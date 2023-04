L'Iran a utilisé des vols d'aide aux victimes du tremblement de terre pour acheminer des armes et du matériel militaire vers son allié stratégique, la Syrie, ont déclaré neuf sources syriennes, iraniennes, israéliennes et occidentales.

Ces sources ont déclaré à Reuters que l'objectif était de renforcer les défenses de l'Iran contre Israël en Syrie et de consolider le président syrien Bachar el-Assad. L'agence Reuters est la première à faire état de ce développement.

Après le tremblement de terre du 6 février dans le nord de la Syrie et en Turquie, des centaines de vols en provenance d'Iran ont commencé à atterrir dans les aéroports syriens d'Alep, de Damas et de Lattaquié, apportant des fournitures, et cela a duré sept semaines, selon les sources. Selon les Nations unies, plus de 6 000 personnes sont mortes dans l'ensemble de la Syrie.

Les fournitures comprenaient des équipements de communication avancés, des batteries de radars et des pièces détachées nécessaires à la modernisation prévue du système de défense aérienne de la Syrie fourni par l'Iran dans le cadre de la guerre civile, ont déclaré les sources, deux sources régionales et une source de renseignement occidentale.

Reuters s'est entretenu avec des responsables des services de renseignement occidentaux, des sources proches des dirigeants iraniens et israéliens, ainsi qu'avec un transfuge militaire syrien et un officier syrien en service au sujet des vols pour cet article.

Lorsqu'on lui a demandé si l'Iran avait utilisé des avions d'aide humanitaire après les tremblements de terre pour transporter du matériel militaire en Syrie afin d'y renforcer son réseau et d'aider Assad, la mission iranienne auprès des Nations Unies à New York a répondu : "Ce n'est pas vrai" : "Ce n'est pas vrai".

Le gouvernement syrien n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Des sources régionales ont déclaré à Reuters qu'Israël s'était rapidement rendu compte du flux d'armes vers la Syrie et avait mis en place une campagne agressive pour le contrer.

Le général de brigade Yossi Kuperwasser, ancien responsable de la recherche au sein de l'armée israélienne et ancien directeur général du ministère des affaires stratégiques, a déclaré que les frappes aériennes israéliennes contre les cargaisons s'appuyaient sur des renseignements si précis que l'armée israélienne savait quel camion d'un long convoi viser.

DES "MOUVEMENTS SIGNIFICATIFS".

Un responsable israélien de la défense, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré à Reuters : "Sous le couvert de livraisons d'aide à la Syrie à la suite du tremblement de terre, Israël a constaté d'importants mouvements d'équipements militaires en provenance d'Iran, principalement transportés sous forme de pièces détachées.

Il a précisé que l'aide était principalement livrée à l'aéroport d'Alep, dans le nord de la Syrie. Les expéditions ont été organisées par la division syrienne de l'Unité 18000 de la Force Quds, la branche paramilitaire et d'espionnage à l'étranger des Gardiens de la révolution iraniens, dirigée par Hassan Mehdoui.

Le transport terrestre a été assuré par l'unité de transport 190 de la Force Quds, dirigée par Bahanem Shahariri. Reuters n'a pas pu joindre Mehdoui et Shahariri pour un commentaire. Les gardiens de la révolution se sont refusés à tout commentaire.

"Les frappes israéliennes ont également visé une réunion de commandants de milices iraniennes et des livraisons de puces électroniques destinées à améliorer les systèmes d'armement", a déclaré le colonel Abduljabbar Akaidi, un transfuge de l'armée syrienne qui conserve des contacts avec l'armée. M. Akaidi n'a pas précisé où se tenait la réunion.

La piste d'atterrissage d'Alep a été frappée par Israël quelques heures seulement après l'atterrissage de deux avions-cargos iraniens transportant des armes sous prétexte d'apporter de l'aide, a déclaré une source régionale, information confirmée par deux autres sources de renseignement occidentales.

Le général de brigade Esmail Qaani, chef de la Force Quds des Gardiens de la révolution, a été le premier responsable étranger à mettre le pied dans la zone du séisme en Syrie, quelques jours avant l'arrivée d'Assad lui-même. Reuters n'a pas pu joindre Qaani pour un commentaire. Les gardiens de la révolution se sont refusés à tout commentaire.

En cas de catastrophe humanitaire, les avions de secours de l'ONU sont autorisés à demander aux autorités locales le droit d'atterrir et les produits humanitaires sont exemptés de sanctions. Dans le cas présent, les autorités syriennes ont accordé des droits d'atterrissage aux avions de secours directs.

les autorités syriennes ont accordé des droits d'atterrissage aux vols directs en provenance de Russie et d'Iran.

"Le tremblement de terre a été une triste catastrophe, mais en même temps, c'était l'aide de Dieu pour nous permettre d'aider nos frères en Syrie dans leur lutte contre leurs ennemis. Des cargaisons d'armes ont été immédiatement envoyées en Syrie", a déclaré une source régionale proche du clergé iranien.

DES RENSEIGNEMENTS ISRAÉLIENS POINTÉS DU DOIGT

Depuis des années, Israël mène des attaques contre ce qu'il décrit comme des cibles liées à l'Iran en Syrie, où l'influence de Téhéran s'est accrue depuis qu'il a commencé à soutenir Assad dans la guerre civile qui a débuté en 2011.

Un officier de l'armée syrienne qui a demandé à ne pas être nommé a déclaré que les Israéliens intensifiaient leurs efforts pour vaincre l'Iran en Syrie.

"Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce qu'ils disposent d'informations selon lesquelles quelque chose est en train de se développer rapidement. Ils doivent l'arrêter et le frapper pour le ralentir. Le tremblement de terre a créé les conditions adéquates. Le chaos qui s'en est suivi a permis aux avions à réaction iraniens d'atterrir facilement", a-t-il déclaré.

À la suite d'autres séismes survenus le 3 avril, les cibles israéliennes ont inclus des entrepôts d'armes dans la chaîne de montagnes Jabal Manea Kiswa, au sud de Damas, où les troupes iraniennes et le Hezbollah libanais ont construit ce qui est probablement leur site militaire le plus fortifié en Syrie, ont indiqué une source de sécurité régionale et deux sources de renseignement occidentales.

Une station radar utilisée pour les drones a également été touchée le 3 avril, a ajouté la source régionale, corroborant ce que deux sources de renseignement occidentales avaient déclaré à Reuters.

"Nous pensons que les milices iraniennes ont transféré d'énormes quantités de munitions - elles ont réapprovisionné les quantités perdues lors des précédentes frappes de drones israéliens", a déclaré une source de renseignement occidentale, faisant référence aux vols iraniens depuis le séisme du 6 février.