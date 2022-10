Exclusif - L'Espagne et la France font payer les propriétaires des yachts gelés dans le cadre des sanctions contre la Russie

En Espagne, six navires ont été gelés suite aux sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. La "majorité" des propriétaires paient leurs frais d'entretien, d'équipage, d'accostage et d'assurance, a déclaré une source ayant connaissance du dossier.

Les particuliers ne peuvent normalement pas effectuer de transactions financières dans les juridictions où ils sont sanctionnés, mais les gouvernements espagnol et français autorisent les paiements en vertu de la législation européenne et nationale, selon trois sources.

Le ministère espagnol des Finances a déclaré à Reuters qu'une loi de 2014 - adoptée après l'annexion de la Crimée par la Russie cette année-là - permet aux personnes sanctionnées d'effectuer des paiements essentiels pour l'entretien des biens. Le ministère n'a pas confirmé si les paiements ont été autorisés.

Ces paiements interviennent après que certains gouvernements occidentaux se soient engagés à faire du ciblage des biens de luxe des alliés du président russe Vladimir Poutine un élément central de leurs efforts pour punir Moscou.

En mars, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a promis, en annonçant le gel d'un yacht en Espagne, de frapper les alliés de Poutine "de manière décisive" et "dure".

Jusqu'à présent, un seul yacht immobilisé a été vendu : l'Axioma a été mis aux enchères à Gibraltar en août sur ordre d'une banque redevable, JP Morgan, plutôt que d'un gouvernement.

Les propositions des États-Unis et de l'Union européenne de vendre les actifs russes saisis et de donner le produit de la vente à l'Ukraine sont au point mort.

En France et en Espagne, la décision de geler plutôt que de saisir les biens de luxe dont on pense qu'ils appartiennent à des Russes sanctionnés signifie que leurs coûts de fonctionnement restent à la charge du propriétaire, selon le ministère espagnol des Finances, un avocat maritime français et deux représentants de navires gelés en France.

James Jaffa, avocat du cabinet britannique Jaffa & Co spécialisé dans les yachts, y compris pour des clients russes, a déclaré que les frais d'entretien de ces yachts représentaient souvent "de l'argent de poche" pour leurs propriétaires, tandis que le non-paiement des frais pourrait permettre aux créanciers comme les chantiers navals de demander aux tribunaux d'autoriser la saisie et la vente d'un yacht pour liquider les dettes. "Les sanctions ne semblent pas avoir l'effet paralysant qui était prévu", a déclaré M. Jaffa.

La société de gestion portuaire Ocibar a déclaré que les propriétaires de deux yachts gelés dans le cadre des sanctions en Espagne et amarrés dans ses installations à Tarragone et à Majorque - le Crescent et le Lady Anastasia - effectuaient des paiements, notamment pour les frais d'amarrage et de services publics et un équipage squelettique.

Ocibar a déclaré qu'elle suivait les procédures établies par les autorités et a refusé de confirmer l'identité des propriétaires ou les coûts impliqués.

Les autorités espagnoles pensent que le Crescent est contrôlé par Eduard Khudainatov, un ancien chef sanctionné du géant énergétique russe Rosneft, a déclaré une source gouvernementale à Reuters. Khudainatov, contacté via sa société Independent Oil and Gas, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Lady Anastasia est enregistré par la base de données publique de navigation Equasis comme appartenant à une société nommée Homeland Shipping Limited. Les autorités espagnoles pensent que cette société est contrôlée par Alexander Mikheev, le chef sanctionné du groupe d'armement Rosoboronexport, a déclaré une source ayant connaissance de l'affaire.

Mikheev, contacté par l'intermédiaire de Rosoboronexport, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Homeland, contacté via un avocat qui le représente, ainsi que le gestionnaire enregistré du navire n'ont pas non plus répondu aux questions de Reuters.

En France, cinq yachts ont été gelés. Alexey Kuzmichev, l'actionnaire sanctionné de la banque russe Alfa Bank, a payé pour ses deux navires gelés à Cannes et à Antibes en vertu d'une loi de l'Union européenne de 2014 qui autorise les paiements pour l'entretien des biens gelés, a déclaré son avocat Philippe Blanchetier à Reuters.

Kuzmichev s'est refusé à tout commentaire, a-t-il ajouté. Début octobre, un tribunal a ordonné la libération du yacht à Antibes en raison d'erreurs de procédure lors de sa saisie. Une décision concernant le second yacht est en attente.

Le ministère français des finances a confirmé que les règles de l'UE autorisent les paiements, mais a refusé de dire si les demandes avaient été autorisées.