Les alliés occidentaux mettent trop de temps à prendre des décisions sur le soutien militaire à l'Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy lors d'une interview exclusive accordée à Kiev lundi.

Il a qualifié la fourniture d'aide militaire, en particulier de défenses aériennes telles que les systèmes Patriot dont l'Ukraine dépend fortement dans sa guerre contre la Russie, de "grand pas en avant, mais avant cela, deux pas en arrière".

"Chaque décision à laquelle nous parvenons, puis plus tard tous ensemble, est en retard d'environ un an", a-t-il déclaré, vêtu de son T-shirt et de son pantalon kaki habituels et haussant parfois le ton.

Ses remarques sévères interviennent à un moment périlleux pour ses forces, qui sont dépassées en nombre et en armement par l'armée de Moscou et qui perdent des territoires dans le nord-est et l'est du pays.

Manifestement frustré par ce qu'il considère comme des retards et des tergiversations de la part des partenaires occidentaux, M. Zelenskiy a suggéré des moyens par lesquels les alliés pourraient apporter une aide plus directe, notamment en abattant des missiles russes au-dessus du territoire ukrainien dans certaines circonstances.

Selon cet homme de 46 ans, la situation sur le champ de bataille dans le nord-est du pays est désormais sous contrôle, après que les forces de Moscou ont franchi la frontière et lancé des incursions vers la ville de Kharkiv.