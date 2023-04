L'Éthiopie est en pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) pour emprunter au moins 2 milliards de dollars dans le cadre d'un programme de réformes, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait du dossier.

Le FMI travaille encore à l'évaluation de la viabilité de la dette du pays après une demande de programme équivalant à environ 500% de la taille de sa participation dans le créancier mondial, ont dit les sources cette semaine sous couvert d'anonymat car les pourparlers sont privés.

Dans cette première analyse de la dette, le FMI a calculé que l'Éthiopie devrait faire face à un déficit de financement d'au moins 6 milliards de dollars jusqu'en 2026, selon deux sources proches des négociations. Cela laisserait encore un trou de financement d'environ 4 milliards de dollars sur cette période si le pays parvenait à décrocher le montant en discussion.

Les discussions se poursuivent à Washington cette semaine, à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Une mission du FMI s'est rendue à Addis-Abeba du 27 mars au 7 avril.

"La portée de l'aide à l'Éthiopie n'est pas encore fixée, les deux parties travaillant encore sur l'analyse de la viabilité de la dette", a déclaré l'une des sources.

Un porte-parole du FMI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le ministre des finances de l'Éthiopie, Eyob Tekalign Tolina, et le directeur de la banque centrale, Mamo Mihretu, n'ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Début 2021, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique a demandé une restructuration plus large de sa dette au titre du cadre commun du Groupe des 20, une initiative de restructuration de la dette publique destinée aux pays à faible revenu. Mais les progrès ont été compliqués par une guerre civile de deux ans qui a éclaté en novembre 2020, entraînant la mort de milliers de personnes et le déplacement de millions d'autres.