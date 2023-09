Exclusif - L'armée américaine repositionne certaines troupes au Niger et retire le personnel non essentiel

Le Pentagone est en train de repositionner certaines troupes et certains équipements au Niger et va retirer un petit nombre de personnels non essentiels "par excès de prudence", ont déclaré jeudi à Reuters des responsables américains. Il s'agit du premier mouvement militaire américain important au Niger depuis le coup d'État de juillet.

Les responsables, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, ont refusé de dire combien de personnes allaient partir et combien étaient repositionnées à l'intérieur du Niger, de la base aérienne 101 à Niamey, la capitale du Niger, à la base aérienne 201 à Agadez. Avant ce mouvement, il y avait 1 100 soldats dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.