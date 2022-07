Exclusif : Kiev demande à la Turquie d'enquêter sur trois autres navires russes qui, selon elle, ont transporté des céréales volées.

Dans une lettre datée du 13 juin, qui n'a pas encore été signalée, le bureau du procureur général ukrainien a demandé au ministère turc de la justice d'enquêter et de fournir des preuves sur les trois navires nommés qu'il soupçonne d'avoir été impliqués dans le transport de céréales prétendument volées dans des territoires ukrainiens récemment occupés, comme Kherson.

La lettre, que Reuters a examinée, indique que les navires ont quitté le principal terminal céréalier de Crimée à Sébastopol en avril et mai et presse Ankara d'obtenir des documents sur leur cargaison et leur arrivée dans les ports turcs. La Russie a annexé la Crimée en 2014.

Les trois grands vraquiers secs - Mikhail Nenashev, Matros Pozynich et Matros Koshka - appartiennent à une filiale d'une société d'État russe sanctionnée par l'Occident, appelée United Shipbuilding Corporation, selon Equasis, une base de données sur le transport maritime. La société russe n'a pas répondu à une demande de commentaire.

S'il est établi que United Shipbuilding Corporation a transporté des céréales depuis le territoire ukrainien récemment occupé, cela viendrait s'ajouter aux preuves émergentes de l'implication d'entités appartenant à l'État russe dans l'exportation de ce que Kiev prétend être des marchandises volées. L'Ukraine a publiquement accusé Moscou de voler du grain depuis l'invasion de février ; la Russie a nié à plusieurs reprises avoir volé du grain ukrainien.

Le conflit en Ukraine a renforcé les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire, tant en Ukraine que dans le reste du monde, faisant grimper les prix alimentaires mondiaux à des niveaux record cette année. L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, mais elle a eu du mal à exporter des marchandises alors que la guerre fait rage le long de sa côte sud et que nombre de ses ports sont bloqués. Les céréales représentent près d'un cinquième de toutes les exportations du pays, selon les données officielles.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer l'origine ou la destination finale des céréales dans les navires nommés par Kiev dans la lettre.

Le Kremlin n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Kirill Stremousov, chef adjoint de l'administration installée par les Russes à Kherson, a déclaré que les céréales de la région étaient destinées à la Crimée et que les agriculteurs locaux étaient responsables de leur transport. Il a dit qu'il n'avait pas connaissance d'expéditions vers la Turquie ou le Moyen-Orient.

Vendredi, Reuters a rapporté que Kiev, dans une lettre distincte, datée du 30 juin, a demandé au ministère turc de la justice de retenir et d'arrêter un autre navire battant pavillon russe et transportant ce qu'il dit être du grain ukrainien depuis le port occupé de Berdyansk. Lundi, un haut fonctionnaire turc a déclaré que la Turquie avait arrêté le cargo et enquêtait sur la revendication de l'Ukraine.

La Turquie, membre de l'OTAN, qui entretient de bonnes relations avec Moscou et Kiev, a critiqué l'invasion mais a également rejeté les sanctions occidentales contre la Russie. Ankara a convenu avec l'Ukraine de bloquer les expéditions commerciales entre la Crimée et la Turquie depuis 2014.

Dans le même temps, la Turquie a joué un rôle clé dans les discussions entre les Nations unies, la Russie et l'Ukraine sur un potentiel corridor de la mer Noire pour exporter des céréales depuis l'Ukraine.

Le ministère turc de la justice a refusé de commenter les deux lettres de Kiev et a fait référence aux récents commentaires du ministère turc des affaires étrangères selon lesquels il avait enquêté sur les affirmations publiques de l'Ukraine selon lesquelles du grain volé par la Russie avait fait son chemin vers la Turquie et avait déterminé qu'il n'y avait aucun problème.

"Nous avons vu que le port de départ des navires et l'origine des marchandises est la Russie sur les registres", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu aux journalistes le 23 juin, sans identifier quels navires. "Nous sommes contre le fait que les céréales ukrainiennes ou d'autres marchandises soient prises par la Russie ... et nous ne permettrons pas à ces marchandises de venir chez nous." Le ministère des affaires étrangères n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur le navire en provenance de Berdyansk qui est arrivé en Turquie à la fin de la semaine dernière.

Une source diplomatique turque a ajouté que Kiev avait partagé avec Ankara ses affirmations sur des céréales prétendument volées amenées en Turquie par des navires russes et que la coopération avec les responsables ukrainiens était en cours.

Le bureau du procureur général ukrainien n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Taras Vysotskiy, premier adjoint du ministre ukrainien de l'agriculture, a déclaré à Reuters que Kiev estime qu'environ 400 000 tonnes de céréales volées ont été exportées. L'ambassadeur d'Ukraine en Turquie, Vasyl Bodnar, a déclaré à Reuters que l'Ukraine pense que la plupart de ces céréales sont allées en Turquie et que Kiev a envoyé aux autorités turques ce qu'elle considère comme des preuves de l'implication de 13 navires.

La lettre du 13 juin indique qu'au moins deux des navires ont désactivé les systèmes de suivi qui diffusent ouvertement avant d'entrer dans le port de Sébastopol.

Elle indique également que Kiev soupçonne que les céréales sont prises dans les territoires récemment occupés, en particulier à Kherson, où, selon elle, il y a plusieurs élévateurs à grains auxquels les propriétaires n'ont pas accès en raison de l'occupation. Elle n'a pas identifié les propriétaires. Dans la lettre, Kiev ajoute qu'elle enquête sur des violations criminelles des règles et coutumes de guerre de l'Ukraine, sans nommer de personnes.

L'ambassade d'Ukraine à Beyrouth a déclaré à Reuters qu'au moins sept sociétés qui possèdent des unités de stockage dans le territoire nouvellement occupé ont enregistré des affaires criminelles auprès des autorités ukrainiennes, alléguant que la Russie a volé leur blé. Deux de ces sociétés, Ukrlandfarming et State Food and Grain Corporation of Ukraine, ont confirmé à Reuters qu'elles avaient soumis un document aux autorités ukrainiennes mais ont refusé de fournir des détails. Les autres n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'Ukraine a également déclaré que la Russie avait envoyé à son allié syrien du blé prétendument volé à l'Ukraine depuis son invasion en février. L'ambassade d'Ukraine à Beyrouth a déclaré à Reuters qu'au moins 150 000 tonnes de ce qu'elle a qualifié de blé "volé" sont parvenues en Syrie depuis février, principalement sur des navires russes, sans préciser comment elle le savait.

Ni l'autorité portuaire syrienne, qui fait partie du ministère des transports, ni le ministère syrien de l'information n'ont répondu aux demandes de commentaires.

VOYAGES EN TURQUIE

L'un des navires nommés par Kiev dans la lettre du 13 juin, le Mikhail Nenashev, long de 169 mètres, était au terminal céréalier Avlita de Sébastopol du 14 au 16 juin, selon les images satellite capturées par Planet Labs PBC, un opérateur satellite privé, qui montrent le navire amarré à côté de silos à grains avec des grues au-dessus.

Le navire est arrivé huit jours plus tard à Iskenderun, en Turquie, selon les données de suivi des navires de Refinitiv Eikon. Des photos et des vidéos fournies par Yoruk Isik, analyste géopolitique basé à Istanbul et directeur de la société de conseil Bosphorus Observer, montrent des grues portuaires soulevant ce qui semble être, d'après les images, une cargaison dorée, semblable à du grain, du Mikhail Nenashev pour la charger dans des camions le 27 juin au port voisin de Dortyol.

Depuis mars, le Mikhail Nenashev a visité le terminal céréalier de Sébastopol à au moins trois autres occasions avant d'arriver en Turquie entre 5 et 15 jours plus tard, selon les images satellites et les données de suivi des navires.

Dans un cas, il a déchargé 27 000 tonnes de blé dans le port maritime turc de Derince le 22 avril, selon les données de Refinitiv Eikon, qui montrent que la cargaison a été chargée à Sébastopol, en Crimée. L'Ukraine, dans sa lettre du 13 juin, a déclaré que le Mikhail Nenashev a chargé 27 500 tonnes de céréales au terminal céréalier Avlita de Sébastopol en avril, sans préciser quel jour.

Dortyol Port n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant les cargaisons ou les précautions prises à la lumière des affirmations ukrainiennes. Derince Port a confirmé avoir reçu des "navires russes transportant des céréales" mais n'a pas fait de commentaire sur les processus de contrôle. Il n'y a pas eu de réponse au siège d'Avlita et une personne du bureau de Sébastopol qui a répondu au téléphone a nié toute connaissance de céréales ukrainiennes dans le port et a posé le téléphone.

Un autre des navires, le Matros Pozynich, a accosté en Syrie à au moins trois reprises dans la semaine ou les deux semaines qui ont suivi sa visite au terminal céréalier Avlita de Sébastopol, selon l'imagerie satellite et les données de suivi des navires. Le troisième navire, le Matros Koshka, a quitté à trois reprises au moins le terminal céréalier de Sébastopol avant d'éteindre les transpondeurs du navire, selon l'imagerie satellite et les données de suivi des navires. À l'une de ces occasions, il a accosté en Syrie 10 jours plus tard, selon une image satellite de Planet Labs.

Les trois navires sont détenus et gérés par la société Crane Marine Contractor LLC, basée en Russie, et ont été achetés en décembre ou février, selon les registres de propriété d'Equasis. La société est une filiale de United Shipbuilding Corporation (USC), selon une copie de la charte de Crane Marine actuellement sur son site Web. Le site Web de USC mentionne également Crane Marine comme l'une de ses sociétés. Les registres des sociétés russes montrent que Crane Marine est détenu par le groupe Caspian Energy, qui fait partie d'USC, selon des communiqués de presse de la société USC datés de 2018.

Crane Marine n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les États-Unis ont sanctionné USC en 2014 en réponse aux efforts de la Russie "pour déstabiliser l'est de l'Ukraine", affirmant que l'entreprise publique de technologie de défense fabriquait des armes et construisait des navires pour la marine russe. En avril, Washington a renouvelé et étendu ses sanctions relatives à l'entreprise. La Grande-Bretagne a sanctionné USC en février.

(Reportage de Jonathan Spicer à Istanbul et Reade Levinson à Londres ; reportages supplémentaires de Pavel Polityuk à Kiev, Azra Ceylan, Ali Kucukgocmen, Daren Butler et David Gauthier-Villars à Istanbul, Tuvan Gumrukcu et Orhan Coskun à Ankara, Maya Gebeily à Beyrouth, Mark Trevelyan et Jonathan Saul à Londres et Gus Trompiz à Paris ; édition de Cassell Bryan-Low)