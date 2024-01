Le commandant des forces terrestres de l'Ukraine a déclaré vendredi que Kiev avait besoin de plus d'avions militaires pour son effort de guerre, tels que des jets d'attaque américains A-10 pour soutenir l'infanterie et des avions pouvant tirer des missiles de croisière à longue portée.

Le colonel-général Oleksandr Syrskyi a accordé un entretien exclusif à Reuters dans un lieu tenu secret dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays, qui borde la Russie occidentale.

"Il ne s'agit pas d'une nouvelle machine, mais d'une machine fiable qui a fait ses preuves dans de nombreuses guerres et qui dispose d'un large éventail d'armes pour détruire des cibles terrestres afin d'aider l'infanterie", a déclaré cet homme de 58 ans, vêtu d'un treillis de combat.

L'A-10 Thunderbolt est un avion d'attaque subsonique produit aux États-Unis et en service depuis les années 1970.

L'appel de M. Syrskyi en faveur d'un plus grand nombre d'appareils intervient alors qu'un nouveau programme américain d'aide militaire à Kiev a été retardé par des querelles intestines entre les législateurs.

M. Syrskyi a déclaré que l'A-10 apporterait un soutien crucial aux forces terrestres qui tentent de prendre l'initiative face à un ennemi disposant de ressources importantes.

"Il s'agit de détruire des cibles terrestres : chars, artillerie... tout ce qui peut contrer l'infanterie", a-t-il déclaré.

M. Sirskyi a ajouté que les hélicoptères d'attaque tels que l'AH-64 Apache et l'AH-1 Super Cobra, ainsi que l'UH-60 Black Hawk, pourraient également jouer un rôle important.

Depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Kiev a pressé ses alliés occidentaux de lui fournir des armes et des munitions de plus en plus sophistiquées, notamment des véhicules blindés, des chars, des missiles à longue portée et des chasseurs F-16.

Les premiers F-16 devraient arriver en Ukraine dans le courant de l'année 2024, mais leur impact sur la guerre pourrait être limité par la puissance de l'armée de l'air russe.

ENCORE DES "CHANCES" DE PERCÉE

L'été dernier, l'Ukraine a mené une contre-offensive de grande envergure qui n'a pas permis de réaliser une percée majeure, en partie parce que les forces russes à l'est et au sud du pays s'étaient retranchées dans des tranchées et d'autres lignes défensives.

Les forces de Moscou ont repris l'offensive dans certaines régions de l'est, où les combats restent acharnés, selon M. Syrskyi.

Il a ajouté que les forces russes attaquaient continuellement dans plusieurs parties du front, les forces ukrainiennes menant de petites contre-attaques.

"Il s'agit d'une défense active lorsque nous ne nous contentons pas de rester sur la défensive, mais que nous contre-attaquons constamment et que, dans certaines directions, nous passons à l'offensive", a-t-il déclaré. "L'ennemi le sait.

Outre la demande d'avions supplémentaires, l'Ukraine a demandé à ses alliés d'accélérer l'approvisionnement en munitions d'artillerie, dont certaines unités se plaignent de la pénurie.

Alors que les drones ont une influence croissante sur le champ de bataille, l'artillerie est un pilier pour les deux armées, et l'Ukraine doit équilibrer son utilisation d'obus de différents calibres en fonction de l'approvisionnement disponible.

"Nous avons développé une expertise dans ce domaine et nous nous adaptons à nos réalités quotidiennes", a déclaré M. Syrskyi.

Malgré la quasi-impasse sur une ligne de front longue de quelque 1 000 km, M. Syrskyi, qui a supervisé la défense de Kiev au début de 2022 et la contre-offensive éclair de l'Ukraine dans la région de Kharkiv plus tard dans l'année, a déclaré que de futures percées étaient encore possibles.

Interrogé sur la possibilité d'un tournant dans la guerre en faveur de l'Ukraine, il a répondu : "Je pense qu'il y a toujours des chances : "Je pense qu'il y a toujours des chances. Il suffit de les trouver et de les utiliser".

Il a ajouté qu'il était "impossible" pour la Russie d'avoir construit des défenses solides partout, et qu'il y avait toujours des points faibles en raison du paysage et d'autres facteurs.