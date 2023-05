L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, a déclaré mercredi que la Chine l'avait invité à se rendre "à court terme" pour des discussions sur la prévention d'une crise mondiale du changement climatique, alors que les relations diplomatiques entre les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre de la planète restent tendues.

Les États-Unis et la Chine doivent travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique, a déclaré M. Kerry lors d'un entretien avec Reuters en marge d'une conférence sur le réchauffement climatique à Berlin.

Le président américain Joe Biden a autorisé la rencontre, mais le moment reste à déterminer et certaines questions doivent encore être clarifiées, a précisé M. Kerry. La Chine, par exemple, doit d'abord publier son plan de réduction des émissions de méthane et avancer dans la transition vers l'abandon du charbon, a ajouté M. Kerry.

"Il doit s'agir d'une coopération, en dépit des différences qui existent", a déclaré M. Kerry, ancien secrétaire d'État américain. "Il ne s'agit pas d'une question bilatérale. Il s'agit d'une menace universelle qui pèse sur tout le monde, dans tous les pays.

Faisant référence aux États-Unis et à la Chine, M. Kerry a ajouté : "Les deux plus grandes économies, celles qui contribuent le plus à ce problème, doivent être en mesure de se réunir et de travailler ensemble pour tenter de le résoudre".

M. Kerry a déclaré que les États-Unis pourraient aider la Chine à mettre en œuvre sa stratégie en matière de méthane, une politique que Pékin aurait dû annoncer l'année dernière mais ne l'a pas fait.

L'année dernière, la Chine a brièvement suspendu ses discussions avec les États-Unis sur le climat, la sécurité et d'autres domaines, en réponse à une visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Bien que la Chine ait repris ces discussions par la suite, les relations entre les deux pays se sont à nouveau détériorées après que ce que les États-Unis ont décrit comme un ballon espion chinois a traversé l'espace aérien américain en février, ce qui a incité le secrétaire d'État Antony Blinken à reporter une visite prévue à Pékin.

Depuis lors, le département d'État a exprimé le souhait de reprogrammer la visite de M. Blinken, bien qu'aucune date n'ait été fixée. M. Blinken a déclaré mercredi qu'il espérait pouvoir reprogrammer sa visite dans le courant de l'année.

M. Kerry a indiqué qu'il avait eu une conversation virtuelle avec son homologue chinois Xie Zhenhua "il y a à peine une semaine ou deux".

"La Chine m'a invité à me rendre sur place à court terme pour pouvoir le rencontrer (Xie) et travailler sur les travaux que nous menons depuis plusieurs années, à savoir essayer de trouver la voie à suivre pour pouvoir coopérer de manière bénéfique pour le monde. Et j'espère que nous y parviendrons", a déclaré M. Kerry.

M. Kerry a indiqué qu'il s'était également entretenu brièvement avec le représentant chinois participant au dialogue de Petersberg sur le climat, organisé à Berlin par le ministère allemand des affaires étrangères.

Lorsqu'on lui a demandé si la Chine proposait une approche constructive, M. Kerry a répondu qu'il était trop tôt pour le dire.

"Je dois me rendre à la réunion pour savoir exactement où nous en sommes", a déclaré M. Kerry.

"Nous ne montrons pas du doigt et nous n'essayons pas, vous savez, de faire de cette question un élément des autres problèmes qui existent entre les États-Unis et la Chine, a ajouté M. Kerry. "Il s'agit d'une question indépendante qui affecte la Chine comme les États-Unis.

LE DÉPASSEMENT DE L'OBJECTIF DE TEMPÉRATURE SERAIT "EFFRAYANT".

La Chine ne semble pas avoir "pleinement adhéré" à l'objectif mondial convenu lors d'un sommet des Nations unies en France en 2015, qui consiste à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit), a déclaré M. Kerry.

"Elle a adopté la terminologie de l'ONU pour Paris, qui est (...) bien en dessous de 2 degrés, et laisse en suspens ce que cela pourrait signifier", a déclaré M. Kerry à propos de la Chine. "Pour moi, il n'y a aucune chance que 'bien en dessous de 2' soit 1,9, 1,8 ou 1,7.

M. Kerry a toutefois précisé que la capacité à atteindre cet objectif était "à la limite" à l'heure actuelle.

"Certains scientifiques vous diront que nous l'avons déjà dépassé. D'autres vous diront [...] qu'il est possible que nous le dépassions, mais que nous y revenions grâce aux technologies et aux autres capacités dont nous disposons pour déployer des énergies propres", a déclaré M. Kerry.

Le dépassement est une "perspective effrayante", a déclaré M. Kerry, étant donné les effets irréversibles du franchissement d'un point de basculement, comme la fonte des calottes glaciaires.

C'est pourquoi la prochaine conférence mondiale sur le climat, la COP28, prévue du 30 novembre au 10 décembre aux Émirats arabes unis, est "cruciale" et la plus importante depuis 2015, a déclaré M. Kerry.

Le président de la COP28, Sultan al-Jaber, a fait l'objet de critiques parce qu'il est également à la tête du géant pétrolier de l'État des Émirats arabes unis, mais M. Kerry a déclaré que la COP proposait "une occasion pour nous d'amener à la table des gens qui n'ont pas fait partie du processus".

M. Kerry a déclaré qu'il soutenait la proposition faite par l'Allemagne, lors du dialogue de Petersberg sur le climat, de fixer comme objectif à la COP28 de tripler les énergies renouvelables d'ici à 2030, soulignant que la plus grande économie d'Europe était à l'avant-garde dans ce domaine.