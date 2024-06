Joe Gebbia, l'administrateur de Tesla qui a quitté un comité du conseil d'administration qui prenait des décisions clés sur l'avenir du constructeur automobile, a déclaré à Reuters que le PDG Elon Musk avait discuté de l'achat d'une maison avec sa start-up et qu'il craignait que leur amitié ne soit utilisée pour attaquer l'indépendance du comité.

M. Gebbia, dont la start-up Samara fabrique de minuscules maisons préfabriquées, était l'un des deux administrateurs que le conseil d'administration de Tesla, composé de huit membres, a jugé suffisamment indépendant pour siéger à un "comité spécial" qui a délibéré sur la réincorporation de l'entreprise du Delaware au Texas.

Le conseil d'administration a créé ce comité spécial après que M. Musk a demandé, en janvier, que Tesla transfère son siège social hors du Delaware, où un tribunal a rejeté son plan de rémunération de 56 milliards de dollars.

Le comité spécial était initialement composé de M. Gebbia, cofondateur d'Airbnb, et de Kathleen Wilson-Thompson, ancienne responsable des ressources humaines de Walgreens Boots Alliance, selon un document réglementaire.

M. Gebbia s'est retiré du comité en mars après que son mandat ait été élargi, passant de la décision sur la redomestication à l'examen de la rémunération de M. Musk, selon le dossier. Son départ a laissé derrière lui un comité spécial composé d'un seul membre, une structure de gouvernance d'entreprise inhabituelle qui a été critiquée par certains actionnaires de Tesla.

M. Gebbia a quitté le comité spécial "par excès de prudence", citant sa relation personnelle avec M. Musk et une "transaction commerciale potentielle" impliquant Samara qui était "actuellement en suspens", selon le document.

M. Gebbia a déclaré à Reuters que la transaction à laquelle le dossier faisait référence concernait l'achat potentiel par M. Musk d'une maison fabriquée par Samara.

"Je ne voulais pas que le statut d'Elon en tant que client potentiel de Samara soit utilisé contre le comité, j'ai donc révélé que j'avais mis cette transaction commerciale potentielle en attente", a déclaré M. Gebbia dans un communiqué.

Les avocats de la commission spéciale du cabinet Sidley Austin ont conclu que les liens de M. Gebbia avec M. Musk ne constituaient pas un conflit d'intérêts mettant en péril l'indépendance de M. Gebbia, selon le dossier réglementaire. M. Gebbia a toutefois choisi de se retirer du comité spécial malgré tout.

"Je pensais être indépendant et je le suis toujours, mais j'ai décidé de me retirer parce que je ne voulais pas que ma relation avec Elon soit utilisée pour attaquer injustement le comité", a déclaré M. Gebbia dans un communiqué transmis à Reuters.

La présidente de Tesla, Robyn Denholm, a déclaré dans sa propre déclaration à Reuters que le conseil d'administration avait respecté la loi du Delaware en créant le comité spécial et qu'il s'était engagé à mettre en place une gouvernance d'entreprise solide. "La décision de se réincorporer ou non a clairement été prise par le conseil d'administration, et non par le PDG", a déclaré Mme Denholm.

Musk et Wilson-Thompson n'ont pas pu être joints pour un commentaire.

Les détails inédits sur les circonstances de la sortie de M. Gebbia du comité spécial jettent un nouvel éclairage sur les efforts déployés par Tesla pour contrer les critiques selon lesquelles nombre de ses administrateurs sont redevables à M. Musk.

Convaincre les investisseurs que son conseil d'administration peut délibérer sans l'influence de son PDG plus grand que nature sera essentiel pour que Tesla obtienne l'approbation des actionnaires pour son déménagement du Delaware au Texas et pour le rétablissement de la rémunération de M. Musk lors d'un vote à l'assemblée annuelle de l'entreprise le 13 juin.

Le mois dernier, Glass Lewis et un groupe représentant les intérêts des travailleurs investis dans des fonds de pension syndicaux ont remis en question les conclusions de la commission spéciale et ont appelé les autres actionnaires de Tesla à rejeter les deux initiatives. Institutional Shareholder Services, un autre conseiller en matière de procurations, a également recommandé de ne pas rétablir les conditions de rémunération de M. Musk, mais s'est prononcé en faveur du transfert du Delaware au Texas.

