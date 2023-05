L'Inde, soutenue par la Chine, tente de dégager un consensus au sein du G20 pour laisser les pays choisir une feuille de route pour réduire les émissions de carbone au lieu de fixer une date limite pour mettre fin à l'utilisation des combustibles fossiles, ont déclaré trois représentants du gouvernement indien.

L'Inde, qui préside actuellement le G20, souhaite introduire l'expression "voies énergétiques multiples" dans un communiqué qui sera publié lors d'un sommet du groupe en septembre, et a reçu le soutien de pays tels que la Chine et l'Afrique du Sud, a déclaré l'un des fonctionnaires. Les trois fonctionnaires n'ont pas souhaité être identifiés car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Des voies multiples pour la transition énergétique permettraient aux pays de choisir des ressources, même le charbon, tout en travaillant sur des plans d'émissions nettes nulles.

Lors d'une réunion du groupe de travail du G20 sur les transitions énergétiques (ETWG) qui s'est tenue le mois dernier dans l'État occidental du Gujarat, l'Inde s'est opposée à une échéance proposée par les pays riches pour mettre fin à l'utilisation du charbon, a déclaré le fonctionnaire qui assistait à la réunion. Le charbon représente près des trois quarts de la production annuelle d'électricité de l'Inde, selon les données du gouvernement, et New Delhi a longtemps défendu son utilisation du combustible, citant des émissions par habitant inférieures à celles d'autres pays.

La Chine a soutenu l'Inde au cours de la réunion, en déclarant qu'elle ne pouvait pas fixer de délai pour mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles et qu'elle souhaitait utiliser "toutes" ses ressources disponibles de manière optimale, a déclaré le fonctionnaire.

Les deux pays sont les deux plus gros consommateurs de charbon au monde.

Les ministères chinois des affaires étrangères et de l'environnement n'ont pas répondu aux questions envoyées par Reuters.

Le ministère indien de l'électricité s'est refusé à tout commentaire. Les ministères de l'environnement et des énergies renouvelables n'ont pas répondu.

Le mois dernier, les ministres du climat du groupe des sept nations les plus riches ont convenu "d'accélérer l'élimination progressive des combustibles fossiles non traités afin de parvenir à un bilan net nul dans les systèmes énergétiques d'ici à 2050 au plus tard".

Des fonctionnaires ont déclaré que c'était la première fois que l'Inde utilisait l'expression "voies multiples" dans les négociations mondiales sur le climat, face aux demandes répétées des nations occidentales de mettre fin à l'utilisation du charbon.

Un deuxième fonctionnaire a déclaré que cette expression était conforme à l'accord de Paris de 2015 sur la lutte contre le changement climatique, qui préconise des "responsabilités communes mais différenciées, dans des circonstances nationales différentes". Il a déclaré que les pays riches ne tenaient pas compte de cet aspect lorsqu'ils demandaient la sortie du charbon.

"Un point de vue dominant s'est dégagé sur le fait que chaque pays doit avoir des voies individuelles pour atteindre ses engagements nationaux et ses dotations", a déclaré un troisième fonctionnaire qui a assisté à la réunion.

Face aux appels à réduire progressivement l'utilisation du charbon lors des dernières délibérations sur le changement climatique en Égypte en novembre 2022, l'Inde a déclaré que tous les combustibles fossiles devraient être progressivement éliminés, y compris le gaz naturel. Lors de la réunion du G20 du mois dernier, l'Inde a continué à mettre l'accent sur les combustibles fossiles, plutôt que sur le charbon, a déclaré le troisième fonctionnaire.

L'Inde et la Chine, les deux pays les plus peuplés du monde, ont souvent adopté des positions communes lors des négociations internationales sur le changement climatique, malgré des différends frontaliers de longue date.

En mars, l'Union européenne a accepté de promouvoir une élimination progressive des combustibles fossiles à l'échelle mondiale avant le sommet COP28 qui se tiendra à Dubaï en novembre.

Delhi accueillera en septembre un sommet des dirigeants du G20, dont le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. Des fonctionnaires se réunissent dans la perspective de cette rencontre afin de finaliser la position du groupe sur les questions mondiales, y compris le changement climatique.

Le G20 comprend les pays du G7 ainsi que la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Australie et l'Arabie saoudite, entre autres.