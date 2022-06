Exclusif : L'Inde vise à maintenir le déficit budgétaire de l'exercice 2023 au niveau de l'année dernière - sources

Les efforts visant à maintenir une certaine discipline budgétaire reflètent l'inquiétude de New Delhi concernant les risques pour sa cote de crédit souveraine, mais limiteront probablement la puissance de feu du gouvernement pour contenir l'inflation et soulager les ménages et les entreprises.

En février, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a fixé un objectif de déficit budgétaire de 6,4 % du produit intérieur brut (PIB) pour l'année qui a débuté le 1er avril, contre un déficit de 6,7 % l'année dernière.

Les sources ont déclaré que si l'augmentation des dépenses pour soulager l'inflation signifiait que le gouvernement manquerait l'objectif de cette année, les responsables politiques chercheraient à limiter l'écart à 30 points de base.

"Nous essaierons de contenir le dérapage aux niveaux de l'année dernière", a déclaré à Reuters l'un des responsables, qui n'a pas voulu être nommé.

La flambée des coûts a forcé l'Inde à réduire les taxes sur les carburants et à modifier la structure des droits de douane en mai, ce qui a affecté les recettes d'environ 19,16 milliards de dollars, tandis que des subventions supplémentaires pour les engrais ont augmenté les dépenses.

Le gouvernement et la banque centrale de l'Inde se sont démenés pour contenir les prix par des mesures fiscales et un resserrement monétaire après que l'inflation ait atteint des sommets sur plusieurs années.

L'inflation de détail s'est maintenue au-dessus du plafond de 6% imposé par la Reserve Bank of India pendant cinq mois consécutifs, tandis que l'inflation des prix de gros a atteint des sommets inégalés depuis 30 ans.

Le gouvernement indien se méfie des risques que le dérapage budgétaire fait peser sur ses notes de crédit souverain. Son ratio dette/PIB, qui s'élève actuellement à environ 95 %, est nettement supérieur aux niveaux de 60-70 % d'autres économies de notation similaire.

Cela laisse au gouvernement peu de marge de manœuvre pour apporter un allégement supplémentaire, car les mesures du mois de mai devraient déjà faire augmenter le déficit de plus de 30 points de base si la collecte des recettes ne dépasse pas l'objectif budgétaire.

"Le gouvernement peut certainement faire plus, mais à quel prix ? Si d'autres mesures sont prises, cela nécessitera des emprunts supplémentaires sur le marché, ce qui fera grimper les rendements et provoquera finalement une hausse de l'inflation", a déclaré une deuxième source au courant des discussions.

Le gouvernement est réticent à étendre son programme de marché record de 14,31 trillions de roupies pour l'année fiscale en cours, ont déclaré les deux responsables, ajoutant qu'une décision sur le besoin d'emprunt supplémentaire ne serait prise qu'en novembre.

Le ministère indien des finances n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le premier responsable a déclaré que la facture des subventions aux engrais pourrait augmenter de 500 à 700 milliards de roupies par rapport à l'estimation actuelle de 2,15 trillions de roupies. Les prix élevés du pétrole brut ajoutent également aux défis, tandis que la marge de manœuvre pour les réductions d'impôts est limitée.

"Nous sommes conscients que nous devrons peut-être nous préparer à d'autres mesures, mais cela peut signifier réduire d'autres dépenses axées sur la croissance", a-t-il ajouté.

Le second fonctionnaire a déclaré qu'en raison de la faible marge de manœuvre pour de nouvelles mesures du gouvernement central, les gouvernements des États devaient faire davantage pour aider à contrôler l'inflation.

La collecte des impôts reste le "point lumineux" et a donné au gouvernement une certaine marge de manœuvre, a déclaré le premier fonctionnaire.

D'avril au 16 juin, la collecte des impôts directs du gouvernement a augmenté de 45 % en glissement annuel pour atteindre 3,4 trillions de roupies, tandis que la collecte des impôts indirects en avril-mai a augmenté de près de 30 %.

(1 $ = 78,3050 roupies indiennes)