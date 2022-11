Exclusif - L'Italie fait pression pour affaiblir l'engagement de financement des combustibles fossiles - sources

La pression de l'Italie intervient alors que les délégués de près de 200 pays se préparent à un sommet des Nations Unies sur le changement climatique la semaine prochaine en Égypte, où les dirigeants mondiaux tenteront de convenir de mesures plus strictes pour lutter contre le réchauffement de la planète.

Un groupe de ministres prévoit de faire une déclaration commune jeudi dans laquelle ils s'engagent à mettre fin au soutien public au commerce et au financement des exportations pour les projets de combustibles fossiles à l'étranger d'ici la fin de 2022.

Le soutien au crédit à l'exportation peut inclure des assurances, des prêts et des garanties de prêts pour aider les entreprises nationales à vendre des biens et à entreprendre des projets à l'étranger.

Les pays, qui forment ensemble le groupe "Export Finance for Future", sont la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Grande-Bretagne.

Ces pays ont tous pris l'engagement de mettre fin au financement public des combustibles fossiles à l'étranger lors du sommet des Nations Unies sur le climat de l'année dernière, et sont maintenant à différents stades de la traduction de cet engagement en politiques fermes - avec en toile de fond une crise énergétique après que la Russie ait réduit les flux de gaz vers l'Europe, ce qui a poussé les gouvernements à se précipiter pour acheter du gaz non russe.

Un projet de déclaration des gouvernements, vu par Reuters, indique qu'ils accepteraient de mettre fin à tout nouveau commerce officiel direct et au soutien financier à l'exportation pour "l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage, la distribution de charbon, de pétrole brut, de gaz naturel et la production d'électricité sans interruption".

Trois sources familières avec les discussions ont déclaré à Reuters que l'Italie avait demandé de supprimer la liste spécifiant quelles activités liées aux combustibles fossiles perdraient un tel soutien.

Les sources ont déclaré que l'Italie voulait également couper une partie de la déclaration qui stipulait que toute exception à l'interdiction des financements fossiles devait être conforme à la science du climat et à un rapport de l'Agence internationale de l'énergie datant de 2021. Ce rapport indique qu'aucun nouveau projet d'extraction de combustibles fossiles ne peut être développé si le monde doit limiter le réchauffement climatique à 1,5 Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

"L'Italie objecte qu'il n'y a aucune cohérence entre l'objectif de parvenir à une autonomie stratégique vis-à-vis de la Russie et l'impossibilité de financer les infrastructures nécessaires", a déclaré à Reuters un fonctionnaire informé de la position de Rome.

L'agence italienne de crédit à l'exportation SACE s'est refusée à tout commentaire.

Alors que les pays tentent de trouver un équilibre entre la lutte contre le changement climatique et leur réponse à court terme à la crise énergétique, certains - dont l'Allemagne - ont suggéré que de nouveaux investissements dans les champs gaziers étaient nécessaires.

Les pays négocient encore le projet de déclaration, qui pourrait changer avant sa publication jeudi.

Un courriel interne du gouvernement allemand, vu par Reuters, a confirmé qu'un pays s'opposait à cette section du projet de déclaration, sans préciser lequel.

Le ministère allemand de l'économie a refusé de commenter.

Un rapport d'Export Finance for Future publié en mai a déclaré que les 10 pays concernés avaient engagé 29,8 milliards d'euros (29,50 milliards de dollars) en soutien de crédit à l'exportation pour des projets de combustibles fossiles de 2015 à 2020.

L'Italie a été le plus grand bailleur de fonds des combustibles fossiles au sein du groupe, engageant 8,4 milliards d'euros au cours de la période - avec des projets pétroliers et gaziers en aval et des centrales électriques alimentées au gaz parmi les projets.

(1 $ = 1,0100 euros)