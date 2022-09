Exclusif - L'économie péruvienne peut atteindre une croissance de 4,3% l'année prochaine, selon le ministre des finances.

"Nous parlons d'environ 4,3 % (de croissance)", a déclaré M. Burneo lors d'une interview à Reuters, un chiffre inédit qui intervient après que le gouvernement a dévoilé un paquet économique qui, selon lui, stimulera considérablement l'économie.

"Les résultats dépendent de choses comme le temps que le Congrès mettra à approuver notre paquet", a ajouté M. Burneo.

Les attentes haussières s'appuient sur des prévisions déjà optimistes. Le ministère des finances du Pérou a déclaré en août que le pays connaîtrait une croissance de 3,5 % en 2023, ce qui est bien plus élevé que l'estimation moyenne de 2,8 % compilée par Refinitiv.

Le Pérou est le deuxième producteur mondial de cuivre et M. Burneo a déclaré vouloir faciliter l'ouverture de nouvelles mines et les expansions. Il a rencontré Newmont Mining Corp et prévoit de le faire à nouveau, a-t-il ajouté, dans l'espoir de sécuriser son projet Yanacocha Sulfuros de 2 milliards de dollars.

M. Burneo a fait de la relance de la croissance économique sa principale priorité dans un contexte de ralentissement de la conjoncture mondiale. Il a dévoilé jeudi un ensemble de mesures comprenant des subventions, des transferts en espèces et une augmentation des dépenses publiques.

L'économie péruvienne a également été affectée par les troubles politiques sous le président Pedro Castillo, qui a fait campagne sur un programme d'extrême gauche qui a effrayé les investisseurs avant qu'il ne le modère une fois en fonction.

Burneo est lui-même un économiste de centre-gauche qui a été membre du conseil d'administration de la banque centrale et ancien vice-ministre de l'économie.

Il a ajouté que les prévisions actuelles du ministère, à savoir une croissance de 3,3 % pour cette année, sont "prudentes" et pourraient être plus élevées grâce à l'impact initial de son paquet économique.