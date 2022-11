Exclusif-L'Allemagne renforce ses plans de trésorerie d'urgence pour faire face à une panne d'électricité - sources

Les plans prévoient notamment que la Bundesbank, la banque centrale allemande, thésaurise des milliards supplémentaires pour faire face à une hausse de la demande, et qu'elle limite éventuellement les retraits, a déclaré l'une des personnes.

Les responsables et les banques se penchent également sur la distribution, discutant par exemple d'un accès prioritaire au carburant pour les transporteurs de fonds, ont déclaré d'autres personnes, commentant les préparatifs qui se sont accélérés ces dernières semaines après que la Russie a réduit les livraisons de gaz.

Les discussions de planification impliquent la banque centrale, son régulateur des marchés financiers, la BaFin, et de multiples associations du secteur financier, ont déclaré les personnes, dont certaines ont parlé sous couvert d'anonymat de plans qui sont privés et en cours d'élaboration.

Bien que les autorités allemandes aient publiquement minimisé la probabilité d'une panne d'électricité, les discussions montrent à quel point elles prennent la menace au sérieux et à quel point elles ont du mal à se préparer à d'éventuelles coupures de courant paralysantes causées par la flambée des coûts de l'énergie ou même par un sabotage.

Elles soulignent également les ramifications croissantes de la guerre en Ukraine pour l'Allemagne, qui s'est appuyée pendant des décennies sur l'énergie russe abordable et qui est maintenant confrontée à une inflation à deux chiffres et à une menace de perturbation due à des pénuries de carburant et d'énergie.

L'accès à l'argent liquide est une préoccupation particulière pour les Allemands, qui apprécient la sécurité et l'anonymat qu'il propose, et qui ont tendance à l'utiliser plus que les autres Européens, certains accumulant encore des deutschemarks remplacés par des euros il y a plus de deux décennies.

Environ 60 % des achats quotidiens sont payés en espèces, selon une étude récente de la Bundesbank qui a révélé que les Allemands, en moyenne, retiraient plus de 6 600 euros par an, principalement aux distributeurs automatiques de billets.

Il y a dix ans, un rapport parlementaire mettait en garde contre le "mécontentement" et les "altercations agressives" au cas où les citoyens ne pourraient pas mettre la main sur de l'argent liquide lors d'une panne de courant.

Il y a eu une ruée vers l'argent liquide au début de la pandémie, en mars 2020, lorsque les Allemands ont retiré 20 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé. C'était un record, et le système a fonctionné sans problème.

Mais une éventuelle panne d'électricité soulève de nouvelles questions sur les scénarios possibles, et les responsables réexaminent intensivement la question alors que la crise énergétique dans la plus grande économie d'Europe s'aggrave et que l'hiver approche.

En cas de black-out, une option pour les décideurs politiques pourrait être de limiter la quantité d'argent liquide que les individus retirent, a déclaré l'une des personnes.

La Bundesbank traite l'argent liquide circulant dans les magasins et l'économie de l'Allemagne, éliminant les faux billets et maintenant une circulation ordonnée. Grâce à ses stocks massifs, elle est prête à faire face à toute hausse de la demande, a déclaré cette personne.

L'une des faiblesses exposées par la planification concerne les entreprises de sécurité qui transportent l'argent de la banque centrale vers les distributeurs automatiques et les banques.

L'industrie, qui comprend Brinks et Loomis, n'est pas entièrement couverte par la loi guidant l'accès prioritaire au carburant et aux télécommunications pendant une panne, selon l'organisation industrielle BDGW.

"Il y a de grosses lacunes", a déclaré Andreas Paulick, directeur de BDGW. Les véhicules blindés devraient faire la queue aux stations-service comme tout le monde, a-t-il ajouté.

L'organisation a organisé une réunion la semaine dernière avec des responsables de la banque centrale et des parlementaires pour faire valoir ses arguments.

"Nous devons nous attaquer de manière préventive au scénario réaliste d'une panne d'électricité", a déclaré M. Paulick. "Il serait totalement naïf de ne pas en parler à un moment comme maintenant".

Plus de 40 % des Allemands craignent une panne d'électricité dans les six prochains mois, selon un sondage publié la semaine dernière par Funke Mediengruppe.

Le bureau allemand des catastrophes a déclaré qu'il recommandait aux gens de garder de l'argent liquide à la maison pour de telles urgences.

Les régulateurs financiers allemands s'inquiètent du fait que les banques ne sont pas entièrement préparées aux grandes pannes d'électricité et considèrent qu'il s'agit d'un nouveau risque, jusqu'alors imprévu, a déclaré un fonctionnaire ayant une connaissance directe de la question.

Les banques considèrent qu'une panne de courant à grande échelle est "improbable", selon la Deutsche Kreditwirtschaft, l'organisation qui chapeaute le secteur financier. Mais les banques sont néanmoins "en contact avec les ministères et autorités concernés" pour se préparer à un tel scénario.

Elle a déclaré que la finance devait être considérée comme une infrastructure critique si l'énergie était rationnée.

En temps utile, la politique peut se mettre en travers de la planification des pannes.

À Francfort, la capitale bancaire de l'Allemagne, un membre du conseil municipal a proposé d'exiger que la ville présente un plan de panne d'ici le 17 novembre.

L'homme politique, Markus Fuchs, du parti de droite AfD, a déclaré au conseil qu'il serait irresponsable de ne pas en prévoir une. Mais les autres partis ont rejeté la proposition, accusant Fuchs et son parti d'inciter à la panique.

Fuchs a déclaré plus tard dans une interview téléphonique : "Si nous trouvions une solution pour la paix mondiale, elle serait rejetée."

La question souligne également la dépendance du commerce à la technologie, avec des transactions de plus en plus électroniques, et où la plupart des distributeurs automatiques de billets n'ont pas de source d'alimentation de secours.

L'argent liquide serait le seul mode de paiement officiel qui fonctionnerait encore, a déclaré Thomas Leitert, chef de KomRe, une société qui conseille les villes sur la planification des pannes et autres catastrophes.

"Comment les boîtes de raviolis et les bougies seront-elles payées autrement ?" a déclaré Leitert.

Il a déclaré qu'il avertit depuis longtemps les autorités des risques de black-out, mais que la planification a été inadéquate.