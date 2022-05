Exclusif-L'ancien principal législateur républicain du Colorado a reçu une fuite de données de vote

Cette révélation indique que la violation des données relatives aux bulletins de vote dans le comté d'Elbert était plus étendue que ce que l'on pensait auparavant. L'affaire, qui fait actuellement l'objet d'une enquête par le secrétaire d'État du Colorado, est l'une des neuf tentatives non autorisées d'accès aux données des systèmes de vote aux États-Unis, dont au moins huit impliquaient des responsables ou des militants républicains à la recherche de preuves pour délégitimer la victoire électorale du président démocrate Joe Biden.

Le greffier du comté d'Elbert, Dallas Schroeder, a précédemment témoigné qu'il a copié les données de vote du serveur électoral du comté sur deux disques durs et a donné les disques à deux individus, tous deux avocats. Schroeder, en réponse à l'enquête et à un procès connexe intenté par le secrétaire d'État, a révélé que l'un des destinataires était son propre avocat, John Case, et a refusé de nommer l'autre avocat.

Mais Schroeder a en fait donné les données à deux autres avocats, en plus de Case, selon la porte-parole du secrétaire d'État, Annie Orloff. Les déclarations sous serment des deux avocats devaient être publiées lundi.

L'un des avocats était Joseph Stengel, un ancien législateur d'État qui a occupé le poste de chef de la minorité républicaine jusqu'à sa démission en 2006. Stengel, basé à Denver, est un ancien partenaire juridique de Case, qui représente le greffier Schroeder dans le procès de l'État.

L'autre était l'avocat Ric Morgan, basé dans le comté d'Elbert, qui est également répertorié comme le responsable des services aux anciens combattants du comté.

Contacté par Reuters, Stengel a refusé de répondre aux questions sur son rôle dans la violation du système de vote. Morgan n'a pas répondu aux multiples appels et courriels.

Schroeder n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Il a déclaré dans des documents juridiques qu'il pensait avoir un "devoir légal" de préserver les enregistrements de l'élection de 2020.

Dans une déclaration à Reuters la semaine dernière, l'avocat de Schroeder, Case, a dit que le greffier avait agi légalement et a fait valoir que les informations sur les disques durs devraient être des archives publiques. Le matériel copié comprend des images de bulletins de vote, a déclaré Case, mais "aucune information sur les électeurs". Il a ajouté que ces informations pourraient avoir "une immense valeur historique".

"Dallas Schroeder n'a violé aucune loi ou règle électorale", a-t-il dit dans la déclaration.

Interrogé pour une réponse à la déclaration de Case, le bureau de la secrétaire d'État du Colorado, Jena Griswold, a déclaré à Reuters que Schroeder avait violé les règles interdisant aux "individus non qualifiés" d'accéder aux équipements des systèmes de vote. Il a également violé les règles interdisant l'utilisation de certains "supports de stockage amovibles", a déclaré le bureau de Griswold, en faisant référence au dispositif utilisé par Schroeder pour créer des images des systèmes.

Le bureau de Griswold a déclaré qu'il examinait toujours les données contenues sur les disques durs.

Schroeder a déclaré qu'il recevait des instructions sur la façon de copier les données du système de la part d'un colonel de l'armée de l'air à la retraite et d'un activiste politique, Shawn Smith, un partisan de Trump déterminé à prouver qu'il y a eu fraude électorale en 2020.

L'organisation de Smith, le Plan d'intégrité électorale américain (USEIP), a fait pression sur les greffiers des comtés locaux du Colorado pour qu'ils enquêtent sur des allégations non fondées de fraude électorale en 2020 et qu'ils donnent à USEIP un accès non autorisé aux données de vote pour effectuer des audits médico-légaux, selon des entretiens avec des greffiers et l'Association des greffiers des comtés du Colorado.