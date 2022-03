Exclusif - L'Italie s'en tiendra à l'objectif de déficit de 5,6 % malgré la réduction des perspectives de croissance - sources

Le gouvernement de Mario Draghi se prépare à réduire ses prévisions de croissance pour cette année à 2,8 % par rapport à l'objectif précédent de 4,7 % fixé en septembre, ont déclaré les sources, dans un contexte de flambée des coûts de l'énergie et de troubles liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En confirmant l'objectif de déficit de 5,6 %, M. Draghi est aidé par le fait que, sur la base des tendances actuelles, le déficit est en voie d'atteindre 5,3 %, selon les sources, ce qui permet une marge de manœuvre potentielle de 4 à 5 milliards d'euros (4,4 à 5,5 milliards de dollars) de dépenses supplémentaires sans augmenter l'objectif actuel. L'année dernière, le déficit s'est établi à 7,2 %.

Les nouveaux chiffres seront publiés par le Trésor la semaine prochaine dans son document économique et financier annuel (DEF).

M. Draghi a été confronté à la pression de sa coalition au pouvoir pour approuver un nouveau paquet de dépenses important afin de soutenir la croissance de la troisième plus grande économie de la zone euro, et certains chefs de parti pourraient continuer à chercher à surmonter son intransigeance.

Les chiffres sont encore sujets à des changements marginaux car le Trésor attend les données finales sur les finances publiques pour le quatrième trimestre de 2021, qui seront publiées par le bureau national des statistiques ISTAT le 5 avril, ont indiqué les sources.

Pour 2023, Rome voit maintenant le PIB augmenter d'environ 2,5 %, ont dit les sources, demandant à ne pas être nommées en raison de la sensibilité de la question. La nouvelle prévision est en baisse par rapport à l'objectif officiel de 2,8 % fixé en septembre.

Les prévisions de croissance sont basées sur un scénario de politique inchangée et n'incluent donc pas l'impact des nouvelles mesures de soutien qui seront financées par la marge de manœuvre budgétaire.

Pour cette raison, les objectifs finaux en matière de PIB seront un peu plus ambitieux.

L'Italie a connu une croissance de 6,6 % l'année dernière, après une contraction record de 9,0 % en 2020, causée par des blocages prolongés dus au coronavirus.

Cette année n'a pas bien commencé. La production industrielle italienne a plongé de 3,4 % en janvier par rapport au mois précédent, sa plus forte baisse depuis plus d'un an, avant même les vents contraires générés par la guerre en Ukraine. Le moral des consommateurs et des entreprises s'est effondré en mars.

Le conflit en Ukraine a exacerbé des coûts énergétiques déjà très élevés et a déclenché des crises d'approvisionnement pour l'agriculture.

Le gouvernement a jusqu'à présent mis de côté plus de 19 milliards d'euros depuis juillet dernier pour tenter d'atténuer la hausse des prix de l'énergie et des carburants pour les entreprises et les ménages.

L'Italie, dont les deux principales banques sont largement exposées à la Russie et qui dépend fortement de Moscou pour ses besoins énergétiques, pourrait voir ses perspectives de croissance se détériorer davantage si l'Occident intensifie ses sanctions contre la Russie.

Le Kremlin a averti que Rome pourrait subir des "conséquences irréversibles" si elle suit cette voie.

(1 $ = 0,9059 euros)