"Plusieurs experts juridiques s'attendent à ce que le Texas se montre plus indulgent envers les administrateurs et les dirigeants lorsqu'il s'agit d'examiner les actes de l'entreprise tels que l'approbation des rémunérations", a écrit Glass Lewis dans sa recommandation. Le comité spécial de Tesla, quant à lui, a estimé que les droits des investisseurs en matière de litiges étaient "substantiellement équivalents" au Texas et dans le Delaware.

Mme Wilson-Thompson, qui siège également aux conseils d'administration du grossiste en médicaments McKesson et du fabricant de chaussures Wolverine Worldwide, a pris des décisions pour le comité spécial de Tesla en consultation avec plusieurs conseillers qu'elle a sollicités, comme le montre le dossier réglementaire.

Les comités spéciaux sont des organes délibérants chargés de trancher certaines des questions les plus épineuses d'une entreprise, indépendamment de la direction ou des actionnaires de contrôle. Il est rare qu'un comité spécial soit composé d'un seul directeur et cela pourrait rendre l'entreprise plus vulnérable à des contestations juridiques, ont déclaré quatre experts en gouvernance d'entreprise lors d'interviews.

"Tesla a utilisé quelque chose qui s'apparente à une gouvernance d'entreprise allégée... un conseil d'administration composé en grande partie des amis et de la famille du PDG", a déclaré Adam Epstein, dont la société Third Creek Advisors conseille les conseils d'administration des entreprises.

DÉCISION DU DELAWARE

La juge du Delaware qui, en janvier, a décidé que le versement de 56 milliards de dollars à M. Musk par Tesla devait être annulé parce qu'il était injuste pour les actionnaires, a remis en question l'indépendance du conseil d'administration qui l'avait approuvé.

"Au moins en ce qui concerne cette transaction, M. Musk contrôlait Tesla", a écrit la juge Kathaleen McCormick dans son jugement, faisant référence à la décision du conseil d'administration d'accorder à M. Musk une rémunération globale. Cette rémunération, qui pouvait atteindre 56 milliards de dollars, est aujourd'hui évaluée à 43 milliards de dollars sur la base du cours actuel de l'action Tesla.

Depuis l'approbation de la rémunération de Musk en 2018, cinq administrateurs sont restés au conseil d'administration de Tesla : le capital-risqueur Ira Ehrenpreis, l'ancien directeur général de Twenty-First Century Fox James Murdoch, Denholm, Musk et son frère Kimbal.

Mme McCormick a critiqué Ehrenpreis, Murdoch et Denholm, estimant qu'ils étaient redevables à M. Musk, et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le frère de M. Musk lui soit fidèle. Dans ses documents réglementaires, Tesla a déclaré que JB Straubel, un protégé de Musk et ancien directeur de la technologie de Tesla qui a depuis rejoint le conseil d'administration, possède une entreprise qui fournit des matériaux de rebut à Tesla.

Seuls deux administrateurs sur huit - Gebbia et Wilson-Thompson - étaient donc suffisamment indépendants pour siéger au comité spécial, ce qui est bien en deçà de la moyenne américaine de 85 % d'administrateurs au sein d'un conseil considéré comme indépendant du directeur général, selon le cabinet de conseil aux entreprises Spencer Stuart.

PRÉCÉDENT

Les tribunaux du Delaware ont estimé que les comités spéciaux composés d'un seul membre étaient autorisés, à condition que l'on puisse prouver que l'administrateur est indépendant.

En novembre 2023, par exemple, un juge du Delaware a confirmé la décision du distributeur de médicaments AmerisourceBergen de former un comité spécial composé d'un seul membre pour statuer sur les litiges auxquels l'entreprise est confrontée, estimant que l'administrateur concerné était indépendant. En avril, dans une affaire concernant la société de rencontres en ligne Match Group, la Cour suprême du Delaware a jugé que chaque membre d'un comité spécial devait être indépendant, ce qui montre que le fait d'avoir plus d'un administrateur indépendant ne met pas le comité à l'abri des contestations judiciaires.

Les experts en gouvernance d'entreprise interrogés par Reuters ont toutefois déclaré qu'il était risqué de doter les comités spéciaux d'un seul administrateur, car les tribunaux du Delaware ont statué que le membre unique devait être irréprochable, "comme la femme de César".

"Le tribunal sera probablement particulièrement méfiant quant à la question de savoir si l'administrateur unique était réellement indépendant et s'il a agi avec prudence, et il pourrait autoriser, par exemple, une enquête plus approfondie sur cette question s'il y a une suggestion de manque d'indépendance", a déclaré Ann Lipton, professeur de droit des sociétés à l'université de Tulane.