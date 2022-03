Exclusif - L'enquête américaine sur Google Maps s'accélère -sources

L'enquête sur l'unité d'Alphabet Inc a été révélée pour la première fois fin 2020 et était restée silencieuse jusqu'à ces derniers mois, lorsque les enquêteurs ont recommencé à faire des demandes, ont déclaré les sources.

Google a déclaré coopérer avec les régulateurs et accueillir leurs questions. Le ministère de la Justice s'est refusé à tout commentaire.

L'enquête comporte deux volets.

L'un se concentre sur les applications, notamment de navigation, qui sont fournies par les écrans d'infodivertissement des véhicules. Dans son offre Google Automotive Services destinée aux constructeurs automobiles, la société de recherche regroupe Maps, la boutique d'applications Google Play, Google Assistant et d'autres services. Les constructeurs automobiles sont empêchés, par exemple, de panorama Google Maps avec des assistants vocaux développés par des rivaux plus petits, a déclaré une source.

En réponse, Google a déclaré que l'intégration fournit la meilleure expérience utilisateur, et que dans certains cas, un assistant vocal rival peut fonctionner avec Google Maps.

L'autre volet porte sur les développeurs d'applications et de sites Web. Plus précisément, le ministère examine l'exigence de Google selon laquelle si un site Web ou une application utilise une technologie de Google, par exemple la recherche de localisation de Google, le développeur du site Web ou de l'application ne peut pas utiliser des cartes ou d'autres technologies développées par les rivaux de Google, ont déclaré les deux sources.

Un panel antitrust du Congrès a conclu dans un rapport du personnel de Big Tech publié en 2020 que Google "applique cette disposition de manière agressive" et oblige effectivement les développeurs "à choisir s'ils utiliseront tous les services de cartographie de Google ou aucun d'entre eux".

Google a déclaré que ses politiques visent à prévenir les mauvaises expériences, en notant que le panorama d'une carte Google avec des informations sur une autre carte pourrait entraîner des erreurs. Les règles découlent également des restrictions imposées par les partenaires sur la manière dont Google peut utiliser leurs données, a-t-il ajouté.

Les politiques comportent quelques exceptions, et Google a ajouté que les développeurs "sont également libres d'utiliser d'autres services de cartographie en plus de Google Maps Platform - et beaucoup le font."

DE L'ARGENT ET DES DONNÉES EN JEU

Deux développeurs ont déclaré à Reuters au cours de l'année écoulée qu'ils avaient reçu des avis de violation de la part de Google ces dernières années après avoir panorama les données des services de l'entreprise avec des cartes d'autres fournisseurs. Les développeurs ont déclaré que les options concurrentes étaient moins chères ou plus détaillées que Google Maps dans certains cas.

Les développeurs, qui s'expriment sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles de la part de Google, ont également exprimé leur inquiétude quant aux nouvelles options de confidentialité de la société pour les utilisateurs de son système d'exploitation mobile Android, qui pourraient limiter la collecte de données par les fournisseurs de cartes rivaux.

L'enjeu est l'argent et les données, notamment sur les lieux et les intérêts des personnes. Google ne divulgue pas séparément les ventes provenant de la concession de licences pour les outils liés à la cartographie. Mais au fil des ans, Google a augmenté les frais de cartographie et a lié cette activité à son unité Cloud, dont la croissance des ventes intéresse vivement les investisseurs.

En outre, l'utilisation durable des services de cartographie de Google permet à l'entreprise de collecter davantage de données pour maintenir sa domination sur les options concurrentes.

Lier des produits n'est pas toujours illégal, mais les autorités antitrust sont intervenues lorsqu'un tel regroupement ne profitait pas aux consommateurs.

En 1998, le gouvernement a poursuivi Microsoft Corp pour avoir prétendument enfreint la loi antitrust en liant son monopole sur les systèmes d'exploitation à Internet Explorer pour écraser le navigateur rival Netscape.

Rien n'indique que le personnel du ministère chargé d'enquêter sur Google Maps ait recommandé d'intenter un procès, a déclaré l'une des sources.

Google se bat déjà contre un procès que le département a intenté en 2020, l'accusant d'enfreindre la loi antitrust pour maintenir sa domination sur la recherche et la publicité de recherche. Le procès aura lieu en 2023.

On s'attend depuis longtemps à ce qu'un procès contre Google concernant sa domination du marché de la publicité en ligne suive. Cette enquête est plus avancée que celle portant sur le secteur des cartes, a déclaré une source.

L'organisme chargé de l'application des lois antitrust pourrait être gêné dans la conclusion de ces enquêtes de longue haleine, car il a été submergé par un nombre inhabituellement élevé d'examens de fusions et de procès liés aux fusions. Un procès relatif à une fusion est attendu en avril et deux autres sont prévus en août.