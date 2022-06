Exclusif - L'Ukraine enquête sur la déportation d'enfants vers la Russie comme un possible génocide

Le droit humanitaire international classe la déportation massive forcée de personnes pendant un conflit comme un crime de guerre. Le "transfert forcé d'enfants", en particulier, peut être qualifié de génocide, le plus grave des crimes de guerre, en vertu de la Convention sur le génocide de 1948 qui proscrit l'intention de détruire - en tout ou en partie - un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Le procureur général Iryna Venediktova, qui supervise les multiples enquêtes sur les crimes de guerre en Ukraine, a déclaré que "nous avons plus de 20 cas de transfert forcé de personnes" vers la Russie depuis diverses régions du pays d'Europe de l'Est depuis le début de l'invasion le 24 février.

"Dès les premiers jours de la guerre, nous avons commencé cette affaire de génocide", a déclaré Venediktova à Reuters. Elle a déclaré que, au milieu du chaos et de la destruction provoqués par l'assaut de la Russie, se concentrer sur l'enlèvement des enfants proposait le meilleur moyen d'obtenir les preuves nécessaires pour répondre à la définition juridique rigoureuse du génocide : "C'est pourquoi ce transfert forcé d'enfants est très important pour nous."

Venediktova a refusé de fournir un chiffre sur le nombre de victimes qui ont été transférées de force. Toutefois, la médiatrice ukrainienne des droits de l'homme, Lyudmyla Denisova, a déclaré à la mi-mai que la Russie avait transféré plus de 210 000 enfants pendant le conflit, faisant partie de plus de 1,2 million d'Ukrainiens qui, selon Kiev, ont été déportés contre leur gré.

Un porte-parole du Kremlin n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les remarques de Venediktova ni sur les chiffres concernant les Ukrainiens sur le sol russe. Par le passé, la Russie a déclaré qu'elle proposait une aide humanitaire aux personnes souhaitant fuir l'Ukraine volontairement.

Lundi, l'agence de presse d'État russe TASS a cité un responsable anonyme des forces de l'ordre affirmant que "plus de 1,55 million de personnes arrivées du territoire de l'Ukraine et du Donbas ont franchi la frontière avec la Fédération de Russie. Parmi elles, plus de 254 000 enfants."

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'allégation fasciste est sans fondement et que la guerre est un acte d'agression non provoqué.

La Convention sur le génocide - un traité adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies à la suite de l'holocauste nazi - spécifie cinq actes qui pourraient chacun constituer le crime, s'ils sont commis avec une intention génocidaire : tuer les membres d'un groupe, leur causer des dommages corporels ou mentaux graves, imposer des conditions de vie destinées à détruire le groupe, empêcher les naissances et transférer de force les enfants hors du groupe.

Venediktova a déclaré que les enquêtes visant à constituer un dossier de génocide - couvrant la déportation forcée d'enfants et d'autres actes - visaient des zones allant du nord de l'Ukraine jusqu'à Mykolaiv et Kherson sur la côte sud. Mais la collecte de preuves est compliquée par la guerre, a-t-elle ajouté.

"À ce jour, nous n'avons pas accès au territoire. Nous n'avons pas accès aux personnes que nous pouvons interroger, que nous pouvons interviewer", a-t-elle déclaré. "Nous attendons de savoir quand ce territoire sera désoccupé".

Outre le génocide, d'autres crimes de guerre présumés sont examinés dans les régions de Kiev, Kharkiv, Lviv, Sumy et Zhytomyr, a indiqué le bureau du procureur général. Les responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils enquêtaient sur le ciblage délibéré des civils et des infrastructures civiles, les viols, la torture et les exécutions extrajudiciaires commis par les forces russes.

Mme Venediktova a déclaré que l'Ukraine avait identifié plus de 600 Russes soupçonnés de crimes de guerre et avait déjà entamé des poursuites contre environ 80 d'entre eux, dont un petit nombre sont détenus comme prisonniers de guerre. Elle n'a pas précisé si certains d'entre eux étaient visés par des déportations forcées.

La Russie a fermement nié que ses forces aient commis des crimes de guerre en Ukraine et a, à son tour, accusé les troupes ukrainiennes d'atrocités, notamment de mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre. Kiev a déclaré que les allégations d'abus feraient l'objet d'une enquête.

DES PREUVES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES

La barre juridique pour établir un génocide est haute, disent les experts juridiques, et il n'a été prouvé dans les tribunaux internationaux que pour trois conflits - Bosnie, Rwanda et Cambodge - depuis qu'il a été cimenté dans le droit humanitaire.

Cependant, certains juristes ont déclaré qu'il y a de plus en plus de preuves pour soutenir une affaire de génocide en Ukraine contre les auteurs russes, y compris un modèle d'atrocités qui peut aider à répondre à la norme rigoureuse requise pour prouver une intention génocidaire spécifique.

Un rapport publié cette semaine par le Newlines Institute for Strategy and Policy, basé à Washington, et le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l'homme, basé à Montréal, qui a cité plus de 30 experts juridiques, a déclaré que le transfert forcé à grande échelle d'enfants vers la Russie ou les zones contrôlées par la Russie pourrait étayer un cas de génocide.

"Ils devraient absolument se concentrer sur le transfert forcé d'enfants. C'est la preuve la plus solide dans cette situation particulière", a déclaré à Reuters Melanie O'Brien, professeur associé de l'Université de Western Australia et présidente de l'association internationale des spécialistes du génocide.

"Nous voyons définitivement un risque de génocide dans cette situation", a-t-elle ajouté.

Une porte-parole à Genève de l'UNICEF, l'agence des Nations Unies pour l'enfance, a déclaré qu'elle n'avait pas pu accéder à la zone proche de la frontière avec la Russie et qu'elle n'avait pas été en mesure de vérifier les rapports de déportation forcée d'enfants d'Ukraine.

Mme Venediktova a déclaré que l'enquête sur le génocide ukrainien compterait sur l'aide d'experts internationaux en crimes de guerre recrutés pour former des équipes de justice mobiles qui faciliteront la collecte de preuves. Elle a déclaré que les éventuels auteurs devraient ensuite être jugés à la Cour pénale internationale, le tribunal permanent du monde pour les crimes de guerre.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que leurs tribunaux travailleront à pleine capacité pour traiter des centaines de cas de crimes de guerre et que l'idée est de transmettre les plus importants à la CPI. Le tribunal international dispose d'experts ayant l'expérience des poursuites dans des affaires aussi complexes et a pour mission d'intervenir lorsque les systèmes juridiques nationaux ont besoin d'aide.

Venediktova s'est exprimée après avoir rencontré mardi à La Haye le procureur en chef de la CPI, Karim Khan. Toute décision quant à l'opportunité d'engager des poursuites pour génocide ou autres crimes de guerre devant le tribunal international incombe à Khan.

"Nous sommes conscients des allégations et des rapports de déportations, y compris d'enfants, et nous nous assurerons au mieux de nos capacités de rassembler des preuves qui pourront être évaluées ou jugées en temps voulu", a déclaré Khan à Reuters le mois dernier.

Un porte-parole de la CPI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les enquêtes de génocide menées par l'Ukraine.

La CPI a ouvert sa propre enquête sur les crimes de guerre en Ukraine début mars, mais Khan a refusé mardi de donner des détails sur les crimes que son bureau examinerait. Elle a envoyé 42 experts, procureurs et employés en Ukraine et prévoit d'ouvrir un bureau à Kiev, a-t-il déclaré.

L'avocat britannique Wayne Jordash - co-directeur de l'Unité des crimes d'atrocité, un mécanisme créé par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne en mai pour coordonner et fournir une expertise aux enquêtes sur les crimes de guerre en Ukraine - a déclaré que les équipes de justice mobile devraient être prêtes à commencer leur travail à la mi-juin.

Interrogé sur les efforts déployés pour porter une affaire de génocide fondée sur les déportations forcées, M. Jordash a déclaré : "Les preuves que cela se produit dans différents endroits sont de plus en plus fortes. La nature précise de ce phénomène n'est pas encore claire." Il n'a pas fourni d'autres détails.

Les crimes de guerre en Ukraine font l'objet d'enquêtes nationales et sont également examinés par 18 nations appliquant ce que l'on appelle la compétence universelle, qui permet de poursuivre les infractions internationales les plus graves partout.

Les tribunaux ukrainiens locaux ont déjà tenu deux procès pour crimes de guerre, condamnant trois soldats russes capturés à des peines de prison allant de 11 ans et demi à la perpétuité.