Les Nations Unies travaillent avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) pour créer une plateforme qui facilitera le traitement des transactions pour les exportations russes de céréales et d'engrais vers l'Afrique, a déclaré mercredi à l'agence Reuters le plus haut responsable des Nations Unies pour le commerce.

Un accord conclu en juillet dernier prévoit que l'ONU aide la Russie à surmonter les obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais pendant trois ans. Il a été conclu en même temps qu'un accord permettant d'exporter en toute sécurité vers la mer Noire des denrées alimentaires et des engrais en provenance d'Ukraine à la suite de l'invasion russe de février 2022.

Ces accords visaient à atténuer la crise alimentaire mondiale qui, selon les Nations unies, a été aggravée par la guerre, car les deux pays produisent des céréales et des engrais pour les marchés mondiaux, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient.

"Nous n'avons pas tourné la page", a déclaré Rebeca Grynspan, responsable de la mise en œuvre de l'accord des Nations unies avec la Russie, lors d'une interview, décrivant l'accord de la mer Noire et le pacte entre les Nations unies et la Russie comme continuant à "être une ligne de vie pour la sécurité alimentaire" dans le monde entier.

L'accord sur la mer Noire a été prolongé la semaine dernière pour la troisième fois, la Russie ayant accepté une prolongation de deux mois. Mais Moscou a menacé de quitter l'accord si une liste de demandes visant à améliorer ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais n'était pas satisfaite.

DES TRANSACTIONS SOUPLES

Les exportations agricoles de la Russie ne sont pas soumises aux sanctions occidentales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine, mais Moscou affirme qu'il existe des restrictions sur les paiements, la logistique et l'assurance et que les mesures ont un effet dissuasif plus large. Les États-Unis et d'autres pays ont rejeté les plaintes de la Russie.

Mme Grynspan a déclaré qu'elle travaillait avec Afreximbank pour tenter d'aider les petits et moyens pays d'Afrique à lutter contre les échanges commerciaux disruptifs et à accéder aux céréales et aux engrais russes grâce à des "transactions plus agiles."

"Nous travaillons avec eux (Afreximbank) et créons une plateforme qui permettra une diligence raisonnable plus agile avec les clients pour se conformer aux sanctions, tout en permettant les transactions de nourriture et d'engrais avec l'Afrique", a-t-elle déclaré.

Afreximbank, basée au Caire, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Mme Grynspan n'a pas donné d'autres détails, car les discussions se poursuivent.

La banque agricole russe, connue sous le nom de Rosselkhozbank, a été coupée du réseau de paiement international SWIFT par l'Union européenne en juin. La Russie souhaite qu'elle soit reconnectée, mais l'UE a déclaré qu'elle n'envisageait pas de réintégrer les banques russes.

La banque américaine JPMorgan Chase & Co a traité certains paiements d'exportation de céréales russes, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier, et pourrait en traiter des dizaines d'autres. Mais la Russie a rejeté cette solution, la jugeant inadaptée à long terme.

Quelque 260 000 tonnes d'engrais russes sont également bloquées dans plusieurs ports européens. Moscou a déclaré que ces engrais seraient donnés aux pays dans le besoin.

Les Nations unies ont aidé à organiser le déblocage des deux premières cargaisons, destinées au Malawi et au Kenya. Une livraison est également prévue pour le Nigeria et éventuellement pour le Sri Lanka et l'Afrique du Sud, a déclaré M. Grynspan.