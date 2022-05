Exclusif-L'Allemagne prépare un plan de crise en cas d'arrêt brutal du gaz russe - sources

Les préparatifs menés par le ministère des affaires économiques montrent l'état d'alerte élevé concernant l'approvisionnement en gaz qui alimente la plus grande économie d'Europe et qui est essentiel pour la production d'acier, de plastique et de voitures.

Le gaz russe a représenté 55 % des importations de l'Allemagne l'année dernière et Berlin a subi des pressions pour mettre fin à une relation commerciale qui, selon les critiques, contribue à financer la guerre de la Russie en Ukraine.

L'Allemagne a déclaré qu'elle souhaitait se sevrer des approvisionnements russes, mais elle s'attend à rester largement dépendante de Moscou pour son gaz jusqu'au milieu de l'année 2024.

Il n'est pas certain qu'un arrêt brutal ait lieu et les responsables ont déclaré que l'Allemagne voulait éviter une escalade, par exemple en soutenant un embargo européen sur le gaz, après avoir déjà soutenu les sanctions contre Moscou sur le charbon et le pétrole.

Mais ils craignent désormais que la Russie ne coupe les flux de gaz de manière unilatérale et veulent être en mesure de faire face à cette éventualité.

Alors qu'un cadre général est en place et que le gouvernement est déterminé à apporter son aide, les détails de la mise en œuvre du plan sont en train d'être réglés, ont déclaré les responsables.

Le gouvernement soutiendrait l'octroi de prêts et de garanties supplémentaires pour soutenir les entreprises énergétiques, les aidant ainsi à faire face à la flambée des prix, et pourrait prendre sous son aile des entreprises critiques, telles que les raffineries, ont déclaré les trois responsables.

Interrogé sur ces mesures, le ministère allemand de l'économie a fait référence aux déclarations de son chef, le vice-chancelier Robert Habeck, selon lesquelles le pays avait fait des "efforts intenses" ces dernières semaines pour réduire sa consommation d'énergie russe.

Le mois dernier, Berlin a approuvé une modification juridique lui permettant de prendre le contrôle de sociétés énergétiques en dernier recours.

Elle discute actuellement de la manière dont elle pourrait utiliser cette mesure dans la pratique, par exemple en prenant le contrôle de la raffinerie PCK exploitée par la société russe Rosneft à Schwedt, près de la Pologne, ont indiqué deux des personnes interrogées. Elle représente la majeure partie des importations de pétrole russe restantes de l'Allemagne et pourrait être touchée par un embargo pétrolier de l'Union européenne.

Rosneft a refusé de commenter une éventuelle action allemande.

NATIONALISATION DE L'ÉNERGIE ?

L'une des personnes interrogées a déclaré que la nationalisation des entreprises énergétiques était une option envisagée, mais qu'elle devrait être soigneusement pesée et justifiée par la nécessité de sécuriser les approvisionnements énergétiques plutôt que de punir la Russie.

L'Allemagne pourrait également prendre des participations dans d'autres entreprises, ont déclaré deux personnes au fait du dossier. En 2018, elle a fait une démarche similaire lorsque la banque publique de développement KfW a acheté 20 % de l'opérateur de réseau énergétique 50Hertz pour repousser une offre de la société chinoise State Grid.

Le paquet d'urgence final du gouvernement n'a pas encore été finalisé. L'une des personnes a prévenu que la prise de participations minoritaires dans des entreprises et l'intervention sur la raffinerie de Schwedt restaient en discussion mais n'avaient pas été décidées.

Les responsables examinent également comment la KfW peut alléger la pression sur les entreprises critiques en les soutenant avec des prêts supplémentaires, ou des lignes de crédit d'urgence qu'elles pourraient utiliser si les prix de l'énergie s'envolent et déclenchent des appels de marge coûteux sur leurs positions de marché.

Plus tôt cette année, la KfW a aidé l'entreprise énergétique allemande Uniper, la division gazière d'EnBW, VNG, et l'exploitant de centrales électriques au charbon Leag à faire face à la volatilité des marchés de l'énergie.

La KfW a refusé de commenter les entreprises qu'elle avait aidées.

L'Allemagne examine également comment elle pourrait rationner le gaz en cas d'urgence. Son autorité de régulation envisage de donner la priorité à l'industrie sur les ménages, ce qui constituerait un renversement de la politique actuelle selon laquelle les entreprises seraient coupées en premier.

Les discussions se déroulent sur fond de guerre en Ukraine et d'un bras de fer de plus en plus tendu entre Moscou et Bruxelles, qui a soutenu des sanctions sévères pour isoler la Russie.

Lors d'un défilé lundi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré à ses forces armées qu'elles se battaient pour leur pays, mais n'a proposé aucun indice sur la durée de leur assaut en Ukraine, que le Kremlin qualifie d'opération militaire spéciale.

SPIRALE ÉCONOMIQUE

La société russe Gazprom a interrompu ses exportations de gaz vers la Pologne et la Bulgarie le mois dernier après que ces pays ont refusé de payer en roubles, mais le Kremlin a rejeté les accusations de la Commission européenne selon lesquelles Moscou utilisait l'approvisionnement en gaz naturel comme moyen de chantage.

Le Kremlin et Gazprom ont déclaré à plusieurs reprises que la Russie était un fournisseur d'énergie fiable.

Le Kremlin et Gazprom n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la fiabilité de l'approvisionnement.

Après avoir soutenu avec hésitation les sanctions sur le charbon et le pétrole, Berlin veut maintenant tracer une ligne, ont déclaré quatre responsables.

Ils craignent qu'en restreignant également le gaz, les prix ne s'envolent, permettant ainsi à Moscou d'encaisser des ventes en dehors de l'UE et de ne pas épuiser son trésor de guerre.

Les responsables ont déclaré que l'Allemagne atteignait la limite des sanctions qu'elle pouvait imposer sans déclencher une spirale économique, car même les membres de la coalition gouvernementale qui soutiennent de tout cœur la pénalisation de Moscou hésitent à imposer des sanctions sur le gaz.

Berlin a également été influencé par les capitaines de l'industrie allemande, y compris les directeurs généraux de ses plus grandes sociétés cotées en bourse et les représentants des entreprises ayant des liens avec la Russie, qui ont régulièrement rencontré et fait pression sur les responsables pour qu'ils n'interdisent pas le gaz, a déclaré une personne ayant connaissance du dossier.

Les dirigeants d'entreprises ont dit à Berlin qu'ils se préparaient à réduire les liens énergétiques avec la Russie dans tous les cas, mais ont demandé au gouvernement de ne pas les forcer à le faire immédiatement, a déclaré une deuxième personne au courant de ces discussions.