Exclusif : L'Iran a abandonné certaines demandes pour l'accord nucléaire - un fonctionnaire américain.

Les États-Unis ont l'intention de répondre bientôt à un projet d'accord proposé par l'Union européenne qui ramènerait l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran que l'ancien président Donald Trump a abandonné et que l'actuel président Joe Biden a cherché à relancer.

Le fonctionnaire, s'exprimant sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que, bien que Téhéran ait affirmé que Washington avait fait des concessions, l'Iran a abandonné certaines de ses principales exigences.

"Ils sont revenus la semaine dernière et ont essentiellement laissé tomber les principaux blocages à un accord", a déclaré le fonctionnaire.

"Nous pensons qu'ils ont finalement franchi le Rubicon et se sont rapprochés d'une éventuelle reprise de l'accord dans des conditions que le président Biden peut accepter", a ajouté le fonctionnaire. "Si nous sommes plus proches aujourd'hui, c'est parce que l'Iran a bougé. Ils ont concédé sur des questions auxquelles ils tenaient depuis le début."

Le ministère iranien des Affaires étrangères n'a pas fait de commentaire immédiat.

L'Iran avait déjà largement cédé sur sa demande que les États-Unis lèvent leur désignation du Corps des gardiens de la révolution iranienne comme entité d'organisation terroriste étrangère (FTO), a déclaré le fonctionnaire.

"Nous avons dit qu'en aucun cas nous ne ferions cela. Ils ont continué à le pousser. Il y a un mois, ils ont commencé à assouplir leur demande principale et ont dit que vous pouviez conserver la désignation (FTO) mais que nous aimerions la lever pour un certain nombre de sociétés affiliées à l'IRGC. Nous avons dit 'non, nous ne ferons pas cela'", a-t-il ajouté.

L'Iran voulait également obtenir la garantie que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) clôturerait les enquêtes portant sur des traces inexpliquées d'uranium.

"L'Iran veut des garanties que l'AIEA les clôturerait toutes. Nous avons dit que nous n'accepterions jamais cela", a déclaré le fonctionnaire.

En juin, le conseil des gouverneurs de l'AIEA a adopté à une écrasante majorité une résolution critiquant l'Iran pour ne pas avoir expliqué la présence de traces d'uranium sur trois sites non déclarés.

Le responsable a déclaré que des divergences subsistent entre les États-Unis et l'Iran et que "cela pourrait prendre un peu plus de temps" pour parvenir à un accord final, s'il est possible.

"Nous étudions actuellement la réponse de l'Iran et nous y reviendrons bientôt", a déclaré le fonctionnaire.

Plus tôt, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie qu'un accord puisse être conclu, affirmant que "l'issue de ces discussions en cours reste incertaine car des lacunes subsistent."

Washington devrait lever certaines sanctions aux termes de l'accord, mais les responsables américains affirment que le retour à l'accord est crucial pour éviter une crise nucléaire au Moyen-Orient.

"Si nous obtenons cet accord, oui, nous levons certaines sanctions, mais l'Iran doit démanteler son programme nucléaire", a déclaré le responsable.

Tout ceci intervient à un moment où l'on pense que l'Iran possède suffisamment d'uranium enrichi pour - s'il est purifié davantage - construire plusieurs armes, et qu'il est plus proche que jamais de pouvoir les produire, a déclaré le fonctionnaire.

L'accord nucléaire entre l'Iran et les puissances mondiales semblait proche de la relance en mars après 11 mois de pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran à Vienne.

Mais les négociations ont été interrompues par des obstacles tels que le désir de l'Iran de retirer les Gardiens de la révolution de la liste des FTO.

L'Iran a également exigé que les États-Unis garantissent qu'aucun futur président américain n'abandonne l'accord. M. Biden ne peut pas fournir de telles garanties à toute épreuve car l'accord est une entente politique plutôt qu'un traité juridiquement contraignant.

Un deuxième responsable a déclaré que dans le cadre de la mise en œuvre complète de l'accord, l'AIEA serait en mesure de reprendre un régime d'inspections complet qui pourrait détecter tout effort iranien visant à poursuivre secrètement une arme nucléaire. Une grande partie de cette surveillance resterait en place indéfiniment.

Ce responsable a également déclaré qu'il serait interdit à l'Iran d'enrichir et de stocker de l'uranium au-delà de niveaux très limités, ce qui le priverait du matériel nécessaire à la fabrication d'une bombe.

En outre, l'Iran ne serait pas autorisé à posséder de l'uranium enrichi à 20 et 60 %, comme il le fait actuellement. Les centrifugeuses avancées que l'Iran utilise seraient arrêtées et retirées, y compris toutes les centrifugeuses de son installation souterraine fortifiée de Fordow.

"Des limites strictes sur l'enrichissement iranien signifieraient que même si l'Iran quittait l'accord pour chercher à se doter d'une arme nucléaire, il lui faudrait au moins six mois pour y parvenir", a déclaré le fonctionnaire.