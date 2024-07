La vice-présidente Kamala Harris a pris une avance marginale de deux points de pourcentage sur le républicain Donald Trump après que le président Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection et lui a passé le flambeau, selon un sondage Reuters/Ipsos.

Le sondage, réalisé lundi et mardi, a suivi à la fois la Convention nationale républicaine, au cours de laquelle M. Trump a officiellement accepté jeudi l'investiture de son parti, et l'annonce faite dimanche par M. Biden qu'il quittait la course et soutenait Mme Harris.

Mme Harris, dont la campagne affirme qu'elle a obtenu l'investiture démocrate, devance M. Trump de 44 % à 42 % dans le sondage national, une différence qui se situe dans la marge d'erreur de 3 points de pourcentage.

Mme Harris et M. Trump étaient à égalité à 44 % dans un sondage réalisé les 15 et 16 juillet, et M. Trump menait d'un point de pourcentage dans un sondage réalisé les 1er et 2 juillet, tous deux dans la même marge d'erreur.

Si les sondages réalisés à l'échelle nationale donnent des indications importantes sur le soutien des Américains aux candidats politiques, seule une poignée d'États compétitifs fait généralement pencher la balance au sein du collège électoral des États-Unis, qui décide en dernier ressort du vainqueur d'une élection présidentielle.

Le dernier sondage a montré que 56 % des électeurs inscrits étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle Mme Harris, 59 ans, était "mentalement vive et capable de relever des défis", contre 49 % qui ont dit la même chose de M. Trump, 78 ans.

Seuls 22 % des électeurs ont jugé M. Biden de la même manière.

M. Biden, 81 ans, a mis fin à ses efforts de réélection après un débat avec M. Trump au cours duquel il a souvent bégayé et n'a pas réussi à contester de manière agressive les attaques de M. Trump, qui comportaient des mensonges.

Lorsqu'on a présenté aux électeurs un bulletin de vote hypothétique incluant le candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr, M. Harris a devancé M. Trump de 42 % à 38 %, un avantage qui se situe en dehors de la marge d'erreur. M. Kennedy, favorisé par 8 % des électeurs dans le sondage, doit encore se qualifier pour le scrutin dans de nombreux États avant l'élection du 5 novembre.

Le sondage, réalisé en ligne, a été effectué auprès de 1 241 adultes américains, dont 1 018 électeurs inscrits.