationale républicaine en juillet. Ivanka Trump n'en fera pas partie, ce qui laisse entendre qu'elle s'en tient à son engagement de rester en dehors de la politique.

En 2020, M. Trump a gracié le père de M. Kushner, Charles Kushner, un promoteur immobilier qui a été condamné à deux ans de prison après avoir plaidé coupable en 2004 de 18 chefs d'accusation de fraude fiscale, de subornation de témoins et de dons illégaux à des campagnes électorales.

L'année dernière, Charles Kushner a donné 1 million de dollars au groupe de dépenses extérieures pro-Trump, le super PAC MAGA Inc.