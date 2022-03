Exclusif - L'Italie s'apprête à réduire la participation dans Rai Way, ce qui déclencherait des fusions et acquisitions dans les tours - sources

Le décret pourrait ouvrir la voie à des pourparlers de fusion entre Rai Way et EI Towers, ont déclaré les responsables, un rapprochement attendu de longue date qui créerait un groupe valant plus de 2 milliards d'euros (2,2 milliards de dollars) dans le secteur des mâts de télévision et de radio.

Rome revient sur une disposition prise en 2014, lorsque l'Italie a jugé qu'au moins 51 % de Rai Way devait rester propriété publique en raison de l'importance stratégique de son infrastructure.

Le décret doit être approuvé par la cour des comptes italienne avant de pouvoir entrer en vigueur, ont déclaré les sources à Reuters.

EI Towers a lancé une offre de rachat de Rai Way en 2015, mais celle-ci a été contrecarrée par le gouvernement de coalition de centre-gauche de l'ancien Premier ministre Matteo Renzi.

À l'époque, la famille de l'ancien Premier ministre conservateur Silvio Berlusconi contrôlait EI Towers par le biais du radiodiffuseur Mediaset et Renzi ne voulait pas voir le magnat des médias prendre le contrôle des actifs de Rai Way.

La RAI détient 65 % de Rai Way, tandis que EI Towers est désormais contrôlé à 60 % par le fonds F2i et à 40 % par MediaForEurope (MFE), qui est le nouveau nom de Mediaset.

La valeur comptable de la participation de 40 % de MFE dans EI Towers, société non cotée, est d'environ 437 millions d'euros, sur la base des états financiers 2020 de MFE, ce qui implique une valorisation globale d'EI Towers à plus d'un milliard d'euros.

Cotée en 2014, Rai Way a une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard d'euros.

Des accords de gouvernance entre la RAI et les actionnaires du partenaire de fusion potentiel de Rai Way garantiront les intérêts stratégiques italiens dans toute opération, a indiqué l'une des sources.

Le bureau de M. Draghi, la RAI et F2i ont refusé de commenter. Rai Way, EI Towers et MFE n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

La RAI est traditionnellement soumise à des influences politiques et la fusion potentielle de sa branche "tours" avec un acteur privé suscite l'opposition de certains politiciens au pouvoir.

Michele Anzaldi, un législateur du parti centriste Italia Viva dirigé par Renzi, a déclaré à Reuters qu'il demanderait au gouvernement de clarifier ses plans pour Rai Way.

"Il n'y a pas de dogme, mais nous devons être en mesure de comprendre la logique industrielle de tout accord", a déclaré Anzaldi.

(1 $ = 0,9198 euros)