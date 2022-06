Exclusif - L'EPA devrait publier des volumes de mélange de biocarburants pour 2022 inférieurs au chiffre proposé.

L'EPA devrait fixer les mandats de volume pour 2022 à 20,63 milliards de gallons et les mandats de volume rétroactifs pour 2021 à 18,84 milliards de gallons, selon les sources. L'EPA devrait également rejeter les pétitions en cours des petits raffineurs qui demandent à être exemptés des mandats de mélange, mais accorder un délai plus long aux raffineurs de pétrole pour prouver leur conformité à la loi, ont indiqué les sources.

Les mandats de volume rétroactifs pour 2020 devraient s'élever à 17,13 milliards de gallons, conformément au chiffre proposé en décembre, ont indiqué les sources.

Les mandats de volume, généralement fixés à l'avance chaque année, ont été retardés en raison des retombées de la pandémie de coronavirus, qui a fortement réduit la demande d'énergie aux États-Unis.

L'EPA n'a pas commenté les chiffres, mais a déclaré que l'agence annoncerait vendredi plusieurs actions qui ouvriraient la voie à une croissance soutenue des carburants renouvelables.

"Ensemble, ces actions reflètent l'engagement de l'administration Biden à réinitialiser et à renforcer le RFS, à soutenir la sécurité énergétique de notre nation et à soutenir les biocarburants nationaux qui remplacent le pétrole comme carburant de transport", a déclaré Tim Carroll, porte-parole de l'EPA.

La décision sur les mandats a impliqué le personnel de la Maison Blanche, qui a dû évaluer comment la politique pourrait affecter les prix record de l'essence, la flambée des coûts alimentaires et l'inflation, ainsi que les électeurs de Farm Belt. Des mandats plus élevés peuvent augmenter la demande de maïs et imposer des coûts aux producteurs de carburant.

En vertu de la norme américaine sur les carburants renouvelables (RFS), les raffineurs de pétrole doivent mélanger des milliards de gallons de biocarburants dans le pool de carburants du pays, ou acheter des crédits à ceux qui le font. Les crédits, connus sous le nom de RIN, sont utilisés par les raffineurs de pétrole et les importateurs pour montrer qu'ils respectent les mandats.

Les petits raffineurs peuvent recevoir une exemption des exigences s'ils peuvent prouver que les mandats leur causent un préjudice financier.

La loi a été un foyer de controverse, opposant généralement les puissants lobbies du pétrole et du maïs.