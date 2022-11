Exclusif-Kamala Harris se rendra sur une île philippine au bord du conflit en mer de Chine méridionale

La visite, prévue mardi prochain, fera de Harris le plus haut responsable américain à visiter la chaîne d'îles adjacente aux îles Spratly. La Chine a dragué le fond de la mer pour construire des ports et des pistes d'atterrissage sur les Spratly, dont certaines parties sont également revendiquées par le Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taiwan et le Vietnam.

Pékin revendique certains territoires dans les eaux au large de Palawan et une grande partie de la mer de Chine méridionale comme faisant partie de la Chine, citant des cartes historiques nationales. Une décision d'arbitrage international de 2016 a toutefois déclaré que les revendications chinoises n'avaient aucune base juridique, dans une victoire pour Manille qui doit encore être appliquée.

Intervenant quelques jours après une rencontre en tête-à-tête de trois heures entre le président Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping, destinée à apaiser les tensions, ce voyage pourrait frustrer Pékin.

La mer de Chine méridionale, qui contient d'énormes gisements de pétrole et de gaz, est le théâtre d'un commerce maritime de 5 000 milliards de dollars par an, mais aussi un point de tension entre la Chine et les États-Unis au sujet des opérations navales.

À Palawan, M. Harris devrait rencontrer "des résidents, des dirigeants de la société civile et des représentants des garde-côtes philippins", a déclaré le haut fonctionnaire de l'administration.

Ce voyage montrera "l'engagement de l'administration à se tenir aux côtés de notre allié philippin pour faire respecter l'ordre maritime international fondé sur des règles dans la mer de Chine méridionale, soutenir les moyens de subsistance en mer et lutter contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée", a déclaré le responsable américain.

Les Philippines sont un allié des États-Unis en matière de défense, mais sous l'ancien président Rodrigo Duterte, elles ont évité de critiquer Pékin, lorgnant sur les investissements chinois.

Manille a annoncé plus tôt mardi que Washington dépenserait 66,5 millions de dollars pour commencer à construire des installations de formation et d'entreposage dans trois de ses bases militaires là-bas, dans le cadre d'un accord de sécurité conjoint de 2014.

Le voyage de Mme Harris est son deuxième en Asie en trois mois et suit le voyage d'une semaine de M. Biden dans la région. Les deux voyages visaient à renforcer à la fois les défenses et les alliances pour décourager les mesures agressives de la Chine, y compris à Taïwan autogéré. Le voyage de Harris comprend également un arrêt en Thaïlande pour la réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique.

Lors de son dernier voyage dans la région, Mme Harris a accusé la Chine d'actions visant à "contraindre et intimider" ses voisins.