Exclusif - L'ancien avocat principal du TFX a aidé les autorités américaines dans l'affaire Bankman-Fried

Friedberg a donné des détails sur FTX lors d'une réunion le 22 novembre avec deux douzaines d'enquêteurs, selon la personne. La réunion, qui s'est tenue au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, comprenait des fonctionnaires du ministère de la Justice, du Federal Bureau of Investigation et de la U.S. Securities and Exchange Commission, a déclaré la source. Des courriels entre les participants prévoyant la réunion avec ces agences ont été vus par Reuters.

Lors de la réunion, il a dit aux procureurs ce qu'il savait de l'utilisation par Bankman-Fried des fonds des clients pour financer son empire commercial, a dit la source. Friedberg a relaté les conversations qu'il a eues avec d'autres cadres supérieurs à ce sujet et a fourni des détails sur le fonctionnement du fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, a ajouté la source.

La coopération de Friedberg n'a pas été signalée précédemment. Il n'a pas été inculpé et on ne lui a pas dit qu'il faisait l'objet d'une enquête criminelle, a dit la source. Au lieu de cela, il s'attend à être appelé comme témoin du gouvernement dans le procès de Bankman-Fried en octobre, a dit la personne.

L'avocat de Friedberg, Telemachus Kasulis, le FBI et FTX n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur sa coopération. La SEC, le ministère de la Justice et le porte-parole de Bankman-Fried ont refusé de faire des commentaires.

Bankman-Fried est accusé d'avoir détourné des milliards de dollars de fonds de clients de FTX vers Alameda pour financer des investissements à risque, des achats immobiliers de luxe et des dons politiques. Mardi, il a plaidé non coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, qui dirige l'affaire pénale contre FTX, maintenant en faillite, a déclaré le mois dernier : "Si vous avez participé à une mauvaise conduite chez FTX ou Alameda, c'est le moment de prendre les devants".

Deux des plus proches associés de Bankman-Fried, Caroline Ellison, l'ancienne directrice générale d'Alameda, et Gary Wang, l'ancien directeur technique de FTX, ont plaidé coupable de fraude et ont accepté de coopérer. Un avocat d'Ellison n'a pas répondu à une demande de commentaire. L'avocat de Wang a refusé de commenter.

RENCONTRE AVEC LES PROCUREURS

FTX a demandé la protection de la loi sur les faillites le 11 novembre. Quelques jours plus tard, le 14 novembre, Friedberg a reçu un appel de deux agents du FBI basés à New York. Il leur a dit qu'il était prêt à partager des informations mais qu'il devait demander à FTX de renoncer à son privilège avocat-client, selon une personne familière de l'affaire et des courriels consultés par Reuters.

Friedberg a écrit à FTX le lendemain pour demander à la société de renoncer à son privilège afin qu'il puisse coopérer avec les procureurs, selon l'e-mail vu par Reuters. FTX ne l'a pas fait, mais a convenu avec Friedberg des points qu'il pouvait divulguer aux enquêteurs, a dit la personne.

Friedberg a ensuite répondu par écrit aux deux agents du FBI, leur disant dans un e-mail examiné par Reuters : "Je veux coopérer à tous égards".

Le bureau du procureur américain a organisé une réunion au cours de laquelle Friedberg a signé des lettres dites "proffer" préparées pour lui par la SEC et d'autres agences, selon la source et un e-mail échangé par les participants. Les proffer letters décrivent généralement un accord potentiel entre les autorités et les personnes qui sont des témoins ou des sujets d'une enquête.

"CONTRE VENTS ET MARÉES

Avant de conseiller FTX, Friedberg a conseillé un panorama de sociétés bancaires, fintech et de jeux en ligne.

L'un de ses précédents employeurs, une société canadienne de jeux en ligne nommée Excapsa Software, où il était avocat général, a également suscité la controverse en raison d'un scandale de tricherie impliquant un site de poker qu'elle exploitait, appelé Ultimate Bet. En 2008, une commission canadienne des jeux a infligé une amende de 1,5 million de dollars à Ultimate Bet pour ne pas avoir appliqué les mesures visant à prévenir les activités frauduleuses. Excapsa a depuis été dissoute.

Selon un enregistrement audio disponible sur le site Web PokerNews, Friedberg et quelques autres associés d'Ultimate Bet ont discuté en privé cette année-là de la manière de gérer le scandale et de minimiser le montant des remboursements dus aux joueurs. Friedberg a précédemment déclaré à NBC News que l'audio avait été enregistré illégalement, mais l'article de NBC ne dit pas que Friedberg a contesté son authenticité.

Friedberg a représenté Bankman-Fried pour la première fois en 2017 en tant que conseiller externe alors qu'il travaillait pour le cabinet d'avocats américain Fenwick & West, où il présidait son groupe de systèmes de paiement, a déclaré la source familière avec l'affaire. À l'époque, la source a déclaré que Friedberg conseillait Bankman-Fried sur la gestion d'Alameda, qu'il a fondée cette année-là.

En 2020, lorsque Bankman-Fried a lancé une bourse distincte pour les clients américains appelée FTX.US, Friedberg a été muté en interne en tant que responsable de la réglementation de FTX.

Dans un billet de blog, aujourd'hui supprimé, publié cette année-là sur le site Web de FTX, Bankman-Fried a écrit que Friedberg était le conseiller juridique de FTX "depuis le tout début", notant qu'il avait été "avec nous contre vents et marées".

Friedberg a démissionné de son poste le 8 novembre, un jour après que Bankman-Fried ait révélé aux cadres supérieurs que FTX était presque à court d'argent, selon la source et trois autres personnes informées des discussions, ainsi que des messages texte échangés par son équipe juridique à l'époque.