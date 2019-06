Exclusif-Kushner vise 50 milliards de dollars pour les Palestiniens

par Matt Spetalnick et Steve Holland

WASHINGTON, 22 juin (Reuters) - Le volet économique du plan de paix pour le Proche-Orient de l'administration de Donald Trump, qui sera présenté la semaine prochaine à Bahreïn, vise 50 milliards de dollars d'investissements sur dix ans, dont la construction d'un "corridor" reliant la Cisjordanie à la bande de Gaza, selon les repsonsables américains et des documents consultés par Reuters.

La première phase du plan mis au point par Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, sera détaillée lors d'un "atelier" à Manama les 25 et 26 juin, mais cette approche visant à privilégier l'économie pour engager une dynamique de paix suscite un large scepticisme, d'autant plus que la réunion sera boycottée par les Palestiniens.

Plus de la moitié des 50 milliards de dollars d'investissements espérés seraient dépensés dans les territoires palestiniens, le reste dans la région - en Egypte, au Liban et en Jordanie. Certains projets verraient le jour au Sinaï, où ils pourraient profiter aux Palestiniens dans l'enclave de Gaza.

Le corridor de transport entre la bande côtière et la Cisjordanie coûterait 5 milliards de dollars. Le plan propose également d'engager près d'un milliard de dollars pour bâtir un secteur touristique palestinien, une idée d'apparence incongrue étant donné l'insécurité dans la région et les fréquentes flambées de violence entre forces israéliennes et groupes armés palestiniens.

L'administration américaine espère que les riches pétromonarchies du Golfe ou des investisseurs privés financeront l'essentiel de la facture, a déclaré Jared Kushner.

Dans deux entretiens accordés à Reuters, le gendre de Donald Trump a ajouté qu'il considérait son projet comme capable de changer la donne au Proche-Orient, contrairement à l'avis de nombreux experts de la région.

"Je ris quand ils attaquent ce plan en tant qu'accord du siècle. Ce sera l'occasion du siècle s'ils ont le courage de la saisir", assure Jared Kushner.

Il ajoute que des hommes d'affaires palestiniens ont confirmé leur participation à la réunion de Manama, mais refuse de les nommer. Selon les milieux d'affaires de Ramallah, la capitale de Cisjordanie, l'immense majorité des dirigeants économiques palestiniens boycottera la conférence.

UN "ATELIER" PLUTÔT QU'UNE CONFÉRENCE

La Maison blanche a renoncé à inviter une délégation gouvernementale israélienne en raison de l'absence de représentants de l'Autorité palestinienne. Quelques hommes d'affaires israéliens sont attendus.

Plusieurs pays du Golfe dont l'Arabie saoudite ont promis d'être présents à Bahreïn. Certains responsables américains déclarent en privé qu'il s'agit en partie de ne pas froisser Donald Trump dans le contexte de tensions entre Washington et Téhéran, l'ennemi numéro un des pétromonarchies.

Les Palestiniens refusent tout dialogue avec l'administration Trump depuis que le président américain a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en décembre 2017.

De sérieux doutes subsistent sur la capacité du plan à attirer les investisseurs tant qu'aucune solution politique ne sera en vue dans le conflit israélo-palestinien.

Agé de 38 ans, Jared Kushner est issu comme son beau-père du milieu des promoteurs immobiliers new-yorkais et semble traiter le processus de paix au Proche-Orient comme une simple transaction, observent analystes et anciens responsables de l'administration.

Les responsables palestiniens rejettent l'approche américaine dans son ensemble qu'ils jugent trop biaisée en faveur d'Israël et soupçonnent l'administration Trump de vouloir les priver d'un Etat pleinement souverain.

Jared Kushner explique que son idée est de faire entrevoir aux Palestiniens la possibilité d'un avenir prospère s'ils retournent à la table des négociations pour débattre d'un traité de paix avec Israël.

"C'est complètement hors de propos car la question israélo-palestinienne est avant tout liée à des blessures historiques et des revendications qui se chevauchent sur une terre et un espace sacrés", note Aaron David Muiller, un ancien négociateur pour les gouvernements républicain et démocrate.

Même Jared Kushner ne semble pas nourrir d'attentes excessives à propos du rendez-vous de Manama, qu'il refuse de qualifier de conférence, préférant le terme d'"atelier". De même qu'il préfère parler de "vision" que de "plan" pour le Proche-Orient.

"Ce sera une petite victoire s'ils participent. Autrefois, les dirigeants palestiniens auraient parlé et personne n'aurait désobéi", semble-t-il regretter. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français)