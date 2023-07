Exclusif - L'IA est utilisée pour le piratage et la désinformation, selon un haut responsable canadien de la cybersécurité

Aujourd'hui à 19:54 Partager

Les pirates et les propagandistes utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour créer des logiciels malveillants, rédiger des courriels d'hameçonnage convaincants et diffuser de la désinformation en ligne, a déclaré à Reuters le plus haut responsable canadien de la cybersécurité, preuve que la révolution technologique qui balaie la Silicon Valley a également été adoptée par les cybercriminels.

Dans une interview accordée cette semaine, le directeur du Centre canadien de cybersécurité, Sami Khoury, a déclaré que son agence avait vu l'IA utilisée "dans les courriels d'hameçonnage, ou dans l'élaboration de courriels plus ciblés, dans les codes malveillants (et) dans la désinformation et la mésinformation". M. Khoury n'a pas fourni de détails ni de preuves, mais son affirmation selon laquelle les cybercriminels utilisaient déjà l'IA ajoute une note urgente au concert de préoccupations concernant l'utilisation de cette technologie émergente par des acteurs malhonnêtes. Ces derniers mois, plusieurs groupes de surveillance informatique ont publié des rapports mettant en garde contre les risques hypothétiques de l'IA, en particulier les programmes de traitement du langage qui progressent rapidement, connus sous le nom de "grands modèles de langage" (LLM), qui s'appuient sur d'énormes volumes de texte pour créer des dialogues, des documents et d'autres éléments à l'apparence convaincante. En mars, l'organisation de police européenne Europol a publié un rapport indiquant que des modèles tels que ChatGPT d'OpenAI avaient permis "d'usurper l'identité d'une organisation ou d'une personne de manière très réaliste, même avec une connaissance de base de la langue anglaise". Le même mois, le Centre national de cybersécurité britannique a déclaré dans un billet de blog qu'il existait un risque que les criminels "utilisent les LLM pour contribuer à des cyberattaques dépassant leurs capacités actuelles". Les chercheurs en cybersécurité ont démontré une variété de cas d'utilisation potentiellement malveillants et certains disent maintenant qu'ils commencent à voir du contenu suspect généré par l'IA dans la nature. La semaine dernière, un ancien pirate informatique a déclaré avoir découvert un LLM formé à des contenus malveillants et lui avoir demandé de rédiger une tentative convaincante pour inciter quelqu'un à effectuer un transfert d'argent. Le LLM a répondu par un courriel de trois paragraphes demandant à sa cible de l'aider à régler une facture urgente. "Je comprends qu'il s'agit d'un court préavis", dit le LLM, "mais ce paiement est incroyablement important et doit être effectué dans les prochaines 24 heures". M. Khoury a déclaré que si l'utilisation de l'IA pour élaborer des codes malveillants n'en était qu'à ses débuts - "il y a encore du chemin à parcourir car il faut beaucoup de choses pour écrire un bon exploit" -, le problème était que les modèles d'IA évoluaient si rapidement qu'il était difficile de maîtriser leur potentiel malveillant avant qu'ils ne soient diffusés dans la nature. "Qui sait ce qui nous attend au tournant ?