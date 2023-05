L'Inde prévoit d'arrêter la construction de nouvelles centrales électriques au charbon, en plus de celles qui sont déjà dans le pipeline, en supprimant une clause clé de la version finale de sa politique nationale de l'électricité (NEP), dans le cadre d'une initiative majeure de lutte contre le changement climatique, ont indiqué des sources.

Le projet, s'il est approuvé par le cabinet fédéral présidé par le Premier ministre Narendra Modi, ferait de la Chine la seule grande économie ouverte à de nouvelles demandes d'ajout d'importantes capacités de production d'électricité à partir du charbon.

L'Inde et la Chine représentent environ 80 % de tous les projets de centrales au charbon en cours, alors que la plupart des pays en développement réduisent leur capacité de production pour atteindre les objectifs climatiques. En janvier 2023, seuls 20 pays auront plus d'un projet charbon prévu, selon E3G, un groupe de réflexion indépendant sur le climat.

"Après des mois de délibérations, nous sommes parvenus à la conclusion que nous n'aurions pas besoin de nouveaux ajouts de charbon en dehors de ceux qui sont déjà en cours de préparation", a déclaré l'une des trois sources gouvernementales.

Les sources ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias. Le ministère indien de l'électricité n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La nouvelle politique, si elle est approuvée, n'aura pas d'incidence sur les 28,2 GW d'électricité à base de charbon qui sont à différents stades de construction, ont déclaré les sources.

La Chine et l'Inde ont fait pression ensemble pour que les pays soient libres de choisir une feuille de route pour réduire les émissions.

GRAPHIQUE : La capacité de production d'énergie renouvelable de l'Inde a augmenté de 12 % en moyenne au cours des cinq dernières années - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-POWER/DEMAND/egvbylnqepq/chart_eikon.jpg

L'Inde, dont la capacité de production d'électricité à partir du charbon est la plus élevée après celle de la Chine, a refusé à plusieurs reprises de fixer un calendrier pour l'élimination progressive du charbon, invoquant les faibles émissions par habitant, l'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable et la demande de sources d'énergie peu coûteuses.

Le charbon devrait rester le principal combustible utilisé pour la production d'électricité en Inde pendant des décennies, mais les militants ont insisté pour que l'on arrête de construire de nouvelles centrales au charbon, arguant que cela permettrait au moins de réduire la part de ce combustible polluant dans la production totale d'électricité.

GRAPHIQUE : La part du charbon dans la production d'électricité en Inde augmente pour la deuxième année consécutive - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-POWER/DEMAND/byvrlxoxxve/chart_eikon.jpg

Le projet, la première tentative de l'Inde de réviser sa politique de l'électricité promulguée en 2005, propose également de retarder la mise à la retraite des vieilles centrales au charbon jusqu'à ce que le stockage de l'énergie pour l'énergie renouvelable devienne financièrement viable, ont déclaré les sources.

Jusqu'à présent, d'anciennes centrales au charbon d'une capacité cumulée de 13 GW ont été désignées pour fonctionner après la date limite de mise à la retraite afin de répondre à la forte demande d'électricité, ont-elles déclaré.

CHANGEMENT DE POSITION

Dans le premier projet de NEP en 2021, l'Inde avait déclaré qu'elle pourrait ajouter de nouvelles capacités de production d'électricité à partir du charbon, bien qu'elle ait proposé des normes technologiques plus strictes pour réduire la pollution.

L'année dernière, l'Autorité centrale de l'électricité, un organe consultatif du ministère fédéral de l'électricité, avait déclaré que l'Inde pourrait avoir à ajouter jusqu'à 28 GW de nouvelles centrales au charbon en plus des centrales en cours de construction pour répondre à l'augmentation de la demande d'électricité.

Toutefois, le projet final, qui guidera la politique énergétique de l'Inde au cours de la prochaine décennie, ne contient aucune référence à de nouvelles centrales au charbon, ont indiqué les sources.

GRAPHIQUE : Les émissions des centrales électriques indiennes atteignent un niveau record - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-POWER/DEMAND/znvnbjdnbvl/chart_eikon.jpg

En revanche, la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme a déclaré, dans un document de mars 2022 exposant sa politique énergétique, que le plus grand utilisateur de charbon au monde "construira rationnellement des centrales à charbon avancées en fonction des besoins de développement".

La Chine prévoit de construire une centaine de nouvelles centrales au charbon pour soutenir la capacité éolienne et solaire, ce qui, selon les analystes, va à l'encontre de l'intention déclarée de Pékin de réduire le rôle du charbon.

La révision de la politique pourrait également avoir un impact sur les prix du charbon à long terme et sur les mineurs en Indonésie, en Australie et en Afrique du Sud, l'Inde étant le deuxième plus grand importateur de charbon au monde.