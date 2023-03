BERLIN/BRUXELLES, 21 mars (Reuters) - La Commission européenne a élaboré un projet autorisant la vente de nouvelles voitures à moteur thermique après 2035 si elles roulent aux "e-carburants" (carburants de synthèse) neutres en carbone, selon un document de l'exécutif européen.

Le projet de proposition, dont Reuters a pris connaissance mardi, suggère de créer un nouveau type de catégorie de véhicules dans l'Union européenne pour les voitures ne fonctionnant qu'avec des carburants neutres en carbone.

Cédant à la pression allemande, la Commission suggère que de tels véhicules puissent faire partie de ceux autorisés à partir de 2035, à la condition que leur technologie soit capable de les empêcher de rouler si d'autres carburants sont utilisés, indique le document décrivant les propositions de l'exécutif européen au ministère allemand des Transports.

Après des mois de négociations, les pays de l'UE et le Parlement européen s'étaient mis d'accord l'an dernier sur une loi visant à interdire la vente de nouvelles voitures et camionnettes à moteur thermique dans l'UE à partir de 2035, mais son entrée en vigueur a été suspendue au début de mois après l'opposition inattendue de l'Allemagne.

La principale demande du ministère allemand des Transports est que l'UE autorise la vente de nouvelles voitures fonctionnant aux e-carburants après 2035. Mardi, il a déclaré qu'il était en contact avec la Commission pour tenter de trouver une solution sur cette question suivie de près par la puissante industrie automobile allemande.

"Nous sommes intéressés par une clarification rapide, mais elle doit être solide et contraignante. Nous sommes en train d'examiner attentivement la question", a déclaré un porte-parole.

Deux sources proches du dossier ont expliqué que la condition de la Commission selon laquelle les voitures doivent être capables de reconnaître les carburants neutres en CO2 des carburants fossiles était problématique pour l'Allemagne. Elle forcerait largement les constructeurs automobiles à développer de nouveaux moteurs.

Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, ne souhaite pas rejeter complètement la proposition de la Commission, mais plutôt y apporter quelques améliorations, ont informé les sources à Reuters.

Les parties souhaitent parvenir à un accord d'ici le sommet européen de jeudi.

Un porte-parole de la Commission a refusé de commenter le projet de document. Il a tout-de-même fait référence aux commentaires de Frans Timmermans, vice-président exécutif chargé du pacte vert pour l'Europe, qui a déclaré la semaine dernière que toute solution devait être conforme à la loi d'élimination progressive de 2035, convenue l'année dernière.

"Les discussions se poursuivent entre la Commission et les autorités allemandes", a déclaré le porte-parole.

Un fonctionnaire de l'UE a déclaré à Reuters lundi que toute proposition sur l'enregistrement des voitures à carburant électronique ne serait faite qu'après l'adoption définitive de la loi sur l'élimination progressive des moteurs à combustion.

Les e-carburants (ou "e-fuels") sont fabriqués en synthétisant les émissions de CO2 capturées et l'hydrogène produit à partir d'électricité sans CO2.

Ils ne sont pas encore produits à grande échelle. Une étude publiée mardi par l'Institut de Potsdam pour la recherche sur le climat a révélé que tous les projets de carburant électronique prévus dans le monde produiraient seulement assez de carburant pour couvrir 10% de la demande allemande en carburant électronique pour l'aviation, le transport maritime et les produits chimiques au cours des prochaines années. (Reportage Markus Wacket et Kate Abnett, rédigé par Riham Alkousaa, version française Gaëlle Sheehan, édité par Diana Mandiá et Kate Entringer)