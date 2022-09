Exclusif-L'Arabie Saoudite achète une paire de sièges d'astronautes de SpaceX à Axiom -sources

Les sources, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour discuter de l'équipage de la mission avant son annonce officielle, ont déclaré que l'accord avait été signé à titre privé au début de l'année avec la société Axiom Space de Houston, qui organise et gère des missions privées dans l'espace à bord de vaisseaux spatiaux américains pour des chercheurs et des touristes.

Selon l'accord, deux astronautes saoudiens monteront à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX pour un séjour d'environ une semaine dans la station spatiale au début de l'année prochaine, ont précisé les sources. Les Saoudiens seraient les premiers de leur pays à aller dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial privé.

Axiom n'a pas fait de commentaire immédiat. Les responsables de la Commission spatiale saoudienne, l'agence spatiale de Riyad fondée en 2018, n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Les entreprises privées américaines ont de plus en plus joué un rôle clé dans l'envoi d'astronautes vers la station spatiale, alors que la National Aeronautics and Space Administration, l'agence spatiale américaine qui se concentre désormais fortement sur le retour des humains sur la lune, cherche à commercialiser la présence des vols habités en orbite terrestre basse, vieille de plusieurs décennies.

L'accord serait le dernier en date qui place des entreprises comme Axiom dans un rôle unique de diplomatie longtemps dominé par des agences gouvernementales comme la NASA. La station spatiale est un laboratoire de la taille d'un terrain de football, situé à quelque 400 km au-dessus de la Terre, qui accueille des équipages internationaux d'astronautes depuis plus de 20 ans.

Les astronautes saoudiens rejoindront les deux Américains précédemment annoncés, l'astronaute retraitée de la NASA Peggy Whitson et le pilote de course et investisseur John Shoffner, ont précisé les sources. La mission, appelée Ax-2, sera le deuxième vol spatial organisé par Axiom.

Les astronautes privés à bord d'Ax-2 doivent encore être approuvés par un groupe présidé par la NASA et composé des parties prenantes de la station spatiale et des pays participants, tels que la Russie, le Canada, le Japon et l'Agence spatiale européenne, a déclaré un responsable américain. Le fonctionnaire a ajouté que la mission est susceptible de recevoir une approbation.

Pour Axiom et d'autres entreprises spatiales, conclure des accords avec des gouvernements étrangers est considéré comme vital pour maintenir une activité centrée sur l'envoi de personnes dans l'espace. Envoyer des personnes dans l'espace est un luxe pour les riches amateurs d'aventure et une source de prestige national et d'inspiration pour les puissances spatiales en devenir comme l'Arabie saoudite.

Axiom a lancé sa première mission privée vers la station spatiale en avril, envoyant un équipage de quatre personnes à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX qui comprenait un investisseur canadien et un homme d'affaires israélien.

Et lundi, Axiom a annoncé un accord avec la Turquie pour lancer les deux premiers astronautes du pays dans l'espace à la fin de 2023. Ce sera probablement pour la mission Ax-3, selon une personne familière avec le vol.

L'activité de vol d'astronautes d'Axiom est une expérience cruciale pour les objectifs plus larges de la société, qui souhaite déployer sa propre station spatiale privée d'ici le milieu de la décennie. Elle prévoit d'abord d'attacher des modules à l'ISS avant de se séparer en une structure entièrement privée une fois que le laboratoire international existant sera mis à la retraite vers 2030.

La valeur de l'accord saoudien d'Axiom n'a pas été précisée. Chaque siège de Crew Dragon de la première mission d'Axiom s'est vendu 55 millions de dollars chacun.