La Grande-Bretagne s'efforce de limiter la charge des courtiers en obligations alors qu'elle se prépare à vendre le plus grand volume de dette publique depuis la pandémie de COVID-19, dans un contexte de marchés turbulents, a déclaré mercredi le chef du Bureau de gestion de la dette britannique (DMO).

Après que le ministre des finances Jeremy Hunt a annoncé ses plans budgétaires plus tôt ce mercredi, le DMO a déclaré qu'il devrait vendre 241,1 milliards de livres (291 milliards de dollars) d'obligations d'État au cours de l'exercice 2023/24 - le montant le plus élevé jamais enregistré, à l'exception des 485,8 milliards de livres vendues en 2020/21.

À certains égards, le défi est encore plus difficile à relever. La Banque d'Angleterre n'est plus un acheteur sur le marché et réduit ses propres avoirs en gilt de 80 milliards de livres par an.

Ces derniers jours, les marchés des titres à revenu fixe ont connu certaines des plus fortes variations quotidiennes de prix depuis des décennies, les investisseurs ayant revu leurs attentes en matière de taux d'intérêt à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et des inquiétudes suscitées par le Credit Suisse.

"Les marchés financiers mondiaux sont très tendus et volatils. Certains des mouvements qui se sont produits la semaine dernière sur les marchés des titres à revenu fixe ont été énormes", a déclaré Robert Stheeman, directeur général du DMO, à l'agence Reuters.

La Grande-Bretagne a connu ses propres turbulences sur le marché obligataire à la fin du mois de septembre et en octobre, lorsqu'une réaction négative aux plans de réduction d'impôts non financés du Premier ministre de l'époque, Liz Truss, a contraint la Banque d'Angleterre à intervenir.

"La grande différence aujourd'hui est que ces mouvements ne sont pas induits par le Royaume-Uni", a déclaré M. Stheeman.

La Grande-Bretagne a enregistré une forte demande de la part des investisseurs lors de la plupart de ses adjudications d'obligations, bien qu'une poignée d'entre elles aient dû accepter des offres légèrement basses pour vendre l'intégralité du volume de dette proposé.

GRAPHIQUE - Les ventes de titres d'État britanniques vont augmenter cette année Les ventes de titres d'État britanniques vont augmenter cette année

https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-BUDGET/znpnblebopl/chart.png

UNE TRÈS GROSSE SOMME D'ARGENT

Le DMO veut maintenant s'assurer que ses primary dealers - un groupe de 17 institutions financières majeures qui ont le droit de participer aux ventes aux enchères de la dette du gouvernement britannique - ne sont pas surchargés par le montant de la dette qu'ils doivent soumissionner et vendre à leurs clients.

"En coulisses, nous sommes très attentifs au risque de duration et à sa répartition, et nous veillons à ce que l'offre ne pèse pas inutilement sur la capacité du bilan et la capacité d'intermédiation de nos négociants principaux", a déclaré M. Stheeman.

"Nous faisons ce que nous pouvons, tout en ayant évidemment besoin de lever de très grandes quantités d'argent.

Dans la pratique, cela peut se traduire par une préférence pour les obligations à court terme dont l'échéance est inférieure à sept ans, bien que la dette du gouvernement britannique continue d'avoir l'échéance la plus longue de toutes les grandes économies.

"Nous pouvons émettre des montants plus importants lors d'une adjudication d'obligations à court terme que lors d'une adjudication d'obligations à long terme ou indexées", a déclaré M. Stheeman.

Au cours de l'année à venir, le DMO prévoit de vendre 86,7 milliards de livres d'obligations à court terme, 65,3 milliards de livres d'obligations à moyen terme, 50,1 milliards de livres d'obligations à long terme et 26,2 milliards de livres d'obligations indexées sur l'inflation.

La dette à moyen et long terme comprend 10 milliards de livres d'obligations "vertes", un volume plafonné par l'obligation pour le gouvernement de désigner des projets d'investissement répondant à certains critères environnementaux.

Le DMO a également dû développer une relation de travail avec la Banque d'Angleterre, qui dispose désormais de son propre programme d'adjudication d'obligations. Les deux organisations ont convenu de ne pas organiser d'adjudications le même jour, mais il peut désormais y avoir jusqu'à quatre ventes distinctes d'obligations d'État britanniques par semaine.

"Il s'agit d'un processus qui est en cours depuis quelques mois et qui, jusqu'à présent, a très bien fonctionné", a déclaré M. Stheeman. "Cela signifie bien sûr que le calendrier semble très chargé du point de vue de la rue.

(1 dollar = 0,8295 livre)