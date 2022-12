Exclusif - L'administration Biden prépare un ordre exécutif pour simplifier les règles spatiales -sources

Ce décret s'inscrirait dans le cadre d'une initiative du Conseil national de l'espace de la Maison Blanche visant à moderniser la réglementation spatiale américaine, qui n'a pas réussi à suivre le rythme de plus en plus ambitieux des investissements et du développement du secteur privé.

Le décret, qui devrait être prêt à être signé par M. Biden au début de l'année 2023, vise à simplifier les procédures de licence dans le cadre des lois existantes pour les activités spatiales plus courantes comme le lancement de fusées et le déploiement de satellites, a déclaré l'une des sources, qui a demandé à ne pas être nommée.

L'ordonnance chargera le ministère américain du commerce de créer un outil en ligne pour aider à guider les entreprises dans les processus d'octroi de licences de diverses agences pour les activités liées à l'espace, a précisé l'une des sources.

La vice-présidente américaine Kamala Harris, qui préside le National Space Council, a signalé son intention de codifier de nouvelles règles pour les activités spatiales privées, mais le projet de décret n'a pas été signalé.

Une porte-parole de Harris n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Alors que les administrations précédentes ont fait peu de progrès dans la refonte des lois spatiales américaines, l'effort plus large de l'administration Biden pour stimuler de nouvelles règles, en plus de celles visées par le décret, est plus urgent en raison du rythme des investissements privés dans l'espace. La NASA fait également pression pour privatiser une grande partie de ses activités en orbite terrestre basse.

Des entreprises comme SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos, Boeing et bien d'autres devraient investir des milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans des projets comprenant des stations spatiales privées, des satellites de service et des vaisseaux spatiaux en orbite.

Une équipe de fonctionnaires américains chargée de rédiger le décret étudie également les moyens de stimuler l'action du Congrès qui donnerait à certaines agences fédérales le rôle d'autoriser et de superviser ces entreprises spatiales, a déclaré l'une des sources.

Le décret est considéré comme une première étape visant à simplifier les réglementations existantes avant que de nouvelles règles ne prennent forme. Des entreprises comme Blue Origin, Axiom Space et d'autres développent des stations spatiales privées avec des procédures peu claires sur la manière dont elles peuvent courtiser des gouvernements étrangers en tant que clients ou exécuter leurs missions dans l'espace.

Parmi les autres domaines non réglementés figurent l'exploitation minière des astéroïdes, pour laquelle la startup AstroForge a annoncé des plans, et l'élimination des débris orbitaux, à laquelle des entreprises comme Astroscale veulent s'attaquer.

UN LIEU SANS LOI

Les réglementations américaines actuelles visées par l'ordonnance couvrent les activités spatiales sur Terre, telles que la supervision de la sécurité des sites de lancement par la Federal Aviation Administration et l'attribution du spectre des satellites par la Federal Communications Commission.

Cependant, l'absence de règles régissant les activités privées dans l'espace complique les liens des entreprises spatiales avec les clients potentiels, les investisseurs et les assureurs qui ont besoin de plus de certitude juridique.

"C'est fondamentalement ... un endroit sans loi", a déclaré John Logsdon, fondateur de l'institut de politique spatiale de l'université George Washington, à propos de l'espace.

La NASA espère faire atterrir des humains sur la lune avant la fin de la décennie dans le cadre de son programme Artemis, qui implique des dizaines d'entreprises dont SpaceX.

Les entreprises se substituent de plus en plus aux autres pays.

Des stations spatiales privées comme Orbital Reef, que Blue Origin développe avec Boeing et Sierra Space, pourraient être déployées d'ici 2030. Ces stations remplaceraient la Station spatiale internationale, un laboratoire scientifique orbital vieillissant géré par un groupe de gouvernements comprenant les États-Unis, la Russie et l'Agence spatiale européenne.

Dans ce nouveau monde, les puissances spatiales gouvernementales deviendront des clients et devraient fournir un financement critique précoce, selon les cadres de l'industrie. La manière dont les parties interagiront reste floue.

"Il faut que l'environnement réglementaire soit propice", a déclaré le vice-président senior de Blue Origin, Brent Sherwood, lors d'une interview en septembre.

Les responsables de la Maison Blanche ont organisé plusieurs "sessions d'écoute" avec les entreprises spatiales depuis le 14 novembre pour discuter des règles que l'industrie spatiale souhaiterait voir adopter, selon des personnes familières avec ces réunions.

La volonté de l'administration Biden de mettre à jour les réglementations spatiales est cruciale pour que les États-Unis restent en conformité avec le droit international. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 oblige les pays à superviser les activités cosmiques de leurs entreprises et rend les gouvernements largement responsables du comportement de ces entités dans l'espace.