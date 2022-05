Exclusif - L'Inde semble confrontée à des pénuries de charbon plus importantes, aggravant les risques de pannes d'électricité

La nation avide d'énergie s'attend à ce que l'offre locale de charbon soit inférieure de 42,5 millions de tonnes à la demande au cours du trimestre de septembre, soit 15 % de plus que prévu, en raison d'une croissance plus forte de la demande d'électricité et d'une production plus faible de certaines mines.

Ces sombres prévisions montrent l'étendue de la pénurie de combustible en Inde, à un moment où la demande annuelle d'électricité augmente au rythme le plus rapide depuis au moins 38 ans et où les prix mondiaux du charbon se négocient à des niveaux quasi record en raison d'une pénurie d'approvisionnement résultant de la crise Russie-Ukraine.

Ces derniers jours, l'Inde a intensifié la pression sur les services publics pour qu'ils augmentent les importations, mettant en garde contre des coupures de l'approvisionnement en charbon extrait dans le pays si les centrales électriques ne constituent pas des stocks de charbon grâce aux importations.

Cependant, l'une des diapositives de la présentation montrait que la plupart des États n'avaient pas encore attribué de contrats d'importation de charbon et que les services publics indiens seraient à court de charbon d'ici juillet si aucun charbon n'était importé.

Un seul État avait attribué un contrat d'importation de charbon à la fin du mois d'avril, selon un rapport du ministère de l'énergie sur l'état des importations examiné par Reuters.

L'Inde prévoit une offre de charbon domestique de 154,7 millions de tonnes, soit 42,5 millions de tonnes de moins que les besoins prévus de 197,3 millions de tonnes au cours du trimestre de septembre, selon la présentation. Elle s'attendait auparavant à une pénurie de 37 millions de tonnes.

La présentation a été faite vendredi lors d'une réunion virtuelle à laquelle les ministres fédéraux du charbon et de l'électricité étaient présents, en présence de hauts responsables de l'énergie du gouvernement fédéral et des États, selon deux responsables gouvernementaux familiers de la question.

Les ministères fédéraux du charbon et de l'électricité n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les détails de la présentation n'ont pas été rapportés précédemment.

Les stocks de charbon dans les centrales électriques ont diminué d'environ 13 % depuis avril, ce qui se traduit par huit jours de besoins en charbon, le niveau le plus bas à cette période de l'année depuis au moins neuf ans. La hausse de la demande de charbon pourrait également étouffer les efforts de constitution des stocks des centrales électriques.

L'Inde s'attend maintenant à ce que la demande de charbon des services publics soit de 784,6 millions de tonnes pour l'année se terminant en mars 2023, selon la présentation, soit 3,3 % de plus que prévu précédemment.

La pénurie annuelle de charbon prévue est désormais de 49,3 millions de tonnes, soit près de trois fois les 17,7 millions de tonnes prévues précédemment, selon la présentation.

L'Inde a réconcilié ses projections de demande de charbon après une croissance de la demande d'électricité plus élevée que prévu en avril, lorsque la consommation d'électricité a atteint un niveau record en raison de la flambée des températures.

De nombreux États ont demandé vendredi à Coal India, géré par le gouvernement fédéral, d'importer du charbon en vrac et de le distribuer entre les États, ont indiqué les responsables.

Les États ont invoqué les prix mondiaux élevés et les difficultés d'approvisionnement pour demander des importations groupées, ont indiqué les responsables, ajoutant que le ministre du charbon avait dit aux États que leur demande serait prise en compte.

Des importations plus importantes pourraient mettre davantage de pression sur les sociétés de distribution d'électricité appartenant à l'État, qui sont déjà criblées de dettes et doivent des milliards de dollars aux générateurs, car elles ont historiquement absorbé des coûts d'intrants plus élevés pour maintenir les tarifs stables.

Coal India n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le plus grand mineur du monde n'a pas importé de charbon ces dernières années.