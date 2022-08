Exclusif - Kimmeridge prend des parts dans California Resources pour faire pression en faveur de changements - sources

La société d'investissement activiste axée sur l'énergie possède plus de 3 millions d'actions de California Resources, ce qui équivaut à une participation d'environ 4 %, et a été en pourparlers avec la direction de la société au cours des dernières semaines sur la façon d'augmenter sa valorisation, selon les sources.

Parmi les idées avancées par Kimmeridge figure la cession du terrain de California Resources à Huntington Beach, dans le comté d'Orange, qui, selon lui, pourrait rapporter environ 800 millions de dollars s'il était vendu pour être converti en immobilier résidentiel, selon les sources.

Kimmeridge a également dit à California Resources qu'elle devrait se concentrer davantage sur son activité naissante de capture et de séquestration du carbone (CCS).

En plus d'aider California Resources à atteindre ses propres objectifs "net zéro", l'investisseur pense que l'entreprise serait bien placée pour profiter du déploiement accru de la technologie dans l'État, en raison de l'importante empreinte foncière de l'entreprise et de sa connaissance approfondie de la géologie de la Californie, ont ajouté les sources.

Les sources ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. California Resources n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Un porte-parole de Kimmeridge a refusé de commenter.

Les actions de California Resources ont langui par rapport à celles de ses pairs cette année, malgré les prix élevés du brut et du gaz naturel aux États-Unis, car les investisseurs ont investi dans d'autres producteurs ayant des taux de croissance plus élevés et pouvant profiter de la hausse des prix des matières premières.

Une grande partie du pétrole et du gaz de California Resources provient de vieux puits dont la production est faible mais constante.

L'action a augmenté de 7,7 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars, à comparer au bond de 41,4 % de l'indice énergétique S&P.

Plus tôt ce mois-ci, la société basée à Long Beach a annoncé qu'elle prévoyait de former une coentreprise avec Énergie renouvelable Brookfield axée sur le développement de projets de CSC en Californie. Brookfield investit 500 millions de dollars dans la coentreprise, avec la possibilité de mobiliser un milliard de dollars de capitaux supplémentaires. Kimmeridge est favorable à cette initiative, ont indiqué les sources.

California Resources a été créée en 2014 après qu'Occidental Petroleum Corp ait transformé ses activités en Californie en une entité distincte. Accablée par l'effondrement des prix du pétrole au début de la pandémie et par un endettement de 5 milliards de dollars, elle a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 en juillet 2020, pour en sortir trois mois plus tard.