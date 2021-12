Exclusif-L'Onu propose de verser près de $6 mlns aux taliban pour la sécurité en Afghanistan-document

par Jonathan Landay

WASHINGTON, 22 décembre (Reuters) - Les Nations unies proposent de verser près de 6 millions de dollars (5.3 millions d'euros) au ministère de l'Intérieur afghan administré par les taliban, afin de veiller à la sécurité des Afghans, selon un document de l'Onu et une source au fait de la question.

Ces fonds seraient versés l'an prochain pour couvrir le salaire mensuel des combattants taliban qui gardent les installations de l'Onu et leur fournir une allocation alimentaire mensuelle dans le cadre d'une extension d'un accord conclu avec l'ancien gouvernement afghan, montre le document consulté par Reuters.

Ce projet souligne la persistance de l'insécurité en Afghanistan après la prise de pouvoir des taliban au mois d'août et le départ des derniers soldats américains, ainsi que la pénurie de fonds consécutive à l'interruption de l'aide financière internationale.

"Les Nations unies ont le devoir en tant qu'employeur de renforcer et, si nécessaire, de compléter les capacités des Etats hôtes lorsque le personnel des Nations unies travaille dans des zones à risque", a déclaré Farhan Haq, porte-parole de l'Onu, en réponse à un courriel de Reuters concernant le paiement. Il n'a pas contesté le contenu du document.

Plusieurs experts ont déclaré que les paiements proposés soulevaient des questions quant à savoir s'ils violeraient les sanctions imposées par les Etats-Unis et l'Onu à l'encontre des taliban et de leurs principaux dirigeants, et si les Nations unies pourraient détecter d'éventuels détournements de fonds.

"En fait, il n'y a pas de contrôle approprié", a déclaré la source, qui préfère conserver l'anonymat.

Le budget de la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) est "actuellement en cours de révision", mais la mission "respecte pleinement tous les régimes de sanctions des Nations unies", a déclaré Farhan Haq.

Il n'a pas répondu à la question de savoir si les paiements proposés violeraient les sanctions américaines. (version française Camille Raynaud)