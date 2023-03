Selon deux parlementaires américains, l'Ukraine a élargi sa demande de bombes à fragmentation controversées auprès des États-Unis pour y inclure une arme qu'elle veut cannibaliser afin de pouvoir larguer les bombes anti-armure qu'elle contient sur les forces russes à partir de drones.

Kiev a exhorté les membres du Congrès à faire pression sur la Maison Blanche pour qu'elle approuve l'envoi des armes, mais il n'est pas du tout certain que l'administration Biden donne son accord. Les armes à sous-munitions, interdites par plus de 120 pays, libèrent normalement un grand nombre de petites bombes qui peuvent tuer sans discrimination sur une large zone, menaçant ainsi les civils.

L'Ukraine cherche à obtenir la MK-20, une bombe à fragmentation à largage aérien, pour libérer ses explosifs individuels à partir de drones, ont déclaré les représentants américains Jason Crow et Adam Smith, qui siègent tous deux à la commission des services armés de la Chambre des représentants. Cela s'ajoute aux obus à fragmentation d'artillerie de 155 mm que l'Ukraine a déjà demandés, ont-ils précisé.

Ils ont ajouté que les responsables ukrainiens ont exhorté les parlementaires américains, lors de la Conférence sur la sécurité de Munich le mois dernier, à faire pression pour obtenir l'approbation de la Maison Blanche.

L'Ukraine espère que les armes à sous-munitions lui donneront un avantage dans la lutte acharnée contre les forces russes dans l'est de l'Ukraine.

Le gouvernement ukrainien a déclaré publiquement qu'il voulait des armes à sous-munitions américaines. La demande de MK-20s - également connus sous le nom de CBU-100s - n'a pas été signalée auparavant.

L'ambassade d'Ukraine a renvoyé Reuters au ministère de la défense à Kiev, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole du Conseil national de sécurité a déclaré que si l'Ukraine et la Maison Blanche "se coordonnent étroitement" en matière d'aide militaire, elle n'avait pas de "nouvelles capacités à annoncer".

COMBATTRE LA "VAGUE HUMAINE

L'Ukraine souhaite que les obus d'artillerie - les munitions conventionnelles améliorées à double usage (DPICM) - mettent fin aux types d'attaques de la "vague humaine" que la Russie a montées au cours de sa campagne de plusieurs mois pour envahir la ville orientale en ruines de Bakhmut, ont déclaré les parlementaires.

Chaque obus disperse 88 sous-munitions.

Le MK-20 est livré par avion. Il s'ouvre en plein vol, libérant plus de 240 sous-munitions en forme de fléchettes, ou bombettes.

L'armée ukrainienne pense que ces sous-munitions "ont une meilleure capacité à percer les blindages" que les armes qu'elle a baissées à partir de drones, a déclaré M. Smith, le principal démocrate de la commission des services armés.

L'Ukraine, qui se bat contre un ennemi disposant de plus d'effectifs et d'armes, a largement utilisé les drones pour la surveillance et pour la baisse d'explosifs sur les forces russes.

Crow, un démocrate et vétéran de l'armée américaine, a déclaré qu'il pourrait soutenir le don des MK-20 avec l'assurance que les Ukrainiens enlèveraient les bombes et "les utiliseraient dans un emploi non groupé".

Textron Systems Corporation a cessé de produire des MK-20 en 2016 après que les États-Unis ont arrêté les ventes à l'Arabie saoudite, mais un assistant du Congrès a déclaré qu'il y en avait plus d'un million dans les stocks militaires américains.

Le sénateur républicain Lindsey Graham, qui a également participé à la conférence du mois dernier, a confirmé que les responsables ukrainiens à Munich ont exhorté les parlementaires américains à faire pression sur la Maison Blanche pour qu'elle fournisse à Kiev des armes à sous-munitions. Il a déclaré qu'il le ferait cette semaine.

L'assistant du Congrès, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que les responsables ukrainiens ont également fait pression en privé sur les parlementaires à Washington pour obtenir l'approbation de la Maison Blanche.

"Cela ne se produira pas", a déclaré M. Smith, faisant référence à la signature de l'administration Biden.

DES ARMES CONTROVERSÉES

Depuis le début du conflit, l'Ukraine a demandé - et largement reçu - des armes que les États-Unis avaient initialement refusées, notamment des lance-missiles HIMARS, des batteries de défense aérienne Patriot et des chars Abrams. Mais les armes à sous-munitions pourraient être un pas de trop pour l'administration et certains membres du Congrès.

Les opposants affirment que lorsque les bombes se dispersent, elles peuvent mutiler et tuer des civils et ont un taux d'échec élevé, les ratés représentant un danger pendant des années après la fin d'un conflit.

Un pacte de 2008 interdisant la production, l'utilisation et le stockage d'armes à sous-munitions a été adopté par 123 pays, dont la plupart des 28 membres de l'OTAN. Les États-Unis, la Russie et l'Ukraine ont refusé d'y adhérer.

Donner aux Ukrainiens "une arme interdite saperait leur autorité morale d'une manière que (le président russe Vladimir) Poutine exploiterait", a déclaré Tom Malinowski, un ancien membre du Congrès qui a été le principal responsable des droits de l'homme au Département d'État.

Mais il existe un certain soutien au sein du Congrès. L'assistant du Congrès a déclaré que la plupart des républicains "sont assez favorables" aux demandes de l'Ukraine.

"C'est une guerre où (les Ukrainiens) sont en sous-effectif", a déclaré Graham à Reuters. "Et les armes à sous-munitions sont vraiment assez mortelles pour les formations de masse ainsi que pour les blindés. Dans les zones où ils vont utiliser ce matériel, il n'y a pas de civils."

Une loi de 2009 interdit les exportations d'armes à sous-munitions américaines dont le taux d'échec des bombes est supérieur à 1 %, ce qui couvre la quasi-totalité du stock militaire américain. Le président américain Joe Biden peut déroger à cette interdiction.

Les forces ukrainiennes et russes ont toutes deux utilisé de telles armes depuis que la Russie s'est emparée du territoire ukrainien en 2014, selon des reportages et des groupes de défense des droits de l'homme.

L'armée américaine dépense plus de 6 millions de dollars par an pour mettre hors service les obus d'artillerie à fragmentation de 155 mm et d'autres munitions plus anciennes, selon les documents budgétaires.

Fournir des DCIPM permettrait d'atténuer les pénuries d'autres types d'obus de 155 mm que Washington a expédiés à Kiev en quantités massives, a déclaré l'assistant du Congrès.

M. Crow a déclaré qu'il s'opposait à la fourniture des DCIPM à l'Ukraine en raison du taux élevé d'échec des bombes, ce qui aggraverait le problème déjà massif des munitions non explosées en Ukraine.

Selon le département d'État, quelque 174 000 kilomètres carrés de territoire - près d'un tiers de l'Ukraine - sont contaminés par des mines terrestres ou d'autres "restes explosifs de guerre".