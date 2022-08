Exclusif - L'entraîneur Hammon, autrefois une star en Russie, exhorte Poutine à libérer Brittney Griner

L'entraîneur principal des Las Vegas Aces, Becky Hammon, qui, en tant que joueuse, a passé des années en Russie et a remporté le bronze olympique pour son pays d'adoption, a déclaré qu'il était bouleversant de voir une collègue de la communauté soudée du basket-ball féminin enfermée pendant près de six mois. Washington affirme que Griner est détenue à tort en Russie https://www.reuters.com/lifestyle/sports/us-basketball-star-griner-set-testify-russian-trial-2022-07-27.

"C'est quelque chose qui me touche de très près et je demande simplement au gouvernement russe de faire ce qui est juste. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut", a déclaré Hammon dans une interview à Reuters mardi. "Nous demandons la clémence. Nous demandons la grâce. Et nous demandons de ramener la BG à la maison."

Griner, deux fois médaillée d'or olympique et centre de l'équipe WNBA Phoenix Mercury, devrait retourner devant un tribunal russe jeudi pour les arguments finaux de son procès https://www.reuters.com/world/us/brittney-griner-appears-russian-court-after-us-makes-swap-offer-2022-08-02. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison sur des accusations de drogue après avoir été arrêtée à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou le 17 février avec des cartouches de vape contenant de l'huile de cannabis dans ses bagages.

Son arrestation, alors qu'elle se dirigeait vers son équipe russe pendant l'intersaison américaine, a eu lieu quelques jours avant que la Russie ne lance son invasion à grande échelle https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-russia-what-you-need-know-right-now-2022-07-03 de l'Ukraine, plongeant les relations entre Moscou et Washington à leur point le plus bas depuis des décennies et propulsant Griner au centre d'un bras de fer géopolitique.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré la semaine dernière que les États-Unis avaient proposé une "offre substantielle" à la Russie pour libérer Griner et l'ancien Marine Paul Whelan, que les États-Unis considèrent également comme étant détenus à tort https://www.reuters.com/world/who-are-americans-held-captive-abroad-2022-07-28 en Russie. Une source a déclaré que Washington était prêt à échanger le trafiquant d'armes condamné Viktor Bout https://www.reuters.com/world/who-is-viktor-bout-arms-dealer-linked-swap-americans-held-by-moscow-2022-08-01, connu sous le nom de "Marchand de la mort".

Moscou a déclaré qu'aucun accord n'avait encore été conclu. Il est peu probable qu'un échange ait lieu avant le verdict du procès de Griner, mais celui-ci pourrait avoir lieu dans les prochains jours.

L'UNE DES PLUS GRANDES

Hammon, une joueuse six fois étoile de la WNBA, a joué pendant l'intersaison pour plusieurs équipes russes, une démarche courante pour les joueuses de la WNBA qui cherchent à compléter des revenus inférieurs à ceux de leurs homologues masculins. Elle a été naturalisée et a remporté une médaille olympique de bronze pour la Russie en 2008 et a concouru à nouveau en 2012, mais a déclaré que sa citoyenneté russe avait depuis expiré.

Hammon - qui serait le premier entraîneur de la WNBA à être payé plus d'un million de dollars - a décrit Griner comme "l'une des plus grandes joueuses à avoir jamais joué", et a déclaré qu'il était possible que la détention d'un athlète masculin du même niveau aurait suscité une plus grande réaction.

"Il est difficile d'imaginer, cependant, que si c'était, vous savez, LeBron James, qu'il serait encore assis là-bas en prison", a déclaré Hammon. "C'est difficile de ne pas laisser votre esprit aller là-bas".

Hammon a déclaré qu'elle avait toujours soutenu la campagne visant à libérer Griner, mais qu'elle s'exprimait alors que le procès de Griner touche à sa fin et que la Russie a l'occasion de la renvoyer chez elle.

Hammon a déclaré qu'en tant qu'athlète, elle ne faisait pas de politique, mais a lancé un appel à Poutine et aux autorités russes pour qu'ils fassent preuve de "pitié" et laissent Griner retourner auprès de sa femme aux États-Unis.

"Si c'était votre fille, votre sœur, votre femme ou qui que ce soit, vous pouvez imaginer l'agonie que vous avez vécue en attendant", a-t-elle déclaré. "Trop, c'est trop".

Elle a également averti que les athlètes russes subiraient des répercussions de la détention d'un athlète de haut niveau voyageant pour concourir.

"Je pense que M. Poutine est un assez grand fan de sport - mettre en danger tous ces athlètes, je veux dire que ce serait vraiment malheureux", a déclaré Mme Hammon.

Les équipes sportives et les athlètes russes ont été exclus de certains événements internationaux en raison de l'invasion de l'Ukraine, et les responsables olympiques ont déclaré que la Russie pourrait être bannie des jeux de 2024 à Paris. La Russie n'a pas fait face à des sanctions sportives pour la détention de Griner.

"Si (Griner) devait purger une peine (de prison), je pense qu'il y aurait de mauvaises implications internationales sur le monde du sport", a déclaré Hammon. "Il y a certaines façons de faire pression sur la Russie. Espérons que nous n'en arriverons pas là."