L'université de Caroline du Nord a accepté de payer 4,8 millions de dollars pour couvrir les frais et dépenses d'un groupe fondé par Edward Blum, critique de la discrimination positive, qui a gagné un procès devant la Cour suprême des États-Unis contre la prise en compte de la race par l'université dans l'admission des étudiants.

L'université a divulgué ces informations en réponse à une demande de documents publics formulée par l'agence Reuters, qui souhaitait connaître le montant qu'elle avait accepté de payer pour régler la demande de frais de Students for Fair Admissions, une organisation à but non lucratif basée en Virginie. En vertu d'une loi fédérale, la Civil Rights Attorney's Fees Award Act de 1976, les tribunaux sont autorisés à accorder aux plaignants qui obtiennent gain de cause dans certaines affaires de droits civils des honoraires d'avocat raisonnables.

L'UNC a accepté de verser au groupe de M. Blum 3,9 millions de dollars pour couvrir ses honoraires et 900 000 dollars pour ses dépenses, selon la réponse de l'université à la demande de documents présentée lundi.

L'université n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le groupe a cherché à récupérer une partie de ses frais de justice auprès de l'UNC après que la Cour suprême a rendu un arrêt historique en juin dernier, selon lequel la prise en compte de la race dans les admissions aux établissements d'enseignement supérieur violait la promesse d'une égale protection de la loi contenue dans la Constitution des États-Unis. La Cour, à majorité conservatrice, s'est prononcée contre l'UNC et l'université de Harvard.

De nombreux établissements d'enseignement supérieur américains considèrent depuis longtemps la race comme l'un des nombreux facteurs entrant en ligne de compte dans les décisions d'admission, afin d'augmenter le nombre d'étudiants noirs, hispaniques et de certaines autres minorités sous-représentées sur les campus américains. De nombreux établissements accordent une grande importance à la diversité de la population étudiante afin d'apporter un large éventail de perspectives sur les campus.

Au fil des ans, M. Blum a intenté de nombreuses actions en justice contre des universités pour contester les admissions fondées sur la race. L'association Students for Fair Admissions a accusé l'UNC, située à Chapel Hill, de pratiquer une discrimination illégale à l'encontre des candidats blancs et américains d'origine asiatique dans son processus d'admission afin de favoriser les candidats noirs et hispaniques sous-représentés.

Les affaires UNC et Harvard ont été portées devant la Cour suprême après des années de procédure. Le groupe de M. Blum a d'abord poursuivi les deux écoles en 2014. Les juges ont d'abord statué contre le groupe dans les deux cas à la suite de procès sans jury, ce qui a incité le groupe à faire appel.

Selon les déclarations fiscales, Students for Fair Admissions a dépensé environ 8 millions de dollars en frais juridiques au cours de ses différents procès depuis 2015, dont près de 6,9 millions de dollars ont été versés à son principal cabinet d'avocats, Consovoy McCarthy.

Blum a noté mardi que UNC et Harvard ont chacun dépensé beaucoup plus - des dizaines de millions de dollars - pour se défendre contre ses poursuites.

Harvard a résolu ce mois-ci une demande d'honoraires similaire de la part du groupe. Les conditions financières de son accord avec l'université privée ne sont pas publiques. Un porte-parole de Harvard n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

À la suite de sa victoire devant la Cour suprême, l'association Students for Fair Admissions a entamé en septembre des actions en justice contre les académies militaires américaines afin de contester l'exemption dont elles bénéficient en vertu de l'arrêt rendu l'année dernière.

Vendredi, le groupe a demandé à la Cour suprême d'empêcher l'Académie militaire de West Point, la prestigieuse école de l'armée américaine, de considérer la race comme un facteur dans les décisions d'admission pendant qu'un litige sur cette pratique se poursuit devant une juridiction inférieure.

La discrimination positive a résisté à l'examen de la Cour suprême pendant des décennies, et plus récemment dans un arrêt de 2016 concernant un étudiant blanc soutenu par M. Blum qui a poursuivi l'université du Texas après avoir été refusé à l'admission.