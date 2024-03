L'État islamique représente toujours une menace en Irak et le travail de la coalition militaire dirigée par les États-Unis avec l'Irak pour vaincre complètement le groupe n'est pas terminé, a déclaré l'ambassadrice des États-Unis en Irak, Alina Romanowski, lors d'une interview accordée à Reuters.

De hauts responsables politiques irakiens, dont le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani, ont déclaré à plusieurs reprises que le groupe ne représentait plus une menace en Irak et que la coalition n'était pas nécessaire, alors même que ses affiliés continuaient à mener des attaques ailleurs.

"Nous estimons tous deux qu'ISIS (État islamique) est toujours une menace ici, très, très diminuée, mais notre travail n'est pas terminé et nous voulons nous assurer que les forces irakiennes peuvent poursuivre la défaite durable d'ISIS", a déclaré Mme Romanowski à l'ambassade des États-Unis à Bagdad.

Elle s'exprimait après que la branche afghane de l'État islamique, ISIS-K, a revendiqué l'attentat de vendredi lors d'un concert de rock près de Moscou, dans lequel 137 personnes ont été tuées.

"Comme cet événement nous le rappelle, ISIS est un ennemi terroriste commun qui doit être vaincu partout", a-t-elle déclaré dans un commentaire supplémentaire après l'interview.

"C'est pourquoi les États-Unis et l'Irak partagent l'engagement d'assurer la défaite durable d'ISIS, notamment en travaillant ensemble pour façonner l'avenir d'un partenariat de sécurité bilatéral solide entre les États-Unis et l'Irak."

La semaine dernière, au moins trois personnes sont mortes dans un attentat-suicide perpétré par l'ISIS-K en Afghanistan et, en janvier, il a revendiqué un double attentat-suicide en Iran, qui partage une frontière de 1 600 km avec l'Irak.

Le premier ministre irakien doit rencontrer le président américain Joe Biden à Washington le 15 avril pour discuter de l'avenir de la coalition, ainsi que des réformes financières irakiennes et de la volonté des États-Unis de sevrer l'Irak - rare allié de Washington et de Téhéran - de l'électricité et du gaz iraniens.

La mission de la coalition est de conseiller et d'aider les forces irakiennes dans leur lutte contre l'État islamique, mais les responsables occidentaux affirment que les États-Unis et leurs alliés considèrent également sa présence en Irak comme un frein à l'influence iranienne.

"Il faudra un certain temps pour mettre fin aux activités de la coalition, a déclaré M. Romanowski, faisant référence aux discussions entre Washington et Bagdad entamées en janvier sur fond d'attaques réciproques entre les groupes armés musulmans chiites soutenus par l'Iran et les forces américaines.

Les forces dirigées par les États-Unis ont envahi l'Irak et renversé l'ancien dirigeant Saddam Hussein en 2003. Elles se sont retirées en 2011, puis sont revenues en 2014 pour combattre l'État islamique dans le cadre d'une coalition internationale. Les États-Unis ont actuellement quelque 2 500 soldats dans le pays.

"MODE ORDONNÉ

L'État islamique a été déclaré territorialement vaincu en 2017 et Bagdad a fait valoir que la mission de la coalition était donc terminée.

"Dans le passé, nous sommes partis rapidement pour revenir ensuite, ou pour devoir continuer, donc cette fois-ci, je dirais que nous devons le faire de manière ordonnée", a déclaré M. Romanowski.

La fin de la mission dépendra des capacités des forces de sécurité irakiennes, de l'environnement opérationnel et de la menace posée par l'EI.

Au-delà de la sécurité, les efforts américains en Irak sont centrés sur la réduction de sa dépendance à l'égard de l'énergie iranienne et sur la mise en conformité de son secteur bancaire avec les normes mondiales, a-t-elle ajouté.

"De nombreux Irakiens n'ont pas vraiment confiance dans le système bancaire et ils ont de bonnes raisons de ne pas le faire", a déclaré Mme Romanowski, tout en notant qu'une augmentation de 40 % du total des dépôts au cours des deux dernières années était le signe d'une amélioration.

"C'est un domaine où, avec le soutien du premier ministre, nous allons faire ce que nous pouvons... et oui, ce sera douloureux.

Les institutions financières irakiennes font l'objet d'une surveillance étroite de la part de Washington, qui s'inquiète des flux de revenus pétroliers vers l'Iran et des groupes affiliés, en violation des sanctions américaines.