Le fabricant de médicaments génériques Stada a demandé au gouvernement allemand de s'assurer auprès de l'Ukraine que l'entreprise peut poursuivre ses activités dans ce pays, même si elle fait également des affaires en Russie, selon une lettre consultée par Reuters.

Dans la lettre adressée le 21 mars au ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, le PDG de Stada, Peter Goldschmidt, a déclaré qu'il y avait un risque que Kiev retire l'autorisation de mise sur le marché de l'entreprise.

Stada "n'a toujours pas la certitude à long terme que nous pourrons vendre nos produits en Ukraine à l'avenir", indique la lettre, dont l'objet est le suivant : "Veuillez empêcher l'exclusion des entreprises pharmaceutiques internationales du marché ukrainien" : "Veuillez empêcher l'exclusion des sociétés pharmaceutiques internationales du marché ukrainien".

Le ministère de l'économie n'a pas commenté la lettre dans l'immédiat.

M. Habeck a promis des garanties d'investissement pour les entreprises allemandes lors d'un voyage en Ukraine mardi, dans le cadre de son objectif d'accélérer la reconstruction du pays déchiré par la guerre.

M. Goldschmidt a déclaré que la restriction des activités de Stada serait néfaste pour l'Ukraine.

"Dans le pire des cas, cela signifierait que des médicaments vitaux ne seraient soudainement plus disponibles pour les patients ukrainiens parce que Stada et d'autres fabricants devraient arrêter la production et la distribution", a-t-il déclaré.

Les médicaments sont exclus des sanctions occidentales contre la Russie, qui est un marché important pour Stada. Les sociétés pharmaceutiques telles que Stada et leurs rivales allemandes Bayer et Boehringer Ingelheim continuent de fournir des médicaments au pays.

Stada a déclaré avoir investi plus de 60 millions d'euros (66 millions de dollars) en Ukraine depuis 2019 avec l'acquisition du fabricant ukrainien de médicaments Biopharma, qui, selon elle, reste l'investissement le plus important réalisé à ce jour par une société pharmaceutique étrangère en Ukraine et lui a permis de passer à une production essentiellement locale.

Stada tient beaucoup à maintenir sa présence en Ukraine, a déclaré M. Goldschmidt à M. Habeck. "C'est pourquoi nous aimerions vous demander à nouveau votre soutien et des signaux clairs en direction de l'Ukraine pour renforcer les entreprises allemandes dans ce pays", ajoute-t-il dans sa lettre.

(1 dollar = 0,9136 euro